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Українські артилеристи та інженери 23-го полку отримали екскаватори, розвідники та воїни 108-ї бригади ТРО - "Мавіки", мобільні майстерні та "Цукорок". ФОТОрепортаж

Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт передав інженерному полку та одній з артилерійських бригад екскаватори для фортифікаційних робіт. Також кільком бригадам привезли сотні денних та нічних FPV дронів, "Мавіки", вантажівку, три мобільні майстерні, детектори дронів "Цукорок" та інше обладнання.

Про це повідомляє пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

Порошенко передав інженерному полку екскаватори для фортифікаційних робіт

Артилеристи кажуть: задля збереження установок доводиться їх закопувати, тому без екскаватора на фронті – ніяк. Та й фортифікації лопатами будувати значно важче – додають військові інженери.

Порошенко передав одній з артилерійських бригад екскаватори

Порошенко, який вже купив чотири десятки одиниць будівельної техніки, практично в кожній поїздці передає такі машини військовим з різних бригад на різних напрямках фронту. Фортифікації, переконаний Порошенко – це питання життя наших захисників.

Порошенко передає допомогу Силам оборони

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порошенко передає ЗСУ 2 тис. дронів. ФОТО

"Привезли хлопцям із легендарних підрозділів чергову партію допомоги. Тут і розвідники, яких ви ніколи не побачите, але їхню роботу щодня відчуває на собі ворог. І військові інженери з 23 полку, що вже якісно та швидко облаштували кілометри оборонних споруд. І хлопці зі 108 бригади ТРО, які міцно вгризлися в землю на Запорізькому напрямку. І артилеристи, які так само, як і інженери, потребують екскаваторів для будівництва капонірів, щоб вести прицільний вогонь у бік росіян. Усі вони – наші друзі, до яких завжди приємно приїхати в гості", – ділиться емоціями пʼятий Президент.

Порошенко привіз дрони українським воїнам

"Цього разу передаємо їм пересувні авторемонтні майстерні, вантажівки, "Ванільні цукорки", пару десятків "мавіків", зарядні станції Bluetti. Військові також отримують від нас сотні денних та нічних дронів, які, переконаний, хлопці та дівчата доставлять точно в ціль — живу силу або техніку ворога", – зазначає Порошенко.

Петро Порошенко передає допомогу Силам оборони

"І, звісно, доставили екскаватори-навантажувачі, без яких у нас уже не минає жодна поїздка на фронт. Вони пішли бійцям із 23 інженерного полку та 15 бригади артилерійської розвідки, які будуватимуть міцні лінії оборони. Закуповувати та передавати цих велетнів наша команда розпочала кілька місяців тому. Тоді ж ми почали серйозно порушувати тему будівництва фортифікацій на тих територіях, де досі залишається загроза наступу росіян, — на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Півдні та Сході", – нагадав Порошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підрозділам ППО та військової авіації передали партію техніки. ФОТОрепортаж

Дрони для ЗСУ від Порошенка

Як відомо, останні півроку Петро Порошенко з депутатами "Євросолідарності" вимагали створити парламентську ТСК з питань фортифікацій. Після блокування трибуни патріотичній опозиції вдалося дотиснути це питання, і тепер ТСК буде досліджувати і процес будівництва захисних споруд, і закупівлю дронів за кошти Державного бюджету.

"Увесь цей час вимагали створити парламентську ТСК з контролю за будівництвом фортифікаційних споруд. Нас відверто ігнорували та ставили палиці в колеса. Але днями наша команда все ж домоглася ухвалення постанови про створення ТСК. На це пішло півроку. Півроку зволікань та відтягування рішення коштували Україні втрачених територій і найголовніше — життя наших воїнів", – констатує Порошенко.

"Війна триває. Маємо забезпечувати військових зброєю та технікою. І не гаяти жодної секунди в прийнятті життєво важливих рішень", – наголошує пʼятий Президент.

