Українські артилеристи та інженери 23-го полку отримали екскаватори, розвідники та воїни 108-ї бригади ТРО - "Мавіки", мобільні майстерні та "Цукорок". ФОТОрепортаж

Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт передав інженерному полку та одній з артилерійських бригад екскаватори для фортифікаційних робіт. Також кільком бригадам привезли сотні денних та нічних FPV дронів, "Мавіки", вантажівку, три мобільні майстерні, детектори дронів "Цукорок" та інше обладнання.

Про це повідомляє пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

Артилеристи кажуть: задля збереження установок доводиться їх закопувати, тому без екскаватора на фронті – ніяк. Та й фортифікації лопатами будувати значно важче – додають військові інженери.

Порошенко, який вже купив чотири десятки одиниць будівельної техніки, практично в кожній поїздці передає такі машини військовим з різних бригад на різних напрямках фронту. Фортифікації, переконаний Порошенко – це питання життя наших захисників.

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"Привезли хлопцям із легендарних підрозділів чергову партію допомоги. Тут і розвідники, яких ви ніколи не побачите, але їхню роботу щодня відчуває на собі ворог. І військові інженери з 23 полку, що вже якісно та швидко облаштували кілометри оборонних споруд. І хлопці зі 108 бригади ТРО, які міцно вгризлися в землю на Запорізькому напрямку. І артилеристи, які так само, як і інженери, потребують екскаваторів для будівництва капонірів, щоб вести прицільний вогонь у бік росіян. Усі вони – наші друзі, до яких завжди приємно приїхати в гості", – ділиться емоціями пʼятий Президент.







"Цього разу передаємо їм пересувні авторемонтні майстерні, вантажівки, "Ванільні цукорки", пару десятків "мавіків", зарядні станції Bluetti. Військові також отримують від нас сотні денних та нічних дронів, які, переконаний, хлопці та дівчата доставлять точно в ціль — живу силу або техніку ворога", – зазначає Порошенко.







"І, звісно, доставили екскаватори-навантажувачі, без яких у нас уже не минає жодна поїздка на фронт. Вони пішли бійцям із 23 інженерного полку та 15 бригади артилерійської розвідки, які будуватимуть міцні лінії оборони. Закуповувати та передавати цих велетнів наша команда розпочала кілька місяців тому. Тоді ж ми почали серйозно порушувати тему будівництва фортифікацій на тих територіях, де досі залишається загроза наступу росіян, — на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Півдні та Сході", – нагадав Порошенко.

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Як відомо, останні півроку Петро Порошенко з депутатами "Євросолідарності" вимагали створити парламентську ТСК з питань фортифікацій. Після блокування трибуни патріотичній опозиції вдалося дотиснути це питання, і тепер ТСК буде досліджувати і процес будівництва захисних споруд, і закупівлю дронів за кошти Державного бюджету.

"Увесь цей час вимагали створити парламентську ТСК з контролю за будівництвом фортифікаційних споруд. Нас відверто ігнорували та ставили палиці в колеса. Але днями наша команда все ж домоглася ухвалення постанови про створення ТСК. На це пішло півроку. Півроку зволікань та відтягування рішення коштували Україні втрачених територій і найголовніше — життя наших воїнів", – констатує Порошенко.

"Війна триває. Маємо забезпечувати військових зброєю та технікою. І не гаяти жодної секунди в прийнятті життєво важливих рішень", – наголошує пʼятий Президент.