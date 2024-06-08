Окупанти вдарили КАБами по Хотімлі на Харківщині. Одна людина загинула, ще дві - поранені (оновлено)

У суботу, 8 червня, близько 16:00 російські загарбники завдали ударів 2 КАБами по селу Хотімля Старосалтівської територіальної громади, що на Харківщині.

Про це повідомила Харківська ОВА у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

В ОВА розповіли, що внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула. Ще одна місцева мешканка зазнала поранень, її ушпиталили в лікарню.

Через ворожий обстріл також зруйновано будівлю школи, пошкоджено магазин та приватні житлові будинки.

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Згодом у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що кількість поранених зросла до двох. Одна людина загинула.

"Загинув чоловік. Дві жінки 35 та 43 років отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, загарбники обстріляли село Хотімля Чугуївського району близько 15:45. Через ворожий удар пошкоджено навчальний заклад, житлові будинки, господарчі будівлі та автомобілі.

Прокурори та слідчі поліції задокументували воєнні злочини російської армії. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У прокуратурі також показали фото наслідків ворожої атаки.

Раніше повідомлялося, що через ворожі обстріли на Харківщині палають ліси.

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