Автор: 

благодійність (569) допомога (8345) Порошенко Петро (15173)


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Топ коментарі
+26
Не удивлен, что Порошенко в который раз передает технику и БПЛА
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25.05.2024 22:58
+25
Всі б так допомагали....
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25.05.2024 23:00
+24
Відчуйте різницю.... Поки Порох возить на фронт екскаватори та дрони, ставленики Зеленського - керівники харківської ОВА, безкарно та демонстративно крадуть через фірми-прокладки сотні мільйонів гривень на будівництві укріплень в Харківській області... І після цього спокійно сидять за одним столом поруч із Зеленським під час його відвідин Харкова... Тільки не переплутайте - для Зеленського ворог наш розвідник Червінський, а мародер Сінєгубов із крадіями з ХОВА судячи з усього, для ЗЕлідора надійний бізнеспартнер в надприбутковому бізнесі на крові...
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25.05.2024 23:05
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Не удивлен, что Порошенко в который раз передает технику и БПЛА
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25.05.2024 22:58 Відповісти
Всі б так допомагали....
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25.05.2024 23:00 Відповісти
Екскаватори хоча і пофарбовані в зелений, але звичайні - без бронювання. В таких людина - легка мішень, така ж як і неброньована техніка. Мілітарний JCB з захистом - ось такі рятують життя, але їх не видно(
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26.05.2024 05:48 Відповісти
Вперед! Хто тобі не дає?
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26.05.2024 08:15 Відповісти
А людина з лопатою важка мішень ?
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26.05.2024 08:36 Відповісти
Вот что с тобой не так, передал тракор, блин он без защиты.

передал тракор, блин он не гусенечный,

передал тракор, нужен запасной эксватор.

