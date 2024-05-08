Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" рідним загиблих Героїв України та нагородив воїнів відзнаками "Хрест бойових заслуг". ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні вручив ордени "Золота Зірка" рідним загиблих Героїв України та нагородив воїнів відзнаками "Хрест бойових заслуг".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент вручив рідним загиблих Героїв ордени "Золота Зірка". Звання Героя України посмертно удостоєні:

Солдат Василь Гукало

Солдат Тарас Довгун

Лейтенант Андрій Жованик.

Молодший сержант Андрій Коцик

Старший лейтенант Володимир Лободюк

Капітан Владислав Лонський

Солдат Артур Пашкуляк

Лейтенант Тарас Чайка

Солдат Юрій Шевченко









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Восьмеро українських захисників отримали відзнаки "Хрест бойових заслуг":

Капітан медичної служби Катерина Безродня

Молодший сержант Микола Ворошилов

Майор Андрій-Василь Дзюба

Майор Василь Логуш

Підполковник Богдан Михайлів.

Капітан Ігор Сєрапіонов

Майор Владислав Сломінський

Підполковник Владислав Циба





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