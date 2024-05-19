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Очільниця МЗС Латвії Браже пробігла півмарафон для збору коштів на дрони для України. ФОТО

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже взяла участь у Ризькому марафоні для збору коштів на БПЛА для України.

Про це вона розповіла у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

У суботу, 18 травня, латвійська політикиня повідомила, що зареєструвалася для участі у марафоні. Вона обрала для себе дистанцію 21 км (півмарафон). Браже зазначила, що це буде її перший півмарафон.

Латвійська міністерка бігла під номером 815 - як кількість днів, скільки Україна протистоїть повномасштабній агресії РФ.

У неділю, 19 травня, латвійська чиновниця прозвітувала, що подолала обрану відстань. 

Байба Браже пробігла пів марафон для збору коштів на дрони для України

"Дякуємо всім прихильникам! Ми зібрали майже 10 тис. євро. Давайте зробимо трохи більше", - написала Браже.

Очільниця латвійського МЗС додала, що всього у спортивному заході взяли участь близько 34 тисяч осіб.

Нагадаємо, на початку цього місяця естонський депутат, член комісії з державної оборони Рійгікогу і парламентської групи Україна-Естонія Крісто Енн Вага прибув з Таллінна до Києва. Парламентар Естонії здолав цю відстань на велосипеді. Метою його подорожі був збір коштів на потреби Збройних Сил України.

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Допомога Україні від Латвії

Нагадаємо, що латвійський уряд активно допомогає Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ. За два роки від повномасштабної війни в Україні Латвія направила на підтримку Києва 650 млн євро.

На початку квітня 2024 року Україна та Латвія підписали безпекову угоду: Рига щороку надаватиме військову допомогу на 0,25% ВВП.

Крім цього, згадана Коаліція дронів, ініційована Латвією, вже зібрала майже 500 мільйонів євро для Збройних сил України.

Також нещодавно Латвія анонсувала передачу Україні нової партії військової допомоги, до якої увійдуть, серед іншого, зенітні гармати близької дальності та безпілотники для спостереження. А також Латвія заявила, що виділить 10 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів Україні. На ці гроші передбачається придбати понад три тисячі великокаліберних 155-міліметрових снарядів.

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Автор: 

Латвія (1347) збір (334) дрони (4695)


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Браже слева
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19.05.2024 20:01 Відповісти
Министры ЗС балтийских стран недавно были в Грузии. Поддерживали протестующих.

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19.05.2024 20:02 Відповісти
Байбі Браже респект за підтримку України...
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19.05.2024 20:06 Відповісти
Світ бореться за Україну. А прИзедінт України бореться з Україною. Це сором, жах і ЗРАДА. Дякувати Богу, що світ махнув рукою на цього невігласа. З пикою бухого кабана.
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19.05.2024 20:07 Відповісти
Якось так цікаво... Біжить собі без охорони, а моглаби просто попереду на якомусь кубку їхати. Та ще і на дрони збирає щоб закордон відправити ! А могла би гроші десь на офшор і тіха ша.
Якось не зрозуміло, нє по нашому!
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19.05.2024 20:14 Відповісти
Дякуємо , дорогі друзі із Латвіі ,
за допомогу нашим військовим 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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19.05.2024 20:50 Відповісти
не завадило б п'ять-шість балтійок та скандинавок мати на вищих керівних посадах в Україні

наведуть лад швидко

а то власні бики тільки бикувати й уміють
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19.05.2024 21:05 Відповісти
Дякуємо, за підтримку України!
Перед своїм кінцем сидіння на посадах і обов'язкової ОСОБИСТОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ за наслідки дій, приблуди95, почнуть викривальні ЗВИНУВАЧЕННЯ щодо колег-СЛУЖОК, на відомі усій Україні події з 2019 року!!
Своя сорочка, ближче до тіла! Кримінальний Кодекс України має статті для ПЕРСОНАЛЬНОЇ оцінки ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ привладних та їх призначенців! Західні Партнери, спостерігають за подальшою, сто метровою «МЕТУШНЬОЮ», в Урядовому кварталі95!!
Пильнуймо Україну від приблуд95!!
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19.05.2024 21:52 Відповісти
 
 