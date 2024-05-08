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У бою з окупантами загинув захисник України Сергій Лось. ФОТО

Захищаючи Україну, на фронті загинув український воїн Сергій Лось 1983 року народження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Звягельської міської ради.

"Сергій був вірний військовій присязі і загинув, захищаючи Батьківщину", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що 9 травня о 12:00 год на території Свято-Михайлівської православної церкви (вул. Шевченка, 9) відбудеться прощання із загиблим Героєм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захищаючи Україну, загинули грузинські добровольці Бесо Ломідзе і Дато Гогадзе. ФОТО

Загиблий воїн Сергій Лось

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втрати (4396)


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08.05.2024 15:41 Відповісти
Яке мужнє обличчя
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08.05.2024 15:46 Відповісти
Героям вічна слава((. На колінах..
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08.05.2024 15:53 Відповісти
Царство Небесне.
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08.05.2024 15:54 Відповісти
Pam'yataemo...Vi4na Slava.🙏🇺🇦
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08.05.2024 16:10 Відповісти
Честь 🫡🇺🇦
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08.05.2024 17:28 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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08.05.2024 19:00 Відповісти
 
 