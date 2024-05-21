Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 495 070 осіб (+1380 за добу), 7 605 танків, 12 779 артсистем, 14 699 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 495 070 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 495070 (+1380) осіб,
танків - 7605 (+15) од,
бойових броньованих машин - 14699 (+34) од,
артилерійських систем - 12779 (+42) од,
РСЗВ - 1077 (+1) од,
засоби ППО - 811 (+4) од,
літаків - 354 (+0) од,
гелікоптерів - 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10290 (+54),
крилаті ракети - 2207 (+2),
кораблі /катери - 27 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 17383 (+72) од,
спеціальна техніка - 2085 (+6)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я на подвиг тебя провожала, Над страною гремела гроза. Я тебя провожала И слезы сдержала, И были сухими глаза. Ты в жаркое дело Спокойно и смело Иди, не боясь ничего! Если ранили друга, Сумеет подруга Врагам отомстить за него! Если ранили друга, Перевяжет подруга Горячие раны его. Там, где кони по трупам шагают, Где всю землю окрасила кровь,- Пусть тебе помогает, От пуль сберегает Моя молодая любовь. Я в дело любое Готова с тобою Идти, не боясь ничего! Если ранили друга, Сумеет подруга Врагам отомстить за него! Если ранили друга, Перевяжет подруга Горячие раны его.
Так що "собаці - собача смерть"!
174! одиниці техніки та 1380! чумардосів.
Арта 43, броня 49!, логістика 72!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 495 000!!! це більше, ніж таке місто як Калінінград.
Ба більше, на разі 25 230 у цьому місяці + 4 930 = 30 160 новий місячний рекорд, існуючий 29 970 грудень 23-го (цьогорічна зима).
40 тисяч до кінця місяця - абсолютно реально, головне питання чи вистачіть кацапів.
Що, не вийшло?