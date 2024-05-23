"Нам своє робить": у Києві презентували фільм про військовий гумор. ФОТОрепортаж

23 травня до Дня Героїв у Києві у кінотеатрі "Жовтень" відбулась презентація фільму про військовий гумор "Нам своє робить". У фільмі жарти торкаються тем воєнного побуту, "паперової" армії, бойових курйозів та тварин на війні. Сама кінострічка розповідає, як гумор на війні підтримує українських воїнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення організаторів заходу.

У фільмі взяли участь бійці з 17-ї окремої танкової бригади, медичної служби Інтернаціонального легіону, Групи Тора та Групи Молота. Різні ділянки фронту, різні підрозділи, різні спеціальності та досвід — але спільне розуміння, що саме гумор допомагає переживати найбільші навантаження та триматися стійко та вперто.

Презентація фільму про військовий гумор "Нам своє робить"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Черговий скандал з номером "95 кварталу": "Сіськадовськ нічого не навчив". ФОТО

"Ми в команді Українського ветеранського фонду пишаємось тим, що вдалось підтримати реалізацію такого потужного фільму. Наші захисники й захисниці щодня доводять свою нереальну крутість. Й тепер цивільні глядачі зможуть побачити, хто, як та в яких умовах тримає фронт. Сподіваюсь, це ще більше підвищить повагу та довіру до наших ветеранів", — каже Руслана Величко-Трифонюк, виконуюча обов’язки Виконавчої директорки Українського ветеранського фонду.

Кінострічку презентували в у Києві, в кінотеатрі Жовтень. На події були військові, які знялись у фільму, журналісти та посадовці.

"Я вдячний продюсеру Сергію Малярчуку за ідею та створення фільму DocNoteFilms, за участі Вавилон'13. Бо показати війну, жартуючи — це мистецтво. Але і війна без жартів — не війна. Як і кожен жарт — це своєрідне мистецтво. І тоді ти живеш, можеш відчувати, реагувати і реготати. Навіть в непідходящий момент. Тож, всім нам приємного перегляду і щирих емоцій", — каже Олександр Порхун, виконуючий обов’язки міністра у справах ветеранів.

Постер кінострічки "Нам своє робить"

Продюсер фільму, Сергій Малярчук — ветеран. Він один із переможців конкурсної програми "Варто" від Українського ветеранського фонду. Завдяки отриманому фінансуванню йому вдалось реалізувати створення кінострічки "Нам своє робить".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Фільм-свідчення "БАРАК 200. ЖИВІ": реконструкція подій, тіла без уламків та розслідування масового вбивства. ВIДЕО

"Ми живемо в такий час, що тема війни і військових присутня всюди – і в культурі, і в кіно зокрема. Ми не можемо від неї відгороджуватися чи ігнорувати її. Тому важливо зараз підтримувати ветеранів, бо без військових культури б у нас зараз не було", — наголосив Сергій Малярчук, продюсер фільму.

Наприкінці 2023 року команда DocNoteFilms проїхала тисячі кілометрів, питаючи військових: чи можна жартувати на війні?

"Ми знімаємо війну з 2014-го. Тоді, особливо в умовах маневреної війни з купою проблем та невідомості, ми побачили в усіх українцях на фронті одну спільну рису – гумор. Це міг бути окоп в Пісках перед вивіскою "Донецьк" або блокпост на межі областей: влучно жартували і там, і там. За роки війни жарти не раз допомагали навіть нам у складних фронтових ситуаціях. Гумор знімає напруженість, згладжує конфлікти, допомагає відрефлексувати важкі події. Тож фільм "Нам своє робить" — це наша спроба дослідити за допомогою кіномови цю унікальну здатність українців, яка, можливо, в чомусь і є й нашою зброєю", — каже Костянтин Кляцкін, режисер фільму.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оскар за "20 днів у Маріуполі" привезли в Україну. ФОТО

Проєкт реалізовано студією DocNoteFilms за участі об’єднання Вавилон'13, завдяки конкурсу з фінансування ветеранського бізнесу "Варто", який проводить Український ветеранський фонд.