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Україна екстрадувала до Польщі координатора міграційної кризи на кордоні ЄС та Білорусі. ФОТОрепортаж

За матеріалами СБУ до Польщі екстрадовано координатора міграційної кризи на кордоні ЄС та Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

За матеріалами Служби безпеки України до Республіки Польща екстрадовано ділка, який своїми злочинними діями посилював кризу на кордоні країн Євросоюзу та білорусі.

Фігурантом є громадянин однієї з країн Південної Азії. Він прибув в Україну ще на початку 2000-х років, а після повномасштабного вторгнення рф у нашу державу розпочав протиправну діяльність, яка підриває європейську безпеку.

За допомогою своїх закордонних зв’язків, ділок організував масове переправлення до ЄС вихідців із країн підвищеного терористичного ризику. Зокрема йдеться про громадян Непалу, Бангладеш та Пакистану.

Міграційна криза на кордоні ЄС і Білорусі
Міграційна криза на кордоні ЄС і Білорусі

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"Маршрут біженців" пролягав через територію росії та білорусі, а далі до Республіки Польща в обхід встановлених пунктів пропуску.

Маршрути біженців
Маршрути біженців
Маршрути біженців

Для функціонування трафіку, його організатор створив міжнародне злочинне угруповання, до складу якого залучив десятки мешканців різних країн.

Головний фігурант передавав своїм спільникам інструкції: щодо маршрутів руху нелегалів, способів їх перевезення і тимчасового проживання.

Для комунікації використовувались спеціально створені анонімні чати в популярних месенджерах.

Зловмисники намагались "розосередити" по різних європейських країнах до сотні нелегалів, які були розподілені на окремі групи. Кожна з них мала свій пункт призначення та керівника.

Завдяки спецоперації СБУ та польських партнерів у 2023 році на території ЄС частину нелегалів уже затримано.

Після цього у Хмельницькому було затримано організатора каналу нелегальної міграції.

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Під час обшуку в оселі фігуранта виявлено засоби зв’язку, комп’ютерну техніку та чорнові записи із доказами незаконної діяльності. Також ділок зберігав у помешканні гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.

Наразі зловмисника екстрадовано до Республіки Польща, де він перебував у міжнародному розшуку. Там іноземець відповідатиме за вчинені злочини проти європейської безпеки.

Екстрадиція координатора кризи мігрантів до Польщі
Екстрадиція координатора кризи мігрантів до Польщі

Спецоперацію проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, спільно з Київською та Хмельницькою обласними прокуратурами.

СБУ про кризу мігрантів
СБУ про кризу мігрантів

Автор: 

Білорусь (7930) мігранти (1110) Польща (8498) СБУ (12818) екстрадиція (434)


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Топ коментарі
+14
Довго ж "шукали". Поки поляки, скоріш, не тицьнули носом.
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24.05.2024 20:26
+10
Який талановитий менеджер цей "громадянин однієї з країн Південної Азії"!
"За матеріалами Служби безпеки України" він сам-єдиний координував міграційну кризу на кордоні ЄС та Білорусі" та "своїми злочинними діями посилював кризу на кордоні країн Євросоюзу та білорусі"!
Джерело:
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24.05.2024 20:43
+7
ну то тепер за всі його діла погані поляки три шкури спустять - багато крові їм "імігранти" таргана вусатого попили
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24.05.2024 21:25
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Довго ж "шукали". Поки поляки, скоріш, не тицьнули носом.
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24.05.2024 20:26 Відповісти
ну то тепер за всі його діла погані поляки три шкури спустять - багато крові їм "імігранти" таргана вусатого попили
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24.05.2024 21:25 Відповісти
Я сумніваюся, що його провину можна буде довести в суді європейської країни, якою є Польща.

Утім, на його місці можна навіть вигадати собі якийсь злочин, щоб залишитися в ЄС
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24.05.2024 20:28 Відповісти
Нещодавно декілька газет у Європі навели багато фактів, як мігрантів ловили з наркотиками, саджали до тюрми; ті відбували строки та проходили там свої «університети». Потім виходили на волю, владою приймалося рішення про депортацію звіряток до їхніх сонячних країн, але ці рішення не виконувалися - ну немає прямого повітряного сполучення до дому звіряток! І звірятка бралися за старе: наркотики, злочини, насилля. Така от демократія з повагою до звіряток. До речі - тільки два (!) відсотка звіряток-мігрантів їдуть працювати та сплачують податки, інші ніколи і ніде не працюють, тільки сидять на соціальці.
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24.05.2024 21:13 Відповісти
Що сказати? Молодці "звірятка"...
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25.05.2024 19:48 Відповісти
Який талановитий менеджер цей "громадянин однієї з країн Південної Азії"!
"За матеріалами Служби безпеки України" він сам-єдиний координував міграційну кризу на кордоні ЄС та Білорусі" та "своїми злочинними діями посилював кризу на кордоні країн Євросоюзу та білорусі"!
Джерело:
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24.05.2024 20:43 Відповісти
Пєтрофф, ти помилився сайтом. Галіматлю про Україну чешуть на страна,сру і у скабєєвої. У чорноротої навіть більше платять.
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24.05.2024 21:08 Відповісти
Дуже цікаво, які підстави у цього талановитого звірятка проживати багато років на території України, так само цікавить, як може бути, що у Києві мешкають тисячі вихідців із Азії та Африки, не маючи ані документів, ані дозволів і цього роками не помічають ані МВС, ані прокуратура?
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24.05.2024 21:06 Відповісти
помічають, щомісяця, в записнику, коли їм данину приносять. реально, понаїхало тої чорноти тьма, і в армію не йдуть, а тільки на базарах торгувати
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24.05.2024 22:03 Відповісти
От ***** таку туфту нести ? Якісь камуфляжні плями , з однієї з країн південної америки чи то африки . ви про що ?
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24.05.2024 21:28 Відповісти
А не пробували посадити його на черенок від лопати в нас, на Україні?
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24.05.2024 21:46 Відповісти
Можливо, цей ділок, і шустера знає???
Він за гроші, теж, наполегливо намагався, чесно нагадити та звести лобами Українців, на ШОУ «свободі слова»!
Співпадіння …
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24.05.2024 21:47 Відповісти
Так тільки його ОДНОГО, і заарештували??
Один, як перст працював,… з МЕРЕЖЕЮ!!
Щось подібне, було і з убивцею Цьомахом, після терАкту MH17 в Україні!!
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24.05.2024 21:52 Відповісти
кризис на границе с ЕС курьирует и организовывает кгб-фсб, а не какие то левые азиатские координаторы.
походу, єрмаковский филиал фсб тупо занимается дезинформацией
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24.05.2024 22:03 Відповісти
Такі фото можна і не публікувати - буде менше навантаження трафіку
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24.05.2024 22:45 Відповісти
..фото оченбь информативные, спасибо, поржал.. оно и понятно, это же не добробаты или Червинский..
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24.05.2024 23:38 Відповісти
 
 