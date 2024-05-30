Понад 30 учасників та обшуки у 8 країнах: Викрито міжнародну мережу хакерів, які розробляли віруси-вимагачі для атак на американські та європейські компанії, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та ФБР спільно з правоохоронними органами Великої Британії та ЄС провели масштабну спецоперацію. У 8 країнах Євросоюзу та Північної Америки вилучено більш як 90 серверів та заблоковано понад 1000 доменів.

Про це повідомили в Службі безпеки Ураїни, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у результаті спільних дій викрито більш як 30 учасників транснаціональних хакерських угруповань, які займалися розробкою та розповсюдженням зловмисного програмного забезпечення, зокрема "Pikabot", "System BC", "Bumblebee", "Smokeloader" та "IcedID".

Згідно з матеріалами міжнародного розслідування, зловмисники "зламували" мережі відомих компаній, а потім продавали доступ до цих мереж іншим хакерам. Серед них і російські угруповання "BlackBasta", "Revil" та "Conti".

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Так, наявність доступу до мереж дозволяла хакерам викрадати у відомих компаній таємну інформацію, а потім вимагати гроші за її нерозголошення. Задокументовано десятки фактів вимагання грошей з представників західних корпорацій на загальну суму в декілька десятків мільйонів доларів США.

За матеріалами справи, для отримання таємних відомостей зловмисники проникали в електронні мережі корпорацій за допомогою спеціально створених шпигунських програм та фішингових інтернет-розсилок.

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Повідомляється, що під час обшуків в Україні, за місцем проживання одного з організаторів угруповання, виявлено мобільні телефони та комп’ютерну техніку, а також серверне обладнання з доказами злочинних дій. Співробітники СБУ провели обшуки також у помешканнях інших фігурантів на Київщині та Запоріжжі.





Паралельно у 8 країнах Євросоюзу та Північної Америки правоохоронці вилучили більше 90 серверів та заблокували понад 1000 доменів, які використовували хакери. Нині тривають комплексні заходи Служби безпеки України та її західних партнерів для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до кіберзлочинів.

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Як зазначили в СБУ, спецоперацію проводили спільно з Національною поліцією України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі викрили масштабний call-центр, співробітники якого незаконно отримували банківські дані іноземців і викрадали кошти з рахунків.