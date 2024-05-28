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Підрядник Міноборони РФ Золотарьов за гроші від утилізації зброї купив паспорт Мальти та розкішну віллу у Франції, - The Insider. ФОТОрепортаж

У власника компанії "Транслом" Олексія Золотарьова знайшли паспорт Мальти. Його сім’я володіє розкішною віллою на Лазурному Березі у Франції. Річний оборот його компаній сягає 200 млрд рублів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Insider.

"Олексій Золотарьов − один із найзагадковіших російських бізнесменів. Річний оборот його компаній сягає 200 млрд рублів, він найбільший гравець на ринку утилізації металобрухту, веде справи з першими олігархами країни, але при цьому практично невідомий. Ділові видання, повідомляючи про підприємницькі успіхи Золотарьова, навіть не публікували його фотографій", - зазначає видання.

The Insider впізнало бізнесмена на рідкісних світлинах з російськими високими чиновниками, зокрема на фото зі спікером Ради Федерації Валентиною Матвієнко. 

Олексій Золотарьов та Валентина Матвієнко

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Оборудки через утилізацію зброї РФ

Золотарьов володіє "Трансломом" - найбільшим у РФ заготівельником брухту. Ця компанія отримує від Міноборони РФ брухт чорних і кольорових металів: автомобілі, БТР, танки, літаки, вертольоти, зброю, боєприпаси, які стали непридатними тощо.

Як випливає з документів Арбітражного суду, наразі відносини Міноборони й ТОВ Транслом регулюються указом диктатора Володимира Путіна від 02.08.2019 № 367, згідно з яким міноборони має право реалізовувати весь брухт чорних і кольорових металів на адресу фірми Золотарьова без проведення торгів.

У матеріалі йдеться про те, що "Транслом" пов'язували з інтересами російських олігархів і близьких соратників Путіна Аркадія і Бориса Ротенбергів. Здебільшого зв'язки Золотарьова і Ротенбергів простежуються через спільних менеджерів і співзасновників компаній, що їм належать.

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Вілла на Лазурному Березі

Один з основних активів Золотарьова − компанія "Трансресурс", яка постачає запчастини для залізничних вагонів. Водночас сам "Трансресурс" користується продукцією підсанкційного "Уралвагонзавода", який входить до держкорпорації "Ростех".

The Insider зазначає, що коли російський диктатор Путін своїм указом монополізував утилізацію військового брухту на користь "Транслома", Золотарьов уже мав іноземне громадянство. Власника компанії (разом із дружиною та чотирма дітьми) виявили у списку одержувачів паспортів Мальти, опублікованому 2018 року.

Як з’ясувало видання, дружина підрядника Міноборони Марія Золотарьова володіє у Франції фірмою Olivula. Через цю фірму їй належить вілла в комуні Грімо на Лазурному Березі.

Вілла Золотарьових у Франції

Золотарьов і дружина Марія

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Видання зазначає, що раніше Olivula була записана на самого Олексія Золотарьова, але у 2022 році, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, він переписав акції на дружину.

The Insider додає, що Золотарьов, попри свої зв'язки з близьким колом Путіна і роботу в інтересах Міноборони РФ, до жодних західних "чорних списків" досі так і не потрапив.

Автор: 

корупція (4685) росія (65336) Міноборони рф (709)


