Очільниця МЗС Латвії Браже пробігла півмарафон для збору коштів на дрони для України. ФОТО

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже взяла участь у Ризькому марафоні для збору коштів на БПЛА для України.

Про це вона розповіла у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

У суботу, 18 травня, латвійська політикиня повідомила, що зареєструвалася для участі у марафоні. Вона обрала для себе дистанцію 21 км (півмарафон). Браже зазначила, що це буде її перший півмарафон.

Латвійська міністерка бігла під номером 815 - як кількість днів, скільки Україна протистоїть повномасштабній агресії РФ.

У неділю, 19 травня, латвійська чиновниця прозвітувала, що подолала обрану відстань.

"Дякуємо всім прихильникам! Ми зібрали майже 10 тис. євро. Давайте зробимо трохи більше", - написала Браже.

Очільниця латвійського МЗС додала, що всього у спортивному заході взяли участь близько 34 тисяч осіб.

Нагадаємо, на початку цього місяця естонський депутат, член комісії з державної оборони Рійгікогу і парламентської групи Україна-Естонія Крісто Енн Вага прибув з Таллінна до Києва. Парламентар Естонії здолав цю відстань на велосипеді. Метою його подорожі був збір коштів на потреби Збройних Сил України.

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Допомога Україні від Латвії

Нагадаємо, що латвійський уряд активно допомогає Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ. За два роки від повномасштабної війни в Україні Латвія направила на підтримку Києва 650 млн євро.

На початку квітня 2024 року Україна та Латвія підписали безпекову угоду: Рига щороку надаватиме військову допомогу на 0,25% ВВП.

Крім цього, згадана Коаліція дронів, ініційована Латвією, вже зібрала майже 500 мільйонів євро для Збройних сил України.

Також нещодавно Латвія анонсувала передачу Україні нової партії військової допомоги, до якої увійдуть, серед іншого, зенітні гармати близької дальності та безпілотники для спостереження. А також Латвія заявила, що виділить 10 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів Україні. На ці гроші передбачається придбати понад три тисячі великокаліберних 155-міліметрових снарядів.

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