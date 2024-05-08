УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11905 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
2 721 13

Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" рідним загиблих Героїв України та нагородив воїнів відзнаками "Хрест бойових заслуг". ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні вручив ордени "Золота Зірка" рідним загиблих Героїв України та нагородив воїнів відзнаками "Хрест бойових заслуг".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський вручив наговроди військовим та рідним загиблих Героїв України

Президент вручив рідним загиблих Героїв ордени "Золота Зірка". Звання Героя України посмертно удостоєні:

  • Солдат Василь Гукало
  • Солдат Тарас Довгун
  • Лейтенант Андрій Жованик.
  • Молодший сержант Андрій Коцик
  • Старший лейтенант Володимир Лободюк
  • Капітан Владислав Лонський
  • Солдат Артур Пашкуляк
  • Лейтенант Тарас Чайка
  • Солдат Юрій Шевченко

Зеленський вручив нагороди рідним загиблих Героїв України
Зеленський вручив нагороди рідним загиблих Героїв України
Зеленський вручив нагороди рідним загиблих Героїв України
Зеленський вручив нагороди рідним загиблих Героїв України

Також дивіться: Зеленський вручив нагороди воїнам-піхотинцям. ФОТОрепортаж


Зеленський вручив нагороди рідним загиблих Героїв України
Зеленський вручив нагороди рідним загиблих Героїв України

Восьмеро українських захисників отримали відзнаки "Хрест бойових заслуг":

  • Капітан медичної служби Катерина Безродня
  • Молодший сержант Микола Ворошилов
  • Майор Андрій-Василь Дзюба
  • Майор Василь Логуш
  • Підполковник Богдан Михайлів.
  • Капітан Ігор Сєрапіонов
  • Майор Владислав Сломінський
  • Підполковник Владислав Циба

Зеленський вручив нагороди військовим
Зеленський вручив нагороди військовим

Також читайте: Головному сержанту 41-ї ОМБр Сергію Гвоздю присвоєно звання Герой України. ФОТО


Зеленський вручив нагороди військовим
Зеленський вручив нагороди військовим

Автор: 

Герой України (314) Зеленський Володимир (23815) нагорода (1260)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Ухилянт вручає ордени героям... Сюр...
Навіть Джордж Оруелл таке не міг уявити...
Кур-р-рва...
показати весь коментар
08.05.2024 18:29
+6
..йди вже, розбійник, мародер, зрадник... достатньо вже "начудив"... Україна кров'ю вихаркує результати твоїх Великих експериментів над людьми
показати весь коментар
08.05.2024 18:06
+6
Вєтєран чотирьох повісток ...
показати весь коментар
08.05.2024 18:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
..йди вже, розбійник, мародер, зрадник... достатньо вже "начудив"... Україна кров'ю вихаркує результати твоїх Великих експериментів над людьми
показати весь коментар
08.05.2024 18:06 Відповісти
Лисий страус з кварталу і Мрсійчук сподіваюсь теж отримав
показати весь коментар
08.05.2024 18:06 Відповісти
Їх раніше нагородили вже
показати весь коментар
08.05.2024 19:22 Відповісти
Нагород багато не буває. Вспомнить Брежнева
показати весь коментар
08.05.2024 20:27 Відповісти
Ухилянт вручає ордени героям... Сюр...
Навіть Джордж Оруелл таке не міг уявити...
Кур-р-рва...
показати весь коментар
08.05.2024 18:29 Відповісти
Вєтєран чотирьох повісток ...
показати весь коментар
08.05.2024 18:41 Відповісти
чому зірка, а не тризуб?
показати весь коментар
08.05.2024 19:08 Відповісти
Ти верни рідним загиблого! Нахер твої побрикушки кому треба!
показати весь коментар
08.05.2024 19:38 Відповісти
В нормальній країні люди не стоять. Для цього придумали стільчики.
показати весь коментар
09.05.2024 00:53 Відповісти
Хриплий попіарився
показати весь коментар
09.05.2024 02:55 Відповісти
Якби кожен з них плюнув у морду цьому негіднику - він утопився би у харкотинні людської ненависті.
показати весь коментар
09.05.2024 09:33 Відповісти
Мати та батько ростили сина або доньку, шоб потім українськи мудрили обрали клоуна презедентом і той замість, у час війни, зброї, обороних споруд, ракет, бпла..... - кладе асфальт та розкрадає кошти - шо ще треба знати про шиксу - а, жодних вибачень( хоча кому вони потрібні - тіки йього телефону).
показати весь коментар
09.05.2024 13:12 Відповісти
 
 