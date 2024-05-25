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Новини Фото Війна
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Удар по "Епіцентру" в Харкові: Прокуратура опублікувала відео моменту удару та розпочала розслідування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Харківська обласна прокуратура показала момент російського удару по ТЦ "Епіцентр" у Харкові 25 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру в Telegram

Харківська обласна прокуратура показала відео моменту удару ворога по ТЦ "Епіцентр" у Харкові, внаслідок якого є загиблі та поранені. 

У відомстві також зазначили, що російська армія вдарила по місту місту двома УМПБ Д30-СН. Удари були завдані з території Бєлгородської області РФ. У прокуратурі додали, що розпочато досудове розслідування за фактом чергового порушення російськими загарбниками законів та звичаїв війни. На місці події працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнного злочину.

Унаслідок удару РФ по ТЦ у Харкові 2 людей загинуло, 35 поранених

Унаслідок удару РФ по ТЦ у Харкові 2 людей загинуло, 35 поранених

Унаслідок удару РФ по ТЦ у Харкові 2 людей загинуло, 35 поранених

Унаслідок удару РФ по ТЦ у Харкові 2 людей загинуло, 35 поранених

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, що у суботу, 25 травня росіяни кілька разів вдарили по Харкову. Загарбники атакували торговий центр, Центральний парк, а також били по цивільній забудові у центрі міста.

Автор: 

обстріл (28472) Харків (5600)


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Топ коментарі
+17
Прокуратура не хоче відкрити кримінальну справу за державну зраду, фото та відео зрадника можете побачити кожного вечора по телевізору по всіх кАналах.
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25.05.2024 20:33
+9
І знову "лєгітімний ваєнний абьєкт - в ньом нацисти пряталісь". ****, а нам по їх легітимних об'єктах бити тільки асфальтом можна. Бо своїх ракет кловани не виробляли, власне, як і асфальт - у бульбашів купували
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25.05.2024 20:34
+8
Чому до сих пір в бєлгороді не захерячили декілька таких гіпермаркетів?!
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25.05.2024 20:22
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Чому до сих пір в бєлгороді не захерячили декілька таких гіпермаркетів?!
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25.05.2024 20:22 Відповісти
Ми ж не воюємо с мірнимі,а с крємльом(((((
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25.05.2024 20:28 Відповісти
Чим по бєлгороду? Асфальтом ви відосіками?
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25.05.2024 21:17 Відповісти
Ви смієтеся? Воєнні "пракурори"? А чому вони без автоматів і не на передовій????
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25.05.2024 20:32 Відповісти
А у нас хіба є війскові прокуратури?
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25.05.2024 20:36 Відповісти
Прокуратура не хоче відкрити кримінальну справу за державну зраду, фото та відео зрадника можете побачити кожного вечора по телевізору по всіх кАналах.
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25.05.2024 20:33 Відповісти
І знову "лєгітімний ваєнний абьєкт - в ньом нацисти пряталісь". ****, а нам по їх легітимних об'єктах бити тільки асфальтом можна. Бо своїх ракет кловани не виробляли, власне, як і асфальт - у бульбашів купували
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25.05.2024 20:34 Відповісти
Додам лишень, що для Бєлгорада вистачило б найдешевших ракет калібру Смерча. Для їх виробництва великого розуму і грошей не треба.
Влупили таких штук 10 ракет. Сказати, що то усі наші Вільхи, що б'ємо виключно по військових об'єктах. І битимемо, поки будуть бити по нашому Харкову.
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25.05.2024 20:42 Відповісти
Гроші виводить. Буде компенсацію просити.
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25.05.2024 20:48 Відповісти
Дуже може Бути. Про це не подумав. Або з ЗЕрмаком гроші не поділили. Гереги під час пандемії Землю на відомому місці вертіли і не хотіли закривати Епіцентри
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25.05.2024 23:29 Відповісти
Маячня якась.
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26.05.2024 04:29 Відповісти
2 бабаха...походу термобарическим...один взрів по центру и через 1с взрів по всему супермаркету...
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25.05.2024 21:22 Відповісти
Три
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25.05.2024 21:32 Відповісти
перевага терористів у тому що вони грають без правил
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25.05.2024 22:10 Відповісти
Смерть рашистам.
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26.05.2024 03:59 Відповісти
 
 