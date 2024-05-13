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10 тис. євро за проїзд у 3 яруси: легковик із 9 пасажирами зупинено поблизу кордону з Румунією, - ДПСУ. ВIДЕО

Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону неподалік державного кордону зупинили легковий автомобіль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби. 

Як зазначається, легковиком у бік сусідньої Румунії їхало 9 (!) чоловіків. Серед них водій, який віз "пасажирів" до кордону, та провідник, котрий мав перевести їх до сусідньої країни.

ухилянти на кордоні

"Пасажирами" виявились жителі Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької областей та Києва. За "комфорт" проїхатись у три яруси кожен з них мав сплатити від 8,5 до 10 тисяч євро.

За даними ДПСУ, за спробу порушення державного кордону стосовно затриманих складені матеріали про адміністративне правопорушення.

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Також повідомляється, що водій та провідник передані представникам Національної поліції. До ЄРДР внесені відомості за статтею 332 Кримінального кодексу України.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Державна прикордонна служба України затримала групу із чотирьох чоловіків, які планували пішки пройти до Румунії, минаючи пункти пропуску.

Автор: 

Буковина (848) Держприкордонслужба ДПСУ (5985) Румунія (1160) ухилянти (900)


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Топ коментарі
+14
Видається мені, що "водій" та "провідник" у змові з "оперативними співробітниками" організували такий собі "лохотрон".
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13.05.2024 16:17
+10
Виборцi тiкають. Жож таке?
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13.05.2024 16:18
+6
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13.05.2024 16:20
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Табір іде в небо
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13.05.2024 16:17 Відповісти
Видається мені, що "водій" та "провідник" у змові з "оперативними співробітниками" організували такий собі "лохотрон".
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13.05.2024 16:17 Відповісти
а що ми везем- ви ловите - бабоси пополам...
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13.05.2024 16:25 Відповісти
А чом-би й ні .
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13.05.2024 17:04 Відповісти
Виборцi тiкають. Жож таке?
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13.05.2024 16:18 Відповісти
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13.05.2024 16:20 Відповісти
самий вірний метод - забортирувать у запаску вантажівки.
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13.05.2024 16:39 Відповісти
І найкраще у Білаз.
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13.05.2024 17:56 Відповісти
там зразу можно від трьох до восьми перевозить, залежно від моделі.
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13.05.2024 18:00 Відповісти
А чего в запаску? Можно и в ведущее..
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13.05.2024 20:24 Відповісти
ну, це третім класом, за 1000$, а у нас люди багаті, тому сплатити 5-7 тисяч за квиток - це не гроші.
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13.05.2024 20:41 Відповісти
Це точно мешканці України?
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13.05.2024 17:47 Відповісти
важко повірити, що 8-10 к за цю лажу
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13.05.2024 18:04 Відповісти
Що тут скажеш... Ну не буде з них воїнів ! Коли нарешті влада зрозуміє, що силою не будеш милою. ВМОТИВУВАТИ ПОТРІБНО
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13.05.2024 19:34 Відповісти
Как мотивировать предлогаеш? Деньгами их не заманиш. Остается только кнут...
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13.05.2024 20:27 Відповісти
згоден,з цієї отари воїни,як із гі.вна батіг. але їх можна використовувати на різних роботах,бетонувати зуби дракона,риття окопів,шанців тощо, роботи на заводах ВПК,на свинофермах тощо...
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14.05.2024 10:41 Відповісти
зеленим ушлбопкам не зрозуміло що силою любити батьківщину не заставиш
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14.05.2024 09:07 Відповісти
бери памперси,прокладки,свіжі труселя і йди в ТЦК,Батьківщину захищати! потім будеш про любов до Батьківщини базікати,теоретик! чи тобі неспокійні води Тиси миліші за Батьківщину?
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14.05.2024 10:43 Відповісти
З якого напряму пан пише? Бо тут на цензорі як не патріот з любим флажком, крім синьо-жовтого, так бойовий дід 65+ на чергуванні, то баба передстаркуватого віку, то волонтьор який волонтьорить но щось ружжо взять сам не хоче. Наче нікого не забув, то з яких ти будеш?
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15.05.2024 00:27 Відповісти
Зробили з України гірше північної кореї а бидло улюлюкає ... Стадо овець радіє коли вовки ловлять тих хто передазить огорожу... Звірі і то добріше хохлів
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14.05.2024 09:41 Відповісти
Саме цікаво що ці 73 відсотки вже наржалісь але все одно за вазєлєніна проголосують
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14.05.2024 09:42 Відповісти
 
 