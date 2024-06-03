Доба на Харківщині: ракетний обстріл бази відпочинку у Слобожанській громаді та удар КАБом по Ізюмщині. Загинула людина, є поранені. ФОТОрепортаж
Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини. О 00:29 3 червня російські окупанти ударили по Слобожанській громаді Чугуївського району.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ворог здійснив ракетний обстріл, в результаті сталося влучання на територію бази відпочинку. Пошкоджено будинки. Один чоловік загинув. Ще один чоловік та жінка зазнали поранень.
За даними прокуратури, загинув 45-річний чоловік, який був внутрішньо переміщеною особою з Донецької області.
Двоє людей дістали поранення: жінка 35 років та 42-річний чоловік. Поранені - співробітники бази відпочинку.
Обстріли Харківщини за минулу добу:
- 20:30 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова. Внаслідок влучання ворожого БПЛА горів житловий будинок.
- 17:10 Харківський р-н, Циркунівська ТГ, с. Черкаські Тишки. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.
- 10:20 м. Вовчанськ. Під час вибуху вибухонебезпечного предмету отримав поранення цивільний чоловік. Госпіталізований.
- 10:00 Ізюмський р-н, с. Борівська Андріївка. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок з подальшим загорянням. Постраждали дві людини.
- 2 червня 09:18 Чугуївський р-н, смт Старий Салтів. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільний автомобіль. Постраждали дві людини.
Бойові дії на Харківщині
За даними ОВА, на Харківському напрямку від початку доби відбувалося два бойових зіткнення. Відбито атаки противника в районах сіл Липці і Стариця. Ситуація контрольована, наші воіни діють активно, завдають ворогу втрат.
На Купʼянському напрямку відбулося шість боєзіткнень. Всі атаки російських загарбників відбито у районах населених пунктів Дружелюбівка та Невське.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що російські загарбники після опівночі завдали масованих ракетних ударів по Слобожанській громаді, є загиблий та поранені.
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