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Власник готелю на Закарпатті селив ухилянтів у своєму комплексі, а потім переправляв їх за кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Власник готелю через соцмережі підшуковував охочих незаконно перетнути кордон зі Словаччиною. Далі своїх "клієнтів" селив у комплексі на Закарпатті та самостійно віз до кордону", - ідеться в повідомленні.

За такі послуги порушники мали сплатити організатору 8000 доларів.

Зазначається, що переправника та його "клієнта" затримали прикордонники разом з поліцією. Фігуранту справи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Також дивіться: Сімох чоловіків затримано за 100 м від кордону: Прорвали загороджувальну сітку і планували перетнути Тису на надувних човнах, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Власник готелю на Закарпатті селив ухилянтів у своєму комплексі
Власник готелю на Закарпатті селив ухилянтів у своєму комплексі
Власник готелю на Закарпатті селив ухилянтів у своєму комплексі

Нагадаємо, за даними румунської прикордонної поліції, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і до травня 2024 року близько 11 тисяч українських чоловіків нелегально перетнули кордон з Румунією.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6018) ухилянти (923) Закарпатська область (2051)


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Топ коментарі
+31
Непопулярні думки
@ViktorMoiseich
·
3 год
Увімкнув кондиціонер- донос в тцк
Не сподобався сусіду- донос в тцк
Погане сказав на Зеленського, єрмака- донос в тцк
Спитав про курс валют- донос в тцк
Купив нове взуття- донос в тцк
Не дивишся марафон- донос в тцк

А памʼятаєте каву в Відні?
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08.06.2024 15:39
+16
ТЦК це по вашому каральний орган? Чи ви думаєте що поповнення в бойових частинах саме по собі проводиться? Для таких як ви краще сховатись "у доміку" а нехай хтось інший воює.
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08.06.2024 15:50
+9
"ухилянтів" - а це офіційна назва? Тобто громадян України можна по сортам відсортувати.
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08.06.2024 15:52
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Непопулярні думки
@ViktorMoiseich
·
3 год
Увімкнув кондиціонер- донос в тцк
Не сподобався сусіду- донос в тцк
Погане сказав на Зеленського, єрмака- донос в тцк
Спитав про курс валют- донос в тцк
Купив нове взуття- донос в тцк
Не дивишся марафон- донос в тцк

