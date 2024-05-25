Удар по "Епіцентру" в Харкові: Прокуратура опублікувала відео моменту удару та розпочала розслідування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Харківська обласна прокуратура показала момент російського удару по ТЦ "Епіцентр" у Харкові 25 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру в Telegram.

Харківська обласна прокуратура показала відео моменту удару ворога по ТЦ "Епіцентр" у Харкові, внаслідок якого є загиблі та поранені.

У відомстві також зазначили, що російська армія вдарила по місту місту двома УМПБ Д30-СН. Удари були завдані з території Бєлгородської області РФ. У прокуратурі додали, що розпочато досудове розслідування за фактом чергового порушення російськими загарбниками законів та звичаїв війни. На місці події працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнного злочину.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, що у суботу, 25 травня росіяни кілька разів вдарили по Харкову. Загарбники атакували торговий центр, Центральний парк, а також били по цивільній забудові у центрі міста.