Повідомлено про підозру заступнику міністра оборони РФ Криворучку, - СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на заступника міністра оборони РФ Олексія Криворучка, який відповідає за забезпечення російських військ у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що встановило слідство?

За даними слідства, посадовець брав участь у плануванні, підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення РФ на територію нашої держави.

За його наказами до окупаційних угруповань надходить зброя та боєприпаси, які виробляють підприємства військово-промислового комплексу РФ.

"Серед іншого встановлено, що Криворучко особисто координує поставки російському війську керованих авіабомб та балістичних ракет "Іскандер". Рашисти використовують це озброєння для масованих ударів по цивільній інфраструктурі України", - йдеться у повідомленні.

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Підозра Криворучку

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Криворучку про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки зловмисник перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти українців.