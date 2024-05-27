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Повідомлено про підозру заступнику міністра оборони РФ Криворучку, - СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на заступника міністра оборони РФ Олексія Криворучка, який відповідає за забезпечення російських військ у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що встановило слідство? 

За даними слідства, посадовець брав участь у плануванні, підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення РФ на територію нашої держави.

За його наказами до окупаційних угруповань надходить зброя та боєприпаси, які виробляють підприємства військово-промислового комплексу РФ.

"Серед іншого встановлено, що Криворучко особисто координує поставки російському війську керованих авіабомб та балістичних ракет "Іскандер". Рашисти використовують це озброєння для масованих ударів по цивільній інфраструктурі України", - йдеться у повідомленні.

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Заступник міністра оборони РФ Олексій Криворучко

Підозра Криворучку

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Криворучку про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки зловмисник перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти українців.

Автор: 

СБУ (12821) Міноборони рф (707)


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Топ коментарі
+3
Та то фигня
Вот когда СБУ соберет материалы на Баканова ,на Татарова ,на Ермака
Я поверю в СБУ
Хочу верить в украинские спецслужбы как американцы или британцы,или израильтяне верят в свои спецслужбы
Которые не боятся расследовать преступления действующей власти
А пока украинская спецслужба больше похожа на
ЭСКОРТ ПРЕЗИДЕНТА
Обслуживает по полной
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27.05.2024 12:52
+1
Та чого він перестане красти від підозри СБУ?
Де СБУ, а де цей діяч?
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27.05.2024 12:48
+1
Навіщо підозра відСБУ? Щоб не було підозри від ФСБ?
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27.05.2024 13:17
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Панєслась красная звєзда па кочкам. Якщо в кацапськой армії перестануть красти, то там від генералів до майорів всі порозбігаються.
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27.05.2024 12:39 Відповісти
Нехай кремлівське одоробало всіх саджає і рострілює ,
бо всі винуваті у всьому , один ху@ло білий і пухнастий 🙁
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27.05.2024 12:46 Відповісти
Та чого він перестане красти від підозри СБУ?
Де СБУ, а де цей діяч?
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27.05.2024 12:48 Відповісти
Та то фигня
Вот когда СБУ соберет материалы на Баканова ,на Татарова ,на Ермака
Я поверю в СБУ
Хочу верить в украинские спецслужбы как американцы или британцы,или израильтяне верят в свои спецслужбы
Которые не боятся расследовать преступления действующей власти
А пока украинская спецслужба больше похожа на
ЭСКОРТ ПРЕЗИДЕНТА
Обслуживает по полной
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27.05.2024 12:52 Відповісти
Та який там адвокат-лейтенант Ванютка Бакланов!
Живих класиків розпускають:

Щодо браслету, Князєв заявив, що в нього за його місцем проживання по 6 годин немає світла та немає зв'язку, тому браслет є неефективним. Також браслет впливає на стан його здоров'я, додав він.
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27.05.2024 13:33 Відповісти
Про классиков- зачетно, пан Валерий!!!
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27.05.2024 14:31 Відповісти
Навіщо підозра відСБУ? Щоб не було підозри від ФСБ?
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27.05.2024 13:17 Відповісти
В кацапів кожен такий чел відноситься по родичах до кооперативу Озеро. Інших там німа. Олєнєвод зі своєю воровським кланом іде своїм шляхом. А цей чел одружений на племінниці старого товаріща х..... і член вищої касти економічєскі господствующего класа.
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27.05.2024 14:07 Відповісти
типичный кацап, кривые руки а воровать может
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27.05.2024 14:10 Відповісти
А коли нашим крадіям підозри повідомите?
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27.05.2024 15:28 Відповісти
"Під час війни збагатився на 58 млн: ДБР затримало ексчиновника ЗСУ з продовольчого забезпечення "

Коли я говорю про начпродівську мафію - я саме таких пацюків маю на увазі. Чесно, після того як у січні ми докладно описали корупційну схему заробітку на харчах для солдатів https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsurl.li%2Fpbznl%3Ffbclid%3DIwAR2L1b-0Bw2giJ6yfvyzZAg1C5eL8huw_qEdMYfzOrVCw4NCOHiUC2TOSCk&h=AT2fWhBZulaNn1b1Ga_hl4OzS4Hp3Pr4-QmNCYDJ48hAGdnxiUKumNB4KhKXEKEWTt1kp-247g0yMAPKu_cEzzwIxt1jGh7RLJ_D8tCY0-wZ9n7dhdgupxFdolXV7jSomutsVvIVyA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0JVRGFass9CnvnsTj5jFeaTGgaCfUhoUIwh4wqZLtnG4eSS_lBAh6IfT6nADKeIHYJywijDuVVh4hDk9RhHZX9oCyIdNfRYQN-jrzb0sk1-VZdRNd0eMhD3DanCje7AUfR90tWQIGFBEPp78YLUPrd9z8qEms9C1jEu9AguW0pizBIlYRcZYsJYdrg3GmUO-N6Y86Lmc7WMYBIk37_zefnMFrtcVvb2pDpN7Rdv7Y http://surl.li/pbznl , одне з найболючиших питань було таке: «І що шо ти написав про Козловського? Він продовжує ходити на роботу як ні в чому не бувало!»

І що мені було відповідати на таке? Бухтів, що я не слідчий, що моя справа - гавкати на проблему, а рішати її мають люди в погонах.

Чесно, сьогодні маю полегшення. Але не до кінця))) Бо знаю наших правоохоронців. Які спочатку з помпою і камерами проводять обшуки/підозри, а потім справи сиплються в судах. Історія з Лієвим (той що злив півтора мільярди на міни, яких так і не привезли) вчить, що до вироку краще сильно не радувацця.

Але все рівно приємно, що хоч на півшишечки змінили статус-кво. А як переламаємо харчову мафію через начпродівське коліно, то взагалі буде свято))) Можу сказати, цей процес теж потроху йде.

https://www.facebook.com/yuurii.nikolov?__cft__[0]=AZXNUYWvXudT52X2ZSJ9SlltvtYEYobg0_rD9IgyBWjCR1zs7wUDpnzKPYW457-MESCfB9wA5qS57HWYPc4BJs6hBVcOerWGvwgtdbFf3VO6hS04ZhgoVmL5JB2vNUguCwmhsGkLNwEgJw9tj33etlI_A1DNN9uNhWHSZqkcNzI9ixgByZk_nWqA_bb0ASEW8Mjkzfyyp0L19PErFVU44xqn&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Ніколов

https://republic.com.ua/article/pid-chas-vijni-zbagativsya-na-58-mln-dbr-zatrimalo-ekschinovnika-zsu-z-prodovolchogo-zabezpechennya-tilu.html
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27.05.2024 16:11 Відповісти
 
 