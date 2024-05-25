Удар по "Епіцентру" в Харкові: Прокуратура опублікувала відео моменту удару та розпочала розслідування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Харківська обласна прокуратура показала момент російського удару по ТЦ "Епіцентр" у Харкові 25 травня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру в Telegram.
Харківська обласна прокуратура показала відео моменту удару ворога по ТЦ "Епіцентр" у Харкові, внаслідок якого є загиблі та поранені.
У відомстві також зазначили, що російська армія вдарила по місту місту двома УМПБ Д30-СН. Удари були завдані з території Бєлгородської області РФ. У прокуратурі додали, що розпочато досудове розслідування за фактом чергового порушення російськими загарбниками законів та звичаїв війни. На місці події працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнного злочину.
"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні відомства.
Нагадаємо, що у суботу, 25 травня росіяни кілька разів вдарили по Харкову. Загарбники атакували торговий центр, Центральний парк, а також били по цивільній забудові у центрі міста.
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Влупили таких штук 10 ракет. Сказати, що то усі наші Вільхи, що б'ємо виключно по військових об'єктах. І битимемо, поки будуть бити по нашому Харкову.