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Топ коментарі
+22
Соромлюся спитати, а чому когось з українців повинно їб@ти те, що на московії якийсь там іванов/пєтров/сідаров/залатарьов вкрав у власного насєлєнія гроші та витратив їх на власні потреби. Це нас повинно тільки радувати, що на війну проти нас, українців, менше коштів потрапить. Мене більше турбує те, чому з пана князєва електронний браслет знімають, або те, чому Державою керують якісь незрозумілі ставленики нелегітимного вже зара президента особи, котрі мають тісні та підозрілі зв'язки з країною-окупантом.
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28.05.2024 16:18
+9
Нам то шо з цієї новини?
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28.05.2024 16:19
+8
Хай далі грабує рашку !
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28.05.2024 16:15
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дайте комусь заробити і на утилізації утилізатора!
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28.05.2024 16:07 Відповісти
Хай далі грабує рашку !
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28.05.2024 16:15 Відповісти
а у нас аж ніяк не так....
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30.05.2024 08:48 Відповісти
Соромлюся спитати, а чому когось з українців повинно їб@ти те, що на московії якийсь там іванов/пєтров/сідаров/залатарьов вкрав у власного насєлєнія гроші та витратив їх на власні потреби. Це нас повинно тільки радувати, що на війну проти нас, українців, менше коштів потрапить. Мене більше турбує те, чому з пана князєва електронний браслет знімають, або те, чому Державою керують якісь незрозумілі ставленики нелегітимного вже зара президента особи, котрі мають тісні та підозрілі зв'язки з країною-окупантом.
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28.05.2024 16:18 Відповісти
А-ха-х. Сук до сліз.
Саме час зайнятися антикорупційними розслідуваннями на параші. Шкода ж що гроші не на вбивства України пішли, як положена..
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28.05.2024 16:19 Відповісти
Нам то шо з цієї новини?
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28.05.2024 16:19 Відповісти
Дехто з "врачєй-апщєствєнікав" (соціальних психологів) вважає, що у відповідь на таку інформацію у мізках мас (в масавом сазнаніі) підсвідомо має вигулькнути думка: "А бубачька хароший, він не краде".
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28.05.2024 16:27 Відповісти
а воно нас ї.. хвилює? та хай хоч конем там в раші їбуть...ся.
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28.05.2024 16:22 Відповісти
Ви дивиться що у нас робиться, не краще....у нас всі чесні? Де Баканов ? Новина ні про що...Резніков як себе відчуває?
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28.05.2024 16:23 Відповісти
Війна така су...а - кому смерть, кому гроші. І тут треба не переплутати - зеленский не дасть збрехати - там вже баньківстки ячейки від діамантів тріскають. Кров українців - а йьому гроші.
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28.05.2024 16:27 Відповісти
І шо тепер !?! Фсьо ми перемогли кацапів ??? У нас таких як цей Золоторьов НЕ МЕНШЕ, але підсовують нам чомусь Золотарьова, коли свої на кубометрах огірків купують такі самі вілли як у Золотарьова.
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28.05.2024 16:37 Відповісти
Что скажет Макрон который почистил реку Сену к Олимпиаде за 1,4 миллиарда евро. Деньги не пахнут?
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28.05.2024 16:50 Відповісти
Так почистили чи нє ??
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28.05.2024 17:54 Відповісти
Так в том и дело, число дезинтерийных палочек только увеличилось. Иначе бы никто не возмущался. Мэр Парижа Остап Бендер.
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29.05.2024 11:13 Відповісти
Якщо було видно, що массово витягають усілякий хлам і сміття, то ... таке собі звинувачення. Звичайно мул підніметься.
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29.05.2024 14:09 Відповісти
Убирать мусор они должны и без мильярдов. А чистка воды оказалась фейком, распилом.
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29.05.2024 15:23 Відповісти
Я так понимаю, Макрон перевел бабло из бюджета на подставную фирму, та на другую, та на третью, а потом они закрыли свои офисы в Париже и исчезали? А бабки поступили на личный счет племянницы жены Макронапряжение на Сейшельских островах??
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29.05.2024 21:28 Відповісти
'союзнички'! Тільки язном плещуть про санкції і допомогу, а реальність полягає в любові до російського бабла
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28.05.2024 16:55 Відповісти
навіщо санкції ?
хай грабують рашку клопи ушасті та вивозять бабло до Європи
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28.05.2024 17:49 Відповісти
У нас йде війна, а купа російської власності все ще не націоналізована. Теж "союзнички" винні?
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29.05.2024 20:22 Відповісти
Вор подрядник минобороны рашки покупает виллы, а Ваньку боксера нельзя до Оленьпиады потому что это другое.
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28.05.2024 16:56 Відповісти
ну чого не в сонячному мурманську ну ******* мать , кацапи ви просто бісите
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28.05.2024 17:18 Відповісти
Наша людина - справжня зелена падаль.
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29.05.2024 20:19 Відповісти
Это полезный кацап, пусть будет.
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29.05.2024 21:25 Відповісти
 
 