Власник готелю на Закарпатті селив ухилянтів у своєму комплексі, а потім переправляв їх за кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Власник готелю через соцмережі підшуковував охочих незаконно перетнути кордон зі Словаччиною. Далі своїх "клієнтів" селив у комплексі на Закарпатті та самостійно віз до кордону", - ідеться в повідомленні.

За такі послуги порушники мали сплатити організатору 8000 доларів.

Зазначається, що переправника та його "клієнта" затримали прикордонники разом з поліцією. Фігуранту справи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

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Нагадаємо, за даними румунської прикордонної поліції, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і до травня 2024 року близько 11 тисяч українських чоловіків нелегально перетнули кордон з Румунією.