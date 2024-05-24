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Новини Фото Війна
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Троє людей загинули, ще двоє зазнали поранень унаслідок обстрілів окупантами Донеччини. ФОТО

Впродовж дня 24 травня російські загарбники обстрілювали населені пункти Донеччини з РСЗВ, ствольної артилерії, а також скинули керовану авіаційну бомбу. Через ворожі атаки троє осіб загинули, ще двоє дістали поранення.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

У відомстві зазначили, що впродовж дня 24 травня під ворожими ударами опинились Бахмутський, Краматорський та Покровський райони. Російські загарбники обстрілювали з РСЗВ та ствольної артилерії. У прокуратурі повідомили, що через обстріли армії РФ у місті Сіверськ загинули двоє чоловіків 63 та 71 років.

Крім цього, окупанти скинули керовану авіаційну бомбу на село Зелене Поле Іллінівської територіальної громади. Під завалами зруйнованого будинку загинув 40-річний переселенець з Покровського району.

На Донеччині через обстріли окупантів загинуло 3 особи, ще 2 поранені

Ще двоє жителів Донеччини дістали поранення через ворожі атаки - це мешканці с. Новожеланне та м. Красногорівки: 38-річна жінка та 41-річний чоловік. Їх доставили до медичних закладів з осколковими пораненнями.

Через ворожі обстріли також пошкоджені домоволодіння й господарські споруди.

У прокуратурі додали, що розпочато розслідування за фактами чергового порушення російськими загарбниками законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

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Нагадаємо, що впродовж минулої доби, 23 травня, російські загарбники 6 разів обстріляли населені пункти Донецької області, дві людини дістали поранення.

Автор: 

обстріл (28472) Донецька область (8459)


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Що з цими орками робити? Як скажете, так і буде далі. Купьянський напрямок.
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24.05.2024 21:11 Відповісти
 
 