А памʼятаєте каву в Відні?
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08.06.2024 15:39 Відповісти
ТЦК це по вашому каральний орган? Чи ви думаєте що поповнення в бойових частинах саме по собі проводиться? Для таких як ви краще сховатись "у доміку" а нехай хтось інший воює.
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08.06.2024 15:50 Відповісти
Вона просто не може пробачити , що переміг піаніст.
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08.06.2024 16:01 Відповісти
А ти поціновувач гри на піаніно? Не пропускаєш жодного вечірнього виступу?
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08.06.2024 16:10 Відповісти
Дивлячись на прапор ти уклоніст, чи дезертир?
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08.06.2024 16:32 Відповісти
Дивлячись на прапор, я є громадянином України, який проживає в Німеччині більше 20 років, який чомусь був визнаний рідною державою не резидентом, який працює і сплачує податки в Німеччині, а частина їх йде на утримання українських біженців, утримання українського бюджету, оплату озброєння, яке надається Україні!
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08.06.2024 22:07 Відповісти
любов на відстані )
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08.06.2024 23:20 Відповісти
Нехай все відбувається, згідно діючим законам
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08.06.2024 16:02 Відповісти
З шанців під Курахово пишете, достойнику?
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08.06.2024 16:31 Відповісти
ТЦК це по вашому каральний орган?
***********
Квартальний орган. Ним тоже грають, як і тим, шо на піаніно.
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08.06.2024 16:45 Відповісти
Ви не помітили зміну з 2022, від черг добровольців до військкоматів, а в 2024 як покарання повістка з візитом ТЦК? Більше мільйон оновили свої данні на військовому обліку. Але ганебні ловлі прохожих, з заламуванням рук, лицем в асфальт, та побиттям, інколи до смерті, не зупинили? Це все сприяє патріотичному вихованню, та бажанню мобілізуватись, чи якраз навпаки? Може ціль якраз така? Від вбиття мотивації від "Та ми їх зараз двє-трі нєдєлі, і усьо!", та ми тут як підемо за кавою у Ялту, до пулічних показових "Провинився, порушив? Та в окопи його, на передок!"
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08.06.2024 16:54 Відповісти
так, мотивацію вбивають..
наприклад, відосіків про ухилянтів більше, ніж відео про добровольців-героїв, та людей, які захищають себе, та інших, від московських загарбників..
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08.06.2024 18:13 Відповісти
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08.06.2024 17:00 Відповісти
Що ви пропонуєте, шановна? Нічого не робити і чекати на кацапів?
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08.06.2024 17:40 Відповісти
Цікаво , з чого ви зробили такі висновки?
До речі, цей військовий всіляко підтримує зедента
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08.06.2024 18:19 Відповісти
Кацапи сидіть тихенько зараз поки не до вас
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08.06.2024 16:15 Відповісти
А, так вам зараз не до кацапів, бабло мать пиляєте і на рошен серете.
Ну ясно, зебіли на зарплатні.
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08.06.2024 17:02 Відповісти
а КМБ там хоч було? чи зразу відправляли вплав через Тису?
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08.06.2024 15:44 Відповісти
Та може угорець, бусиком перевозив...вони звикли.
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08.06.2024 15:57 Відповісти
Саме св"яте - це заробити бабосів а там як карта ляже
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08.06.2024 15:45 Відповісти
З назви виходить, що селив в готелі, а потім примусово переправляв через кордон...
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08.06.2024 15:48 Відповісти
Тогда это секс рабство . Бездна анальной оккупации
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08.06.2024 18:15 Відповісти
А до речі, колись були прориті тунелі контрабандистів із Закарпаття в Словаччину. Цікаво, зараз вони є?
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08.06.2024 15:51 Відповісти
Там же, не паліть контору, бо самим пригодиться
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08.06.2024 17:17 Відповісти
"ухилянтів" - а це офіційна назва? Тобто громадян України можна по сортам відсортувати.
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08.06.2024 15:52 Відповісти
Нині сортують по одній ознаці ти за Україну чи ні. Не на словах, а по ділам.
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08.06.2024 16:03 Відповісти
Тобто, якщо є гроші на корочку або знайомства, то за Україну, а якщо ні - то проти
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08.06.2024 18:52 Відповісти
Це не громадяни України, а піськотряси.
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08.06.2024 16:30 Відповісти
Нащо ж Ви так про найшашличнішого піаніста-органіста? Ну, трусив він пуцьверінком своїм на естраді, з ким не буває!
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08.06.2024 16:40 Відповісти
Конкурував з прикордонниками, за що й був затриманий
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08.06.2024 15:56 Відповісти
Власник готелю -віськовозобов'язаний? Чи критична інфраструктура?
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08.06.2024 15:56 Відповісти
Ні, громадянин Угорщини, скоріш за все, другий паспорт
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08.06.2024 15:58 Відповісти
З другим паспортом вже не випускають
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08.06.2024 17:20 Відповісти
Та бачила я, як угорці шастають через кордон..контрабас возять, аж гай шумить.
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08.06.2024 17:24 Відповісти
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08.06.2024 16:26 Відповісти
Спалить до тла усе майно його і всіх родичів а саміх крпати окопи
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08.06.2024 16:12 Відповісти
Спалить до тла усе майно його і всіх родичів
*************
- Але ж у нього така гарна родичка...
- Ну, добре. Але потім - все одно спалити!

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08.06.2024 16:34 Відповісти
За ради грошей, цей злидень зкацаплений, за участі ПРИВЛАДНИХ, і матір продасть, щоб у таборах ГУЛАГУ сиділа на мордовії!!!
Суддівські МАЙДАНУ, теж на схемах сидять!! Статтю йому за гроші ПІДБЕРУТЬ, як і береутні!!!
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08.06.2024 16:14 Відповісти
папаша Мєрлуш....справжня людина.
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08.06.2024 16:39 Відповісти
і куди втікають? кокот фіцо не вважає, що в Україні війна... жаба орбан - також..
будуть чмирити ухилянтів,
а гроші краще своїм циганам дадуть..
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08.06.2024 16:48 Відповісти
В Берлінському ТЦК на Штірліца завели справу, - він переправляв ухилянтів через швейцарський кордон.

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08.06.2024 17:35 Відповісти
Якщо прикордонники не в долі, тоді вони працюють.
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08.06.2024 18:56 Відповісти
Ыж ты поди... Беглые холопы стали уже не те. Бегают от барина и уже стали в доходных домах прятаться.
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08.06.2024 20:51 Відповісти
Буду бачити, що хтось чинить опір представникам ТЦК - дам збоку так, що побіжить за милу душу. І попереджу, що наступного разу, як побачу на вулиці, то отримає по повній.
Потвори, прийдіть у військкоматі, надайте документи і до вас ніяких претензій, а так ви сцитеся під себе, завдаєте роботи мужикам, а ще і на них спілки переводите - не так з вами вони поводяться! М'ясо ви тупориле, обдристанці, то порядні хлопці гинуть, а ви нам будете після себе своїм гівном Україну заселяти?!! Ні, так не буде. Приходить час за вас взятися і так буде!
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08.06.2024 21:30 Відповісти
 
 