Затримано зрадницю, яка "зливала" рашистам геолокації опорних пунктів та блокпостів ЗСУ під час боїв за Київ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала на Київщині зрадницю, яка на початку повномасштабного вторгнення РФ намагалась допомогти агресору захопити столицю України. Упродовж березня 2022 року вона дистанційно передавала агресору геолокації підрозділів ЗСУ, які обороняли Київ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Зазначається, що найбільше ворога цікавили місця базування опорних пунктів, блокпостів та вогневих позицій важкої артилерії українських військ. Після провалу ворожого наступу на столицю нашої держави фігурантка згорнула розвідувальну активність та "залягла на дно", щоб уникнути правосуддя.

Втім, співробітники СБУ все одно викрили зловмисницю, задокументували її злочинні дії й затримали у власному помешканні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наводив ракети на Кривий Ріг та намагався виявити місця базування ЗРК: СБУ затримала інформатора російського "воєнкора". ФОТО

Завдання російської агентки

За даними слідства, зрадницею виявилась місцева жителька, яка перебувала в агентурному апараті російської розвідки.

За вказівкою окупантів вона об’їжджала на власному авто передмістя Києва та фіксувала локації найбільшого зосередження українських захисників.





Особливу увагу звертала на вогневі позиції й протитанкові загородження на ключових автотрасах. Отримані координати фігурантка надсилала у спеціально створений Телеграм-бот російської спецслужби.

Куратори з РФ використовували розвідувальну інформацію від агентки для планування наступальних операцій під час боїв за Київ.

Читайте також: Російського агента, який готував атаку на пункти базування ППО ЗСУ, затримано у Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

Підозра зрадниці

Під час обшуку в помешканні затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для підривної діяльності на користь РФ.







На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вона перебуває під вартою. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

Також читайте: Затримано агентурну групу ФСБ, яка готувала масовані авіаудари по Україні напередодні Великодня, - СБУ. ФОТО