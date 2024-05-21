Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 495 070 осіб (+1380 за добу), 7 605 танків, 12 779 артсистем, 14 699 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 495 070 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 495070 (+1380) осіб,

танків - 7605 (+15) од,

бойових броньованих машин - 14699 (+34) од,

артилерійських систем - 12779 (+42) од,

РСЗВ - 1077 (+1) од,

засоби ППО - 811 (+4) од,

літаків - 354 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10290 (+54),

крилаті ракети - 2207 (+2),

кораблі /катери - 27 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 17383 (+72) од,

спеціальна техніка - 2085 (+6)

Також читайте: Іноземний найманець армії РФ марно відбивається палкою від дрона-камікадзе бійців 93 ОМБр. ВIДЕО

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.