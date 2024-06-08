Власник готелю на Закарпатті селив ухилянтів у своєму комплексі, а потім переправляв їх за кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.
"Власник готелю через соцмережі підшуковував охочих незаконно перетнути кордон зі Словаччиною. Далі своїх "клієнтів" селив у комплексі на Закарпатті та самостійно віз до кордону", - ідеться в повідомленні.
За такі послуги порушники мали сплатити організатору 8000 доларів.
Зазначається, що переправника та його "клієнта" затримали прикордонники разом з поліцією. Фігуранту справи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Нагадаємо, за даними румунської прикордонної поліції, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і до травня 2024 року близько 11 тисяч українських чоловіків нелегально перетнули кордон з Румунією.
Топ коментарі
+31 Ksenia VB
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@ViktorMoiseich
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3 год
Увімкнув кондиціонер- донос в тцк
Не сподобався сусіду- донос в тцк
Погане сказав на Зеленського, єрмака- донос в тцк
Спитав про курс валют- донос в тцк
Купив нове взуття- донос в тцк
Не дивишся марафон- донос в тцк
А памʼятаєте каву в Відні?
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Квартальний орган. Ним тоже грають, як і тим, шо на піаніно.
наприклад, відосіків про ухилянтів більше, ніж відео про добровольців-героїв, та людей, які захищають себе, та інших, від московських загарбників..
До речі, цей військовий всіляко підтримує зедента
Ну ясно, зебіли на зарплатні.
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- Але ж у нього така гарна родичка...
- Ну, добре. Але потім - все одно спалити!
Суддівські МАЙДАНУ, теж на схемах сидять!! Статтю йому за гроші ПІДБЕРУТЬ, як і береутні!!!
будуть чмирити ухилянтів,
а гроші краще своїм циганам дадуть..
Потвори, прийдіть у військкоматі, надайте документи і до вас ніяких претензій, а так ви сцитеся під себе, завдаєте роботи мужикам, а ще і на них спілки переводите - не так з вами вони поводяться! М'ясо ви тупориле, обдристанці, то порядні хлопці гинуть, а ви нам будете після себе своїм гівном Україну заселяти?!! Ні, так не буде. Приходить час за вас взятися і так буде!