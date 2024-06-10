Братам екснардепів-зрадників Медведчуку та Козаку повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків на суму понад 75 млн грн, - СБУ та ДБР. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Державне бюро розслідувань зібрали докази злочинної діяльності Сергія Медведчука та Богдана Козака – рідних братів колишніх народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака, які підозрюються у держзраді. Вони зі спільниками організували на одному з підконтрольних підприємств Львівщини схеми ухилення від сплати податків, що завдало державі багатомільйонних збитків.

Про це повідомляє пресцентр СБУ та пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Схема фінансової оборудки

Як зазначається, Сергій Медведчук і Богдан Козак причетні до фінансових махінацій на шкоду Україні протягом 2017-2023 років.

Ідеться про умисно виведені "в тінь" мільйони гривень, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло понад 75 млн грн податків, повідомили правоохоронці.

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Встановлено, що схема діяла декілька років до 2022 року на підприємстві з виготовлення цегли. Сировину для продукції підприємство видобувало на одному з кар’єрів регіону.

Підробка документів

За вказівкою власників директор, головний бухгалтер та інші посадовці підприємства підробляли документи про обсяги виготовленої продукції. Частину необлікованої продукції вони продавали юридичним та фізичним особам за готівку.

Також учасники схеми фальсифікували фінансову, податкову та статистичну звітність. Внаслідок цього впродовж п’яти років на підприємстві було приховано продукції на майже 160 млн грн, розповіли в ДБР.

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За даними слідства, ці кошти передавалися Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку, які використовували їх, зокрема, для фінансування збройної агресії Росії проти України.





Ініційована Службою безпеки судово-економічна експертиза підтвердила факти завдавання державі збитків на мільйони гривень та привласнення цих грошей на користь фігурантів.

Підозри фігурантам

На підставі зібраних доказів Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Згодом їх буде оголошено у національний та міжнародний розшук.

Також вирішується питання про накладення арешту на майно фігурантів та їхніх близьких родичів.

Дії їхніх спільників – директора і бухгалтера підконтрольної компанії, які перебувають в Україні додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).

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Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 9 млн грн – для директора, та 6 млн грн – для головного бухгалтера.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує тюремне ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що зрадника Віктора Медведчука російські пропагандисти планували представити як "главу уряду у вигнанні", замість "нелегітимного Зеленського". Він повинен пропагувати "мирні переговори" з РФ для завершення війни.

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