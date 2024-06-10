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Безпілотники атакували буксир та баржу у Таганрозькій затоці РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 8 червня безпілотники атакували російський буксир "Инженер Смирнов" та баржу "Секция-179" у Таганрозькій затоці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російський Telegram-канал Baza.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

За даними росЗМІ, капітан буксира доповів, що внаслідок атаки в баржі є незначні пошкодження вище від ватерлінії, а у буксира вибиті шибки. Також двоє членів екіпажу зазнали легких осколкових поранень.

Baza пише, що ходові можливості буксира не були втрачені, тому капітан вирішив повертатися до порту Азов у Ростовській області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії заявили про знищення нібито українських безпілотників над окупованим Кримом, Азовським морем та трьома областями

Український Telegram-канал "Кримський вітер" стверджує, що українські військові накрили за допомогою дронів-камікадзе "Инженера Смирнова", коли той буксував "Секцию-179", яка начебто використовується в захисті Керченського мосту.

БПЛА атакували буксир та баржу у Таганрозькій затоці РФ
БПЛА атакували буксир та баржу у Таганрозькій затоці РФ
БПЛА атакували буксир та баржу у Таганрозькій затоці РФ

Автор: 

безпілотник (4211) росія (65379)


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Були не в тои час і не в тому місці -- от і прилетіло
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10.06.2024 08:42 Відповісти
...нах переводити дороговартісні безпілотники на цей непотріб? Чи може в нас їх дуже багато?
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10.06.2024 08:56 Відповісти
А як ще звільнять дорогу для безпілотних катерів? Адже буксир потіг баржу назад - до Азова!
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10.06.2024 09:05 Відповісти
Згадайте карту. Тут цікаво як вони пройшли туди пройшли. Проба пера, молодці.
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10.06.2024 09:05 Відповісти
Може прилетіли?
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10.06.2024 09:12 Відповісти
єс, кеп
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10.06.2024 12:48 Відповісти
Вартість дрона брати до уваги недоречно. Війну потрібни переносити на територію ворога. Таким чином ми збережемо не лише більше коштів, а й дещо, що не має ціни - життя наших громадян.
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10.06.2024 10:03 Відповісти
Баржа практично без переборок - одна дірка і готово, ще й буксир за собою потягне.
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10.06.2024 10:54 Відповісти
перша реакція : " О !" - це вони чекали, чи що ??
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10.06.2024 12:50 Відповісти
 
 