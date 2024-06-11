Дівчина заступника генпрокурора Вербицького купила маєток за 48 млн гривень та Porsche за 4 млн, - ЗМІ. ФОТО
Дівчина заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького Христина Ільницька у 2024-му році стала власницею елітного майна на суму щонайменше 52 мільйони гривень, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.
Про це йдеться в розслідуванні "Схем", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що вона придбала будинок в елітному котеджному містечку "Коник" в Києві площею 240 квадратних метрів ринковою вартістю 1,2 мільйони доларів (48 мільйонів гривень) та автомобіль Porsche Macan T 2023 року випуску вартістю 100 тисяч доларів (близько 4 мільйони гривень).
Водночас, судячи з її публікацій в соцмережах вона також стала власницею салону краси у столиці. При цьому, її сукупний дохід, прозвітований перед державою за останнє десятиліття склав трохи більше 360 тисяч гривень.
Вербицький офіційно розлучений. Про те, що він перебуває у стосунках Ільницькою свідчать її публікації в соцмережах та камери спостережень, які фіксують їхнє спільне пересування на згаданому новому Porsche. До того ж ні заступник, ні дівчина не спростували цієї інформації.
Журналісти з'ясували, що за будинок за договором Ільницька заплатила в 24 рази менше ринкової вартості. На думку експерта з нерухомості Євгенія Полунова, "зазвичай такі реальні ціни в договорах купівлі-продажу сторони намагаються уникати для того, щоб зменшити податкове навантаження".
У коментарі "Схемам" заступник генпрокурора Дмитро Вербицький заявив, що їхні стосунки з Христиною Ільницькою не носять сімейний характер, що передбачало б відображення її майна в його декларації, та заявив, що не надавав їй допомогу у купівлі нерухомості.
Сама Ільницька теж не спростувала, що перебуває із ним у стосунках, додавши, що "на даному етапі" вони не носять сімейний характер. Своє майно, куплене у 2024 році на загальну суму більше 50 мільйонів гривень, вона пояснила зокрема тим, що колись мала "яхтовий бізнес" зі своїм неназваним колишнім хлопцем, від якого нібито отримала у спадок за заповітом чимало активів.
"Схемам" вдалося встановити ім’я цього підприємця. У коментарі журналістам його вдова заявила, що ще до смерті він скасував свій заповіт на Ільницьку і він не набув чинності. Це підтверджують і записи в реєстрах.
Як повідомлялось раніше, заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький живе в будинку в елітному котеджному містечку "Коник" в Києві, який його племінник придбав за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень – що відповідно до ринкових цін є заниженою у 6 разів вартістю.
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Можливо дівчинка неофіційно надає віп послуги і з любові чи жалості утримує цього бідаку-безхатька ...
Як безболісно позбутись у вищій владі тих, хто зайшов туди для власного і кума-свата-брата збагачення?
Для цього має діяти особливий порядок придбання чиновниками вищих рангів у власність майна, як майна приватного: АНТИКОРУПЦІЙНА ЗАСТАВА.
Деталі - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1701508836064989644?t=z2CrjSnXe1AOgf9LLmLSwQ&s=19 тут .
На горі сидять такі самі, і вони це знають.
Мабуть вже є "кодекс" корупціонера, де один одного покриває.
І так виходить що нарід утримує купку корупціонерів при владі. Замкнуте коло.
Воза і хату,з басейном і кицькой,
Ільницька радувала Вербицького,
Доступом к тенісу, голою
цицькоюправдою.
Аферист на прислузі у аж Генерального Прокурора - це він бере гроші, щоб Генеральний не залишив на них відбитків пальчиків. Під пристальним наглядом Татарова, який рахує суму ясиря на кожному етапі, щоб не знахабніли.
То чи є в нас суспільство? Чи виросло покоління яке мріє за кружкою пива стати таким як Вербицький і "поіметь на содержанії" ільницьку. Це суспільство називається добровільним інтелектуально-ліберальним кріпацтвом - головне шоб у раба на ошийнику була якась модна прикраса під Сваровські зі скла пивної пляшки.
Головне - раби мають примарну мету типу "моя тьолка на порше"...
https://www.youtube.com/watch?v=hNR5qrCkwiQ https://www.youtube.com/watch?v=hNR5qrCkwiQ
Незламні держ посадовці, пишаюсь вами! Вам війна в поміч. Опладую.
А тут смухуйчик про губи. Да вона навіть того не ховає і так і є.
Тут майна набралося на 200 лямів, і ніхто нічо не бачить. Катастрофа
РОЗКІШНІ АВТІВКИ ЦЕ АВТІВКИ ВІД 50 000 $
Але с*ки можновладні і тут підсуєтились і скасували цей податок.
Чи хто хоть розуміє,який там рівень відносин?
А такі подібні і на Червінського клепають,ніби живучи одним днем,не розуміючи того,що самі молоді і завтра влада поміняється,а їм якось далі треба жити.
але ж на дрони пенсіонери мають по 100 грн скидатись