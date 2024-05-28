Підрядник Міноборони РФ Золотарьов за гроші від утилізації зброї купив паспорт Мальти та розкішну віллу у Франції, - The Insider. ФОТОрепортаж

У власника компанії "Транслом" Олексія Золотарьова знайшли паспорт Мальти. Його сім’я володіє розкішною віллою на Лазурному Березі у Франції. Річний оборот його компаній сягає 200 млрд рублів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Insider.

"Олексій Золотарьов − один із найзагадковіших російських бізнесменів. Річний оборот його компаній сягає 200 млрд рублів, він найбільший гравець на ринку утилізації металобрухту, веде справи з першими олігархами країни, але при цьому практично невідомий. Ділові видання, повідомляючи про підприємницькі успіхи Золотарьова, навіть не публікували його фотографій", - зазначає видання.

The Insider впізнало бізнесмена на рідкісних світлинах з російськими високими чиновниками, зокрема на фото зі спікером Ради Федерації Валентиною Матвієнко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру заступнику міністра оборони РФ Криворучку, - СБУ

Оборудки через утилізацію зброї РФ

Золотарьов володіє "Трансломом" - найбільшим у РФ заготівельником брухту. Ця компанія отримує від Міноборони РФ брухт чорних і кольорових металів: автомобілі, БТР, танки, літаки, вертольоти, зброю, боєприпаси, які стали непридатними тощо.

Як випливає з документів Арбітражного суду, наразі відносини Міноборони й ТОВ Транслом регулюються указом диктатора Володимира Путіна від 02.08.2019 № 367, згідно з яким міноборони має право реалізовувати весь брухт чорних і кольорових металів на адресу фірми Золотарьова без проведення торгів.

У матеріалі йдеться про те, що "Транслом" пов'язували з інтересами російських олігархів і близьких соратників Путіна Аркадія і Бориса Ротенбергів. Здебільшого зв'язки Золотарьова і Ротенбергів простежуються через спільних менеджерів і співзасновників компаній, що їм належать.

Читайте також: Звільнення Шойгу не матиме впливу на перебіг війни РФ проти України, - британська розвідка

Вілла на Лазурному Березі

Один з основних активів Золотарьова − компанія "Трансресурс", яка постачає запчастини для залізничних вагонів. Водночас сам "Трансресурс" користується продукцією підсанкційного "Уралвагонзавода", який входить до держкорпорації "Ростех".

The Insider зазначає, що коли російський диктатор Путін своїм указом монополізував утилізацію військового брухту на користь "Транслома", Золотарьов уже мав іноземне громадянство. Власника компанії (разом із дружиною та чотирма дітьми) виявили у списку одержувачів паспортів Мальти, опублікованому 2018 року.

Як з’ясувало видання, дружина підрядника Міноборони Марія Золотарьова володіє у Франції фірмою Olivula. Через цю фірму їй належить вілла в комуні Грімо на Лазурному Березі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівника Головного управління кадрів Міноборони РФ Кузнєцова затримали у Москві, - ЗМІ

Видання зазначає, що раніше Olivula була записана на самого Олексія Золотарьова, але у 2022 році, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, він переписав акції на дружину.

The Insider додає, що Золотарьов, попри свої зв'язки з близьким колом Путіна і роботу в інтересах Міноборони РФ, до жодних західних "чорних списків" досі так і не потрапив.