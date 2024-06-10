Безпілотники атакували буксир та баржу у Таганрозькій затоці РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 8 червня безпілотники атакували російський буксир "Инженер Смирнов" та баржу "Секция-179" у Таганрозькій затоці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російський Telegram-канал Baza.

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За даними росЗМІ, капітан буксира доповів, що внаслідок атаки в баржі є незначні пошкодження вище від ватерлінії, а у буксира вибиті шибки. Також двоє членів екіпажу зазнали легких осколкових поранень.

Baza пише, що ходові можливості буксира не були втрачені, тому капітан вирішив повертатися до порту Азов у Ростовській області.

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Український Telegram-канал "Кримський вітер" стверджує, що українські військові накрили за допомогою дронів-камікадзе "Инженера Смирнова", коли той буксував "Секцию-179", яка начебто використовується в захисті Керченського мосту.