Ты из разряда дол....ов.
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26.05.2024 12:58 Відповісти
))) я, думаю, "півсьомий" вже в вечірній відеоказці для малят, дасть потужну відсіч таким висловлюванням, взагалі всим, хто б їх не оголошував!
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25.05.2024 23:02 Відповісти
Тобто обшуки почнуться з понеділка?)))
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25.05.2024 23:15 Відповісти
)) завжди, понеділок починається в суботу! ще є час.
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25.05.2024 23:22 Відповісти
Відчуйте різницю.... Поки Порох возить на фронт екскаватори та дрони, ставленики Зеленського - керівники харківської ОВА, безкарно та демонстративно крадуть через фірми-прокладки сотні мільйонів гривень на будівництві укріплень в Харківській області... І після цього спокійно сидять за одним столом поруч із Зеленським під час його відвідин Харкова... Тільки не переплутайте - для Зеленського ворог наш розвідник Червінський, а мародер Сінєгубов із крадіями з ХОВА судячи з усього, для ЗЕлідора надійний бізнеспартнер в надприбутковому бізнесі на крові...
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25.05.2024 23:05 Відповісти
прочитав заголовок і зрозумів що це знову пан Президент піариться хай Бог дасть йому здоровля
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25.05.2024 23:17 Відповісти
Вот же ворюга! Вечером в другую в/ч повезёт фоткатся. И так всё время. Ведь лето. Оно с картона ото всё! АУ---утырки---опровергайте! И про фабрику в Липецке в начале.
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25.05.2024 23:23 Відповісти
зелёные передасты сейчас примут это за чистую монету...)\зелёную...\
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25.05.2024 23:54 Відповісти
не намагайся навіть , це інформаційний ресурс чисто під пороха, боти бубусова тебе закидають шапками . Я читаю ресурс тільки тому що роблю поправку на заангажованість цього ресурсу.
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26.05.2024 10:27 Відповісти
Ну а якже, буде потужна відсіч, не пропустіть вечірній гундосик
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25.05.2024 23:34 Відповісти
А де він цукорки наколядував, цікаво. На них черга далеко вперед.
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25.05.2024 23:50 Відповісти
бо Порох один з акціонерів (питання: а, може мажоритарний? невідомо) підприємства, яке виготовляє детектори "Ванільний цукорок". Має змогу дістати "для себе" для "свого піару" певну кількість цих виробів.
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26.05.2024 17:44 Відповісти
У віслючка знову траур, на як можна так зпаскудити вечірні шашлики? Немає совісті у Порошенка!!!! Хоча віслюк вже не президент!
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26.05.2024 00:07 Відповісти
А чим відповість - гардон , прутила , стерненко , приторможений лось ... ?
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26.05.2024 00:10 Відповісти
Порошенко все ще не хоче миру! так старається, щоб війна продовжувалась.. -
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26.05.2024 00:27 Відповісти
Отримали - добре. Величезне "Дякую" тому хто все це передав. Тільки от навіщо це афішувати, робити фоторепортажі, щоби що?
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26.05.2024 07:03 Відповісти
Це не "афіша" - це звіт...Мені, наприклад, потрібно бачити , куди йдуть мої кошти з фонду "Справа Громад", через який я допомагаю війську і які він подвоює.... Любителі зеленого "хоть поржьом" можуть звернутись за '' звітністю " в благодійний фонд ім. Зеленського ( якщо його знайдуть)
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26.05.2024 07:45 Відповісти
Щоб ти не волала: "А гдє Папашенка?!!!"
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26.05.2024 08:17 Відповісти
А барига ніяк не втомиться… !)
подяка..
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26.05.2024 07:59 Відповісти
Столько украсть у государства и украинцев, может себе позволить. Но боюсь не поможет. Нужны более эффектные акции - например прийти на Михайловскую площадь с чемоданами денег, упасть на колени перед Стеной памяти и журналистами - простите дорогие, вот грязные деньги которые я получил на пару с Медведчуком украв трубу у государства, все возвращаю, все пойдет на ВСУ...
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26.05.2024 08:37 Відповісти
Дурний піп тебе хрестив ))))
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26.05.2024 08:58 Відповісти
ООО сейчас боты бутусова налетят и начнут прославлять пертрушку!!!! Как то вот, совсем не удивлен таконй реакцией на этом ресурсе
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26.05.2024 10:22 Відповісти
Якщо у саперів ЗСУ проблема з армійськими машинами механізації земляних робіт то й цивільні ескаватори підійдуть..Подяка за це Пороху..
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26.05.2024 11:53 Відповісти
Це створене ТСК називається (повністю розшифроване) "спеціальна комісія", а не "слідча комісія". Лише слідча має право викликати на допити високопосадовців з їхнім обов'язком свідчити по суті справи. Спеціальна - це лише "аби поговорити"; хоч і за зеленого засилля ЕрЗе і це нині немало...
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26.05.2024 12:18 Відповісти
https://t.me/spravagromad/42912 Справа Громад :
У свій перший маленький ювілей "Справа громад" відзначала помчала. Знову. На схід. На фронт. Бо допомога військовим вкрай необхідна.
У цю чергову - шосту травневу - поїздку ми передали техніку та обладнання тринадцяти різним підрозділам ЗСУ, на загальну суму майже 39 мільйонів гривень.
🔹 FPV-дрони - 1600 штук;
🔹 DJI Mavic Pro - 50 штук;
🔹 DJI Mavic 3T (нічні) - 7 штук;
🔹 наша пересувна авторемонтна майстерня на базі DAF Leyland - 3 штуки;
🔹 наші прально-душові комплекси - 3 штуки;
🔹 вантажівка DAF-Leyland тентована - 1 штука;
🔹 екскаватори - 2 штуки;
🔹 детектори "Ванільний цукорок" - 140 штук;
🔹 зарядні станції Bluetti - 4 штуки;
🔹 комплекси Starlink - 3 штуки.
Нормально, як вважаєте? 😏

Але насправді... ...насправді передаємо цю допомогу ми. Але забезпечуєте її ВИ, друзі, своїми пожертвами. https://spgr.org.ua/uk/2024/05/25/i-znovu-na-shid/ Докладніше Дякуємо кожному, хто підтримує Збройні Сили України! 🤝
Долучайтесь!
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26.05.2024 17:40 Відповісти
 
 