10 тис. євро за проїзд у 3 яруси: легковик із 9 пасажирами зупинено поблизу кордону з Румунією, - ДПСУ. ВIДЕО

Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону неподалік державного кордону зупинили легковий автомобіль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, легковиком у бік сусідньої Румунії їхало 9 (!) чоловіків. Серед них водій, який віз "пасажирів" до кордону, та провідник, котрий мав перевести їх до сусідньої країни.

"Пасажирами" виявились жителі Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької областей та Києва. За "комфорт" проїхатись у три яруси кожен з них мав сплатити від 8,5 до 10 тисяч євро.

За даними ДПСУ, за спробу порушення державного кордону стосовно затриманих складені матеріали про адміністративне правопорушення.

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Також повідомляється, що водій та провідник передані представникам Національної поліції. До ЄРДР внесені відомості за статтею 332 Кримінального кодексу України.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Державна прикордонна служба України затримала групу із чотирьох чоловіків, які планували пішки пройти до Румунії, минаючи пункти пропуску.