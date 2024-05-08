У бою з окупантами загинув захисник України Сергій Лось. ФОТО
Захищаючи Україну, на фронті загинув український воїн Сергій Лось 1983 року народження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Звягельської міської ради.
"Сергій був вірний військовій присязі і загинув, захищаючи Батьківщину", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що 9 травня о 12:00 год на території Свято-Михайлівської православної церкви (вул. Шевченка, 9) відбудеться прощання із загиблим Героєм.
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