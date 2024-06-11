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Дівчина заступника генпрокурора Вербицького купила маєток за 48 млн гривень та Porsche за 4 млн, - ЗМІ. ФОТО

Дівчина заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького Христина Ільницька у 2024-му році стала власницею елітного майна на суму щонайменше 52 мільйони гривень, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.

Про це йдеться в розслідуванні "Схем", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вона придбала будинок в елітному котеджному містечку "Коник" в Києві площею 240 квадратних метрів ринковою вартістю 1,2 мільйони доларів (48 мільйонів гривень) та автомобіль Porsche Macan T 2023 року випуску вартістю 100 тисяч доларів (близько 4 мільйони гривень).

Водночас, судячи з її публікацій в соцмережах вона також стала власницею салону краси у столиці. При цьому, її сукупний дохід, прозвітований перед державою за останнє десятиліття склав трохи більше 360 тисяч гривень.

Вербицький офіційно розлучений. Про те, що він перебуває у стосунках Ільницькою свідчать її публікації в соцмережах та камери спостережень, які фіксують їхнє спільне пересування на згаданому новому Porsche. До того ж ні заступник, ні дівчина не спростували цієї інформації.

Ільницька та Вербицький в Porsche Macan T

Заступник Генпрокурора Дмитро Вербицький та його дівчина Христина Ільницька

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Журналісти з'ясували, що за будинок за договором Ільницька заплатила в 24 рази менше ринкової вартості. На думку експерта з нерухомості Євгенія Полунова, "зазвичай такі реальні ціни в договорах купівлі-продажу сторони намагаються уникати для того, щоб зменшити податкове навантаження".

У коментарі "Схемам" заступник генпрокурора Дмитро Вербицький заявив, що їхні стосунки з Христиною Ільницькою не носять сімейний характер, що передбачало б відображення її майна в його декларації, та заявив, що не надавав їй допомогу у купівлі нерухомості.

Сама Ільницька теж не спростувала, що перебуває із ним у стосунках, додавши, що "на даному етапі" вони не носять сімейний характер. Своє майно, куплене у 2024 році на загальну суму більше 50 мільйонів гривень, вона пояснила зокрема тим, що колись мала "яхтовий бізнес" зі своїм неназваним колишнім хлопцем, від якого нібито отримала у спадок за заповітом чимало активів.

"Схемам" вдалося встановити ім’я цього підприємця. У коментарі журналістам його вдова заявила, що ще до смерті він скасував свій заповіт на Ільницьку і він не набув чинності. Це підтверджують і записи в реєстрах.

Як повідомлялось раніше, заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький живе в будинку в елітному котеджному містечку "Коник" в Києві, який його племінник придбав за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень – що відповідно до ринкових цін є заниженою у 6 разів вартістю.

Також читайте: Шуфрич вивіз родину в Угорщину та переписав власні активи на підставну особу, – ЗМІ

Автор: 

розслідування (2272) Генпрокурор (32) Вербицький Дмитро (13)


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Топ коментарі
+84
Немного не так надо подавать данную инфу:
"Дівчина застпуника генпрокурора придбала замість 200 дронів якусь залізну цяцьку, чим вбила роту військослужбовців ЗСУ".
Ну це так, щоб зрозуміло...
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11.06.2024 00:32
+75
Здрисне? Воно перше побіжить за кацапським паспортом, щоб і далі служити режиму, якому саме для нього не принципово.
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11.06.2024 00:36
+73
Що найцікавіше - цей прокурор сидить із бронею, оскільки на ньому тримається вся оборона країни, але якщо щось піде не так, то він перший же здрисне з країни разом зі своєю моделлю і своїм порше...
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11.06.2024 00:31
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11.06.2024 06:52 Відповісти
Ок.
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11.06.2024 09:41 Відповісти
І збудував для нас буба країну "мрії" Сподіваюся всім хто обирав отоє усе подобається
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11.06.2024 06:09 Відповісти
Так буба це не будував, не приписуйте лайнові того, що він не робив, все було побудовано попередниками, які любили одягати вишиванки, а бубочка сів на готові схематози.
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12.06.2024 18:52 Відповісти
Нннда, це не нам до Європи рости, це їм до нас.. це ж які у нього статки, що «дівчина» купує собі отаке. А вчора в маршрутці Черкаси -Київ два воїна з пораненнями їхали і на кожній ямці корчилися від болю
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11.06.2024 06:17 Відповісти
МЛЯДЬ !!!!! КОЛИ ЦЕ МЛЯДСТВО ЗАКІНЧИТЬСЯ !!!!!!
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11.06.2024 10:21 Відповісти
Пора випускати в ефір Верещучку із її незабутнім "Ми не розуміємо про яку корупцію в Україні говорить Байден!".
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11.06.2024 06:33 Відповісти
Та то він постійно на ринок ходив з своїм пакетом а у Христини бабуся петрушку біля метро все життя продавала )))
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11.06.2024 06:51 Відповісти
Погано що це бачать в Чехії і кажуть досить помагати, тому що ця поміч йде на карман. Виходить що цей покидьок не тільки вкрав, а ще закрив допомогу на 10 крат більшу.
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11.06.2024 06:53 Відповісти
Чого накинулися на бідного прокурора .
Можливо дівчинка неофіційно надає віп послуги і з любові чи жалості утримує цього бідаку-безхатька ...
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11.06.2024 06:53 Відповісти
христина это переходящее красное знамя прокуратуры . кто заплатил больше тот и забирает знамя . а если облить машину бензином и поджечь то на одну ***** и крысу прокурора будет меньше но при условии что обе особи будут в ..порше..
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11.06.2024 07:05 Відповісти
Як швидко і дешево подолати корупцію в Україні?
Як безболісно позбутись у вищій владі тих, хто зайшов туди для власного і кума-свата-брата збагачення?
Для цього має діяти особливий порядок придбання чиновниками вищих рангів у власність майна, як майна приватного: АНТИКОРУПЦІЙНА ЗАСТАВА.
Деталі - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1701508836064989644?t=z2CrjSnXe1AOgf9LLmLSwQ&s=19 тут .
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11.06.2024 07:06 Відповісти
Прокурора на шибеницю соску кадирівцям подарувать а рідних обох тварюк на передову окопи копать і поля рохміновувать
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11.06.2024 07:08 Відповісти
Одне дивує - чому високопосадовці зі своїми ( всякими ) нічого не бояться?
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11.06.2024 07:14 Відповісти
Тому шо рибка гніє з голови.
На горі сидять такі самі, і вони це знають.
Мабуть вже є "кодекс" корупціонера, де один одного покриває.
І так виходить що нарід утримує купку корупціонерів при владі. Замкнуте коло.
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11.06.2024 08:22 Відповісти
Не боятися бо українська корупція традиційно іде з гори донизу, з самої гори, то що їм і кого боятись, в бога навряд чи вони вірять, якщо і вірять то в них свій корупційний бог, ідол виплавлений з золота,можливо з рижим волоссям.
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12.06.2024 18:57 Відповісти
Як що оце бере такі суми то скільки генпрокурор краде а скільки таких по Україні чи може давать координати де збираються ці о соби щоб сліда не залишалося ми сину на початку війни за свої гроші купували амуніцію зараз разом з волонтерами купуємо авто а ціни на них за хмарні а ще ремонт харчі дають яб начпрода самолічно за це зваривби от тому влада розширює штат ментів купує їм нові авто бо бояться гніву людей а тим більше військових
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11.06.2024 07:23 Відповісти
Це ж донька Костіна казала "мене Фінляндія задовбала хочу домой в Монако"
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11.06.2024 07:25 Відповісти
мразі...тільки анігіляція... Найкращі сини ідочки кладуть голови, а ці прокляті паскуди жирують...
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11.06.2024 08:18 Відповісти
Нас врятує (як післявоєнні Німеччину і Японію) тільки англосаксонське зовнішнє управління.
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11.06.2024 08:23 Відповісти
Вербицький передав Ільницькій,
Воза і хату,з басейном і кицькой,
Ільницька радувала Вербицького,
Доступом к тенісу, голою цицькою правдою.
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11.06.2024 08:27 Відповісти
мшінально прочитав "доступом к пєнісу"
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11.06.2024 11:27 Відповісти
Ну, хоть у кого то жизнь налаживается. Вперед, до перемоги!
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11.06.2024 08:28 Відповісти
Якжеж задовбало це ах*євше гламурне бидло...
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11.06.2024 08:29 Відповісти
А колись їм "прокурор Юра" очі мозолив, бо не мав відповідної освіти. Мабуть ніхто не підказав, що диплом можна купити в університетах ківалових-венедиктових
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11.06.2024 08:33 Відповісти
Ну что, порохоботи, заздрите? А надо вміти зеленському дупу лізати і вміти смоктати!
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11.06.2024 08:48 Відповісти
курва, як боляче таке читати. тут 200 гривень не завжди можеш задонатити, а вони гниди жирують, як і жирували. вайна же нє для ніх. ублюдки зелені
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11.06.2024 08:55 Відповісти
Так, Сергію...З пенсії щось уриваєш, щоб задонатити, а тут таке...у мене аж сльози на очі навернулись. Просто боляче таке читати...
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11.06.2024 09:41 Відповісти
Пора таким дерев'яні макінтоши готувати!
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11.06.2024 08:59 Відповісти
Це ляпас українському суспільству, хоча... Я вже маю сумніви про суспільство - починає яскраво нагадувати гарне кероване стадо.
Аферист на прислузі у аж Генерального Прокурора - це він бере гроші, щоб Генеральний не залишив на них відбитків пальчиків. Під пристальним наглядом Татарова, який рахує суму ясиря на кожному етапі, щоб не знахабніли.
То чи є в нас суспільство? Чи виросло покоління яке мріє за кружкою пива стати таким як Вербицький і "поіметь на содержанії" ільницьку. Це суспільство називається добровільним інтелектуально-ліберальним кріпацтвом - головне шоб у раба на ошийнику була якась модна прикраса під Сваровські зі скла пивної пляшки.
Головне - раби мають примарну мету типу "моя тьолка на порше"...
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11.06.2024 09:00 Відповісти
Какое же примитивное жлобье сейчас у власти. Даже на то, чтобы просто не отсвечивать мозгов у них не хватает..
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11.06.2024 09:02 Відповісти
Я не собираюсь воевать за этих...
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11.06.2024 09:12 Відповісти
Борг громадянина: Монолог Військового про мобілізацію! про це вже було сказано багато, держава влада, рила при кориті, не хочуть мінятись...., вони хочуть красти і жрати...., але щоб це продовжувалось, інші повинні гинути в окопах...
https://www.youtube.com/watch?v=hNR5qrCkwiQ https://www.youtube.com/watch?v=hNR5qrCkwiQ

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11.06.2024 11:27 Відповісти
Насасала. 🤣🤣🤣
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11.06.2024 09:40 Відповісти
І це заступник генерального прокурора України? Так образливо читати-чим тоді ми відрізняємось від раші?
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11.06.2024 09:45 Відповісти
гєографією
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11.06.2024 11:29 Відповісти
і ще кольором прапора, а так звісно що грані настільки зішліфовані, що здаються прозорими
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11.06.2024 12:29 Відповісти
Дайййооооошшшшш... Слуги, слуги, слуги нароТу. Взять, і падєліть.
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11.06.2024 09:52 Відповісти
Мент Ташли так ідалі працюе . Країна чинуш ...
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11.06.2024 10:10 Відповісти
очередной дегенерад!!!
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11.06.2024 10:12 Відповісти
У кого війна? А життя триває, які проблеми? Чому це має щось перешкоджати?
Незламні держ посадовці, пишаюсь вами! Вам війна в поміч. Опладую.
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11.06.2024 10:15 Відповісти
Ну й для чого їм зупинять війну? Вони зараз більше гребуть чим у мирний час.
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11.06.2024 10:21 Відповісти
А до дуже допитливих прийде ТЦК і бисуфікує в окоп. путін переміг, не війною, а тупим бидлом, яке обрало зеленського президентом
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11.06.2024 10:24 Відповісти
Ну всі ж знають, що в таких корупційних оборудках до ринкової ціни власності по домовленості сторін до договірної ціни(та що в договорі) недостача сума додається готівкою в американських президентах.
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11.06.2024 10:30 Відповісти
Ну придбала... І що ? Отож.....
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11.06.2024 10:33 Відповісти
Країна на межі, зато такі ****** зі своїми давалками жирують.
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11.06.2024 10:43 Відповісти
Мерзота, що він що його, цікаво, куди дивляться всі ці органи?
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11.06.2024 10:49 Відповісти
А воїни України гинуть за таких мерзотників
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11.06.2024 10:51 Відповісти
У новинах загибель найкращих паралельно з зеленими 4х разовими ухилянтомародерами-це "мирний"план для українців.На захід їде понти колотити,думає що його це врятує.Буде піарчик не святої трійці-зе+єр+писець.
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11.06.2024 11:01 Відповісти
Одних ловить ТЦК, вони мають помирати в окопах, щоб інші і далі продовжували жити ось так
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11.06.2024 11:18 Відповісти
Воювати будуть всі, але не всі ...
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11.06.2024 11:26 Відповісти
А тепер напишіть, чи бояться вони, що прийдуть кацапи, будуть їх убивати, гвалтувати і т.д??? Чому цим лякають простих, а оці мажори як гульбунили, так і гульбенять.... Чи оці мажори живуть в іншій реальності, їх кацапи обійдуть і чіпати не будуть. Лицемірство і на тому все.
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11.06.2024 11:25 Відповісти
Уявляю її губи від "важкої роботи"...
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11.06.2024 11:37 Відповісти
По перше вона перживе все з таким баблом, по друге їй наплювати з високої гори на всіх з таким авто, будинком і баблом. А прикол знаєте? що гинуть прості українці, а отаким НАПЛЮВАТИ абсолютно. І розберемося після війни, то війна все спише і вони звалять за кордон я мінімум, а максимум і далі будуть жити, коли навкруги буде багато покалічених, буде десятки тисяч дітей без батька і т.д.

