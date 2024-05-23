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Новини Фото Війна
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"Нам своє робить": у Києві презентували фільм про військовий гумор. ФОТОрепортаж

23 травня до Дня Героїв у Києві у кінотеатрі "Жовтень" відбулась презентація фільму про військовий гумор "Нам своє робить". У фільмі жарти торкаються тем воєнного побуту, "паперової" армії, бойових курйозів та тварин на війні. Сама кінострічка розповідає, як гумор на війні підтримує українських воїнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення організаторів заходу.

У фільмі взяли участь бійці з 17-ї окремої танкової бригади, медичної служби Інтернаціонального легіону, Групи Тора та Групи Молота. Різні ділянки фронту, різні підрозділи, різні спеціальності та досвід — але спільне розуміння, що саме гумор допомагає переживати найбільші навантаження та триматися стійко та вперто.

Презентація фільму про військовий гумор "Нам своє робить"
Презентація фільму про військовий гумор "Нам своє робить"

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"Ми в команді Українського ветеранського фонду пишаємось тим, що вдалось підтримати реалізацію такого потужного фільму. Наші захисники й захисниці щодня доводять свою нереальну крутість. Й тепер цивільні глядачі зможуть побачити, хто, як та в яких умовах тримає фронт. Сподіваюсь, це ще більше підвищить повагу та довіру до наших ветеранів", — каже Руслана Величко-Трифонюк, виконуюча обов’язки Виконавчої директорки Українського ветеранського фонду.

Допрем'єрний показ фільму "Нам своє робить"

Кінострічку презентували в у Києві, в кінотеатрі Жовтень. На події були військові, які знялись у фільму, журналісти та посадовці.

Презентація фільму про військовий гумор "Нам своє робить"

"Я вдячний продюсеру Сергію Малярчуку за ідею та створення фільму DocNoteFilms, за участі Вавилон'13. Бо показати війну, жартуючи — це мистецтво. Але і війна без жартів — не війна. Як і кожен жарт — це своєрідне мистецтво. І тоді ти живеш, можеш відчувати, реагувати і реготати. Навіть в непідходящий момент. Тож, всім нам приємного перегляду і щирих емоцій", — каже Олександр Порхун, виконуючий обов’язки міністра у справах ветеранів.

Постер кінострічки "Нам своє робить"
Постер кінострічки "Нам своє робить"

Продюсер фільму, Сергій Малярчук — ветеран. Він один із переможців конкурсної програми "Варто" від Українського ветеранського фонду. Завдяки отриманому фінансуванню йому вдалось реалізувати створення кінострічки "Нам своє робить".

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"Ми живемо в такий час, що тема війни і військових присутня всюди – і в культурі, і в кіно зокрема. Ми не можемо від неї відгороджуватися чи ігнорувати її. Тому важливо зараз підтримувати ветеранів, бо без військових культури б у нас зараз не було", — наголосив Сергій Малярчук, продюсер фільму.

Наприкінці 2023 року команда DocNoteFilms проїхала тисячі кілометрів, питаючи військових: чи можна жартувати на війні?

"Ми знімаємо війну з 2014-го. Тоді, особливо в умовах маневреної війни з купою проблем та невідомості, ми побачили в усіх українцях на фронті одну спільну рису – гумор. Це міг бути окоп в Пісках перед вивіскою "Донецьк" або блокпост на межі областей: влучно жартували і там, і там. За роки війни жарти не раз допомагали навіть нам у складних фронтових ситуаціях. Гумор знімає напруженість, згладжує конфлікти, допомагає відрефлексувати важкі події. Тож фільм "Нам своє робить" — це наша спроба дослідити за допомогою кіномови цю унікальну здатність українців, яка, можливо, в чомусь і є й нашою зброєю", — каже Костянтин Кляцкін, режисер фільму.

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Проєкт реалізовано студією DocNoteFilms за участі об’єднання Вавилон'13, завдяки конкурсу з фінансування ветеранського бізнесу "Варто", який проводить Український ветеранський фонд.

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Шкода, що "Точку нуль" далі другої серії не знімають.
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23.05.2024 17:11 Відповісти
із останнього, що я читала - після дуже рясного обстрілу з мінометів, в який зненацька попала група бійців, один з них тремтячим голосом видав - мені здається, чи вони дійсно намагалися нас вбити...
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23.05.2024 17:28 Відповісти
чергова серія зе шапіто
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23.05.2024 18:15 Відповісти
Це фільм про гумор. А ти, зразу видно, чувак серйозний. І поки ти на нулі ніхто і не думає сміятись
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23.05.2024 19:21 Відповісти
без питань і відповіді
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23.05.2024 21:21 Відповісти
 
 