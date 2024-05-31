Затримано російську інформаторку, яка допомагала рашистам захопити Авдіївку, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала ще одну російську інформаторку, яка шпигувала за Силами оборони під час боїв за Авдіївку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що проживаючи на території міста, зловмисниця фіксувала локації опорних пунктів та вогневих точок ЗСУ.

"Також вона шпигувала за маршрутами руху та кількістю військових колон, які прямували на підсилення бойових позицій оборонців Авдіївки. Отримані розвіддані фігурантка месенджером передавала своїй сестрі – медику окупаційного угруповання РФ, що брало участь у безперервних штурмах міста", - йдеться у повідомленні.

Родичка фігурантки доповідала про одержані відомості воєнній розвідці країни-агресора.

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У СБУ повідомили, що рашисти використовували цю інформацію для планування бойових операцій із захоплення Авдіївки, з використанням штурмових груп, важкої артилерії та бомбардувальної авіації.

Згодом, коли у місті почалися активні бої, ворожа інформаторка виїхала до Кривого Рогу, де сподівалась "відсидітись" під виглядом переселенки. Там вона "залягла на дно" в орендованій квартирі, яку винаймала за соціальні виплати для переселенців.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігурантки, встановили місце, де вона ховалась від правосуддя, і затримали.

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Під час обшуку в тимчасовому помешканні інформаторки виявлено мобільний телефон з доказами її розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.

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