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Затримано російську інформаторку, яка допомагала рашистам захопити Авдіївку, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала ще одну російську інформаторку, яка шпигувала за Силами оборони під час боїв за Авдіївку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що проживаючи на території міста, зловмисниця фіксувала локації опорних пунктів та вогневих точок ЗСУ.

"Також вона шпигувала за маршрутами руху та кількістю військових колон, які прямували на підсилення бойових позицій оборонців Авдіївки. Отримані розвіддані фігурантка месенджером передавала своїй сестрі – медику окупаційного угруповання РФ, що брало участь у безперервних штурмах міста", - йдеться у повідомленні.

Російську шпигунку затримала СБУ

Родичка фігурантки доповідала про одержані відомості воєнній розвідці країни-агресора.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано інформатора РФ, який шпигував за підрозділами ЗСУ на Покровському та Краматорському напрямках, - СБУ. ФОТО

У СБУ повідомили, що рашисти використовували цю інформацію для планування бойових операцій із захоплення Авдіївки, з використанням штурмових груп, важкої артилерії та бомбардувальної авіації.

Згодом, коли у місті почалися активні бої, ворожа інформаторка виїхала до Кривого Рогу, де сподівалась "відсидітись" під виглядом переселенки. Там вона "залягла на дно" в орендованій квартирі, яку винаймала за соціальні виплати для переселенців.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігурантки, встановили місце, де вона ховалась від правосуддя, і затримали.

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Під час обшуку в тимчасовому помешканні інформаторки виявлено мобільний телефон з доказами її розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.

Також читайте: Затримано шпигуна ФСБ, який намагався мобілізуватися до ЗСУ та "зливав" дані про позиції ППО на Харківщині, - СБУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (12821) шпигунство (993) Донецька область (8467) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+16
Про які 8 років йдеться - вона вбивця і зрадниця 😡
На гиляку запроданку 🙁
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31.05.2024 10:18
+9
який сенс в замиленному фото? хто там, меркель?
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31.05.2024 10:16
+7
Мода, за смерть українських бійців, державну зраду -8 років ув'язнення. Під час війни. Ви там нагорі хоч раз зустріньтеся з батьками загиблих солдат та сиротами
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31.05.2024 10:28
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Клас..на безоплатне держутримання..
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31.05.2024 10:12 Відповісти
який сенс в замиленному фото? хто там, меркель?
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31.05.2024 10:16 Відповісти
Про які 8 років йдеться - вона вбивця і зрадниця 😡
На гиляку запроданку 🙁
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31.05.2024 10:18 Відповісти
Зекривосуддя. по-сценаріях партнових та татаравих мож тільки з Патріотів, на кшталт Червінського, Бурби, Ріфмайстера знущатися... а НЕ з 5-ї колони..
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31.05.2024 11:09 Відповісти
Безкарність, від привладних з Урядового кварталу щодо ПОКАРАННЯ беркутні за МАЙДАНІЦІВ, призвела до КРИВАВИХ ПРОДОВЖЕНЬ ригоАНАЛЬНИХ перевертнів, що сидять у ВРУ!
Вішати треба, цих перевертнів зкацаплених, перед їх міськРадами на стовпах ліхтарних!
Заблюрити їх РИЛА та 5 років тюрми, за УБИВСТА УКРАЇНЦІВ-сусідів, це стьоб від касти продажних судівських, портнова-лукаш…
Прострочений ухилянт із служками, це підтверджують своїми діями з 2019 року!!
Слава Україні!
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31.05.2024 10:21 Відповісти
вбийте її !
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31.05.2024 10:24 Відповісти
Закрити падлюку в сараї і нехай сама на себе наведе обстріл.
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31.05.2024 11:19 Відповісти
Мода, за смерть українських бійців, державну зраду -8 років ув'язнення. Під час війни. Ви там нагорі хоч раз зустріньтеся з батьками загиблих солдат та сиротами
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31.05.2024 10:28 Відповісти
І чому цим тварюкам завжди вдається закосити під переселенців і жити за рахунок тих, на чиї голови вони викликали ракети і бомби?!
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31.05.2024 10:48 Відповісти
Третий год войны, и даже не внесён хоть один законопрэкт по ужесточению статей по го преступлениям во время войны! На ,,довично,, за предательство. Капец.
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31.05.2024 17:27 Відповісти
 
 