А тут смухуйчик про губи. Да вона навіть того не ховає і так і є.
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11.06.2024 19:39 Відповісти
напевно, журналізди знову не так все зрозуміли..
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11.06.2024 11:39 Відповісти
суворе й чесне "ліцо" прокурора. ото подивишся й одразу розуміш - законність у надійних руках!! іще трошки "поднажмьом" й приєднаємося до єс!! навіть не сумнівайтеся!!
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11.06.2024 12:02 Відповісти
Хатка, сіножатка, ставок, млинок і вишневий садок...
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11.06.2024 12:09 Відповісти
О, ну це цирк на дроті. Кулеба, ти де наш капітан-справедливість?

Тут майна набралося на 200 лямів, і ніхто нічо не бачить. Катастрофа
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11.06.2024 12:09 Відповісти
А Микола з бiдного села ухилянт.....Оце е наша влада....Прикро....
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11.06.2024 12:14 Відповісти
Крута дівка! А зампрокурора ще крутіший! Сволота, одним словом...
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11.06.2024 12:17 Відповісти
ПОДАТОК НА РОЗКІШ ПОВИНЕН БУТИ 10 % ВІД ВАРТОСТІ АВТО, ЯХТИ, ІНШ,
РОЗКІШНІ АВТІВКИ ЦЕ АВТІВКИ ВІД 50 000 $

Але с*ки можновладні і тут підсуєтились і скасували цей податок.
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11.06.2024 12:20 Відповісти
за будинок за договором Ільницька заплатила в 24 рази менше ринкової вартості Джерело:
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11.06.2024 13:49 Відповісти
PiZ*A страшная сила, да и не только.
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11.06.2024 12:58 Відповісти
Оце і є наша ЕЛІТА. А зелена падаль волає чому ми не в НАТО, а скоро почне те ж саме і про ЄС коли йому хер покажуть.
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11.06.2024 13:10 Відповісти
На скільки там посадили Рєзнікова, Тимошенка, Трубіцина, Баканова, Нєкрасову, Старуха, Рєзніченка, Трухіна, Найєма, Гринкевича, Марченко, Лієва, фігурантів "Львівського арсеналу", Шаповалова, Хмельницького, Князєва, Шурму і ще десятки зелених пі*арів, що покриває ОП і зепі*ар?
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11.06.2024 13:21 Відповісти
Навіть не дружина та і не просто дівчина.
Чи хто хоть розуміє,який там рівень відносин?
А такі подібні і на Червінського клепають,ніби живучи одним днем,не розуміючи того,що самі молоді і завтра влада поміняється,а їм якось далі треба жити.
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11.06.2024 13:43 Відповісти
а таких помічників різних мастей в Україні - огого

але ж на дрони пенсіонери мають по 100 грн скидатись
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11.06.2024 13:47 Відповісти
Бляха, носяться з тими сосками, не має доходів, не може показати походження грошей, конфіскувати на користь ЗСУ!
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11.06.2024 14:37 Відповісти
го..но на госслужбе.
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11.06.2024 14:39 Відповісти
в нього мама вчителька талановита бізнес вумен.
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11.06.2024 14:59 Відповісти
у них зі Гетьманцевим одна мама?...
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11.06.2024 22:18 Відповісти
Я вже заїбався за цих тварин воювати,напевно буду іти в сзч
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11.06.2024 14:55 Відповісти
Набу, Бубу, Беб, Шмеб, Анти корупційний комітет і ще з десяток державних шукачів економічних злочинців нікого не знайшли. Все журналісти знаходять. Тьфу, срамовище!!!
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11.06.2024 21:26 Відповісти
а чому він досі заступник генпрокурора ? можливо, тому що дочка генпрокурора вважає своєю домівкою Монако?
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12.06.2024 19:25 Відповісти
Ну так это же его девушка купила, причём тут зам ген прокурора?
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13.06.2024 16:04 Відповісти
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