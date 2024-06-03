Доба на Харківщині: ракетний обстріл бази відпочинку у Слобожанській громаді та удар КАБом по Ізюмщині. Загинула людина, є поранені. ФОТОрепортаж

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини. О 00:29 3 червня російські окупанти ударили по Слобожанській громаді Чугуївського району.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог здійснив ракетний обстріл, в результаті сталося влучання на територію бази відпочинку. Пошкоджено будинки. Один чоловік загинув. Ще один чоловік та жінка зазнали поранень.

За даними прокуратури, загинув 45-річний чоловік, який був внутрішньо переміщеною особою з Донецької області.

Двоє людей дістали поранення: жінка 35 років та 42-річний чоловік. Поранені - співробітники бази відпочинку.













Обстріли Харківщини за минулу добу:

20:30 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова. Внаслідок влучання ворожого БПЛА горів житловий будинок.

17:10 Харківський р-н, Циркунівська ТГ, с. Черкаські Тишки. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

10:20 м. Вовчанськ. Під час вибуху вибухонебезпечного предмету отримав поранення цивільний чоловік . Госпіталізований.

. Госпіталізований. 10:00 Ізюмський р-н, с. Борівська Андріївка. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок з подальшим загорянням. Постраждали дві людини .

. 2 червня 09:18 Чугуївський р-н, смт Старий Салтів. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільний автомобіль. Постраждали дві людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На даний час активних дій ворога на Золочівському напрямку немає, - ОТУВ "Харків"

Бойові дії на Харківщині

За даними ОВА, на Харківському напрямку від початку доби відбувалося два бойових зіткнення. Відбито атаки противника в районах сіл Липці і Стариця. Ситуація контрольована, наші воіни діють активно, завдають ворогу втрат.

На Купʼянському напрямку відбулося шість боєзіткнень. Всі атаки російських загарбників відбито у районах населених пунктів Дружелюбівка та Невське.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що російські загарбники після опівночі завдали масованих ракетних ударів по Слобожанській громаді, є загиблий та поранені.