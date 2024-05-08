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Затримано зрадницю, яка "зливала" рашистам геолокації опорних пунктів та блокпостів ЗСУ під час боїв за Київ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала на Київщині зрадницю, яка на початку повномасштабного вторгнення РФ намагалась допомогти агресору захопити столицю України. Упродовж березня 2022 року вона дистанційно передавала агресору геолокації підрозділів ЗСУ, які обороняли Київ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Зазначається, що найбільше ворога цікавили місця базування опорних пунктів, блокпостів та вогневих позицій важкої артилерії українських військ. Після провалу ворожого наступу на столицю нашої держави фігурантка згорнула розвідувальну активність та "залягла на дно", щоб уникнути правосуддя.

Втім, співробітники СБУ все одно викрили зловмисницю, задокументували її злочинні дії й затримали у власному помешканні.

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Завдання російської агентки

За даними слідства, зрадницею виявилась місцева жителька, яка перебувала в агентурному апараті російської розвідки.

За вказівкою окупантів вона об’їжджала на власному авто передмістя Києва та фіксувала локації найбільшого зосередження українських захисників.

СБУ затримала у Києві зрадницю, яка фіксувала геолокації ЗСУ для Росії
СБУ затримала у Києві зрадницю, яка фіксувала геолокації ЗСУ для Росії

Особливу увагу звертала на вогневі позиції й протитанкові загородження на ключових автотрасах. Отримані координати фігурантка надсилала у спеціально створений Телеграм-бот російської спецслужби.

Куратори з РФ використовували розвідувальну інформацію від агентки для планування наступальних операцій під час боїв за Київ.

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Підозра зрадниці

Під час обшуку в помешканні затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для підривної діяльності на користь РФ.

СБУ затримала у Києві зрадницю, яка фіксувала геолокації ЗСУ для Росії
СБУ затримала у Києві зрадницю, яка фіксувала геолокації ЗСУ для Росії
СБУ затримала у Києві зрадницю, яка фіксувала геолокації ЗСУ для Росії

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вона перебуває під вартою. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

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Автор: 

Київ (19463) СБУ (12812) державна зрада (1686)


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і як під копірку усі зрадники є рузкаізичниє)))) ілі ето другоє????
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08.05.2024 13:22 Відповісти
На гиляку , ку@ву і вбивцю , бо вона немає права на життя !!
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08.05.2024 13:25 Відповісти
І знову ні імен, ні фото! Полканів УДО назвали й показали - чому таких як вона постійно ховають??
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08.05.2024 13:41 Відповісти
Шуфрич відкрито фотографував блокпости але наша сліпа СБУ не бачить і не знає, Мало того його охорона відкрила вогонь по блокпосту зі зброї!!! Браво аж ціла СБУ знайшла якусь ватну дуру якою має зайнятись максимум районний відділ поліції...
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08.05.2024 13:47 Відповісти
Шо в неї з їплом????
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08.05.2024 14:10 Відповісти
Рило навіщо запікселили?!!!!
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08.05.2024 16:25 Відповісти
Студія Квартал-95 представляє. Хто у головних ролях?
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08.05.2024 16:38 Відповісти
 
 