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Новини Фото Війна
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"Ми використали по танках всі постріли до Carl Gustaf. Взялися за РПГ-7": воїни 58-ї бригади розповіли, як знищили штурмову бронегрупу росіян. ФОТО

Воїни 58-ї окремої мотопіхотної бригади Олександр (псевдо Шустрий) та Віталій (псевдо Малюк) у ближньому бою ліквідували штурмову бронегрупу росіян, знищивши два танки і БМП, а також купу піхоти.

Про це розповіли у 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського, передає Цензор.НЕТ.

"Ми використали по танках всі постріли до гранатомета Carl Gustaf. Я присів перезарядити автомат, підіймаюся, а зовсім поруч біля мене – російська БМП. Взялися за радянський РПГ-7. Підпалили броню. Вилазе і тікає десант, а один бородатий мужик з башти прикриває своїх з ручного кулемета. Здається, я йому в груди влучив, бо він був без бронежилета й відразу сповз в палахкотючу машину", - у "Шустрого", 28-річного Олександра з маленького житомирського села Юрове й досі горять азартом очі, коли він згадує деталі недавнього бою.

Воїни 58-ї окремої мотопіхотної бригади Олександр (псевдо Шустрий) та Віталій (псевдо Малюк)

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Те, що "Шустрий" зробив з напарником "Малюком", чорнявим Віталієм з Полтавщини, інакше як дивом назвати важко. В ближньому бою вони буквально помножили на нуль штурмову бронегрупу росіян, знищивши два танки і БМП, а також купу піхоти.

Воїн 58-ї окремої мотопіхотної бригади Олександр (псевдо Шустрий)

"Ми захищаємо це маленьке село з березня, - розповідає "Шустрий". – У квітні почалися ворожі штурми. Чітко по графіку: о 5 ранку та о 6 вечора. Набили їх багато. Десь під 60 одиниць техніки спалено. Потім вони затаїлися на пару тижнів. Просто обстрілювали та бомбили. Але ми знали, що росіяни готуються та накопичують нову броню. І ось почалося прямо в обід. Танки, БМП, БТРи з піхотою. Накат за накатом. Наймасовіше, що було до цього. Багато наші знищили ще на під’їзді, бо потужно працювала артилерія, реактивні системи "Град", дрони. Першу хвилю розгромили, я кави випити не встиг, як поперли наступні штурмовики. Біля нас їхали два танки та БМП. Я вирішив спочатку розібратися з танками. Багато довелося стріляти, бо росіяни поставили захисні решітки. Влучаєш в неї, а танк починає крутитися на місці й не можу зробити постріл туди, де було ураження. Але техніку зупинили. Далі палили БМП вже з РПГ-7. Ледве встигли сховатися, бо вона була з повним боєкомплектом і вибухи були потужні. По ворожій піхоті витратили магазини, трошки постріляли з РПГ осколковими пострілами, а потім закидали росіян гранатами".

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Воїн 58-ї окремої мотопіхотної бригади Віталій (псевдо Малюк)

"Я забіг до приміщення, а там справжній бурят сидить, - згадує "Малюк". – Він смикає руків’я затвора, а автомат іржавий і не працює. Ми його і взяли в полон. Зв’язали та передали піхотинцям. Він здається під кайфом був, плюс в кишені найшли щось типу пластиліну – то бурят до цигарок додавав. Чесно, знали, що московити алкаші, але до наркомана був трошки не готовий".

"Зараз хлопці відпочивають та відновлюються після контузій. Вони трошки попрацюють з новобранцями, передаючи їм бойовий досвід, після чого поїдуть в омріяну та заслужену відпустку", - зазначають у бригаді.

58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського про знищення російських окупантів
58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського про знищення російських окупантів

Автор: 

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Топ коментарі
+23
Козаки !
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01.06.2024 23:32
+21
Мужнім і сміливим воінам честь і хвала ,
дякуємо 👍🏼🙏🏼❤️❤️
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01.06.2024 23:44
+16
Просто мовчки аплодую...!!!
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02.06.2024 00:53
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Козаки !
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01.06.2024 23:32 Відповісти
На куражі відпрацювали, мабуть.
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01.06.2024 23:40 Відповісти
Мужнім і сміливим воінам честь і хвала ,
дякуємо 👍🏼🙏🏼❤️❤️
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01.06.2024 23:44 Відповісти
Хлопці молодці. І що радує, нема в коментах бота і йому подібних, нє іх тєма. Але цікаво, куди дивляться модери, що не банять до такоїто матері? Воно ж і не приховує, що працює на кацапів, але реєстрація 12 року йому дає картбланш? Причому зрозуміло, що це напевно зовсім інша людина, ніж та, що була 10 років тому.
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02.06.2024 00:34 Відповісти
Він здається під кайфом був, плюс в кишені найшли щось типу пластиліну - то бурят до цигарок додавав. Джерело:
*************
Швидше за все, то був насвай. Але його не курять, а закладають під губу.

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01.06.2024 23:46 Відповісти
Насвай в основному як порошок
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02.06.2024 01:00 Відповісти
Просто мовчки аплодую...!!!
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02.06.2024 00:53 Відповісти
Смерть рашиським окупантам! Слава українським козакам! Ані пуль ані уламків , хлопці !
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02.06.2024 01:04 Відповісти
ВОЇНАМ - СЛАВА!!
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02.06.2024 01:04 Відповісти
Господи , бережі наших Воїнів !!!
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02.06.2024 01:29 Відповісти
ранатомет Carl Gustaf, радянський РПГ-7... а де джавеліни? чи їх дають в дуже обмеженій кількості?
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02.06.2024 01:39 Відповісти
Джавелінами, як і іншими ПТРК, треба вміти користуватись. Для цього людей спеціально навчають. А РПГ є рядовою зброєю звичайної піхоти.
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02.06.2024 09:38 Відповісти
це не F-16, там нема що вчити
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02.06.2024 10:32 Відповісти
як добре, що у воїнів (хлопцями їх називати язик не повертається) були і гранатомети в достатній кількості, і гранати з патронами. ну і виучка і здоров'я. А ще вони самі підкреслили, що знищили вже тих, хто прорвався через артилерійський та дроновий заслін. Саме так слід воювати з рашою.
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02.06.2024 06:53 Відповісти
Цвет украинской нации в окопах, биомусор антиукраинский в кабинетах на Банковой. Иногда такая тоска и отчаяние пробивает...
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02.06.2024 07:51 Відповісти
Если бы было наоборот, то буряты с "пластилином" в карманах, уже бы давно асвабаждали бы сильно западнее Одессы и Ужгорода
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02.06.2024 09:12 Відповісти
Наоборот не может быть по определению, та мразь в окопы не полезет, никогда, исключено. Хронический уклонист в свое время даже писарем не пошел, ("там апасна", как сказал папа). Нужно, чтобы и на Банковой были хотя бы не такие отмороженные циничные украинофобы, к тому же тупорылые. Может, тогда и лучшим представителям украинского народа не пришлось бы совершать подвиги в окопах, и погибать массово, а не лучшим представителям - не пришлось бы убегать так же массово.
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02.06.2024 13:12 Відповісти
..жги тварей с болот мацковии...Бог увидит снаряды крупней пришлет.
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02.06.2024 09:16 Відповісти
Щиро дякую вам, хлопці; ви справжні українські козаки!
Героям слава!
Повертайтеся з перемогою!
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02.06.2024 09:36 Відповісти
МОЛОДЦІ!
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02.06.2024 11:11 Відповісти
Молоді хлопці. Вони можуть.
А старих беруть у штурмовики. 50 -60 років це вже майже діди по здоров'ю, не по вигляду.
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02.06.2024 11:17 Відповісти
 
 