"Ми використали по танках всі постріли до Carl Gustaf. Взялися за РПГ-7": воїни 58-ї бригади розповіли, як знищили штурмову бронегрупу росіян. ФОТО

Воїни 58-ї окремої мотопіхотної бригади Олександр (псевдо Шустрий) та Віталій (псевдо Малюк) у ближньому бою ліквідували штурмову бронегрупу росіян, знищивши два танки і БМП, а також купу піхоти.

Про це розповіли у 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського, передає Цензор.НЕТ.

"Ми використали по танках всі постріли до гранатомета Carl Gustaf. Я присів перезарядити автомат, підіймаюся, а зовсім поруч біля мене – російська БМП. Взялися за радянський РПГ-7. Підпалили броню. Вилазе і тікає десант, а один бородатий мужик з башти прикриває своїх з ручного кулемета. Здається, я йому в груди влучив, бо він був без бронежилета й відразу сповз в палахкотючу машину", - у "Шустрого", 28-річного Олександра з маленького житомирського села Юрове й досі горять азартом очі, коли він згадує деталі недавнього бою.

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Те, що "Шустрий" зробив з напарником "Малюком", чорнявим Віталієм з Полтавщини, інакше як дивом назвати важко. В ближньому бою вони буквально помножили на нуль штурмову бронегрупу росіян, знищивши два танки і БМП, а також купу піхоти.

"Ми захищаємо це маленьке село з березня, - розповідає "Шустрий". – У квітні почалися ворожі штурми. Чітко по графіку: о 5 ранку та о 6 вечора. Набили їх багато. Десь під 60 одиниць техніки спалено. Потім вони затаїлися на пару тижнів. Просто обстрілювали та бомбили. Але ми знали, що росіяни готуються та накопичують нову броню. І ось почалося прямо в обід. Танки, БМП, БТРи з піхотою. Накат за накатом. Наймасовіше, що було до цього. Багато наші знищили ще на під’їзді, бо потужно працювала артилерія, реактивні системи "Град", дрони. Першу хвилю розгромили, я кави випити не встиг, як поперли наступні штурмовики. Біля нас їхали два танки та БМП. Я вирішив спочатку розібратися з танками. Багато довелося стріляти, бо росіяни поставили захисні решітки. Влучаєш в неї, а танк починає крутитися на місці й не можу зробити постріл туди, де було ураження. Але техніку зупинили. Далі палили БМП вже з РПГ-7. Ледве встигли сховатися, бо вона була з повним боєкомплектом і вибухи були потужні. По ворожій піхоті витратили магазини, трошки постріляли з РПГ осколковими пострілами, а потім закидали росіян гранатами".

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"Я забіг до приміщення, а там справжній бурят сидить, - згадує "Малюк". – Він смикає руків’я затвора, а автомат іржавий і не працює. Ми його і взяли в полон. Зв’язали та передали піхотинцям. Він здається під кайфом був, плюс в кишені найшли щось типу пластиліну – то бурят до цигарок додавав. Чесно, знали, що московити алкаші, але до наркомана був трошки не готовий".

"Зараз хлопці відпочивають та відновлюються після контузій. Вони трошки попрацюють з новобранцями, передаючи їм бойовий досвід, після чого поїдуть в омріяну та заслужену відпустку", - зазначають у бригаді.



