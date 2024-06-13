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Уже півтори доби понад 200 рятувальників гасять пожежу після удару РФ по Київщині. ФОТОрепортаж

У ніч проти 12 травня Росія запустила по території України ракети і дрони. Унаслідок атаки здійнялася пожежа на промисловому підприємстві у Київській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій.

Як зазначають у ДСНС, на Київщині триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії Росії.

На місці працює 249 рятувальників, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ліквідація пожежі на Київщині, що виникла через російську ракетну атаку, триває вже понад 15 годин. ФОТОрепортаж

Сотні рятувальників вже півтори доби гасять пожежу після удару РФ по Київщині
Сотні рятувальників вже півтори доби гасять пожежу після удару РФ по Київщині
Сотні рятувальників вже півтори доби гасять пожежу після удару РФ по Київщині
Сотні рятувальників вже півтори доби гасять пожежу після удару РФ по Київщині

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки через падіння уламків горить промисловий об’єкт та склад на Київщині, поранено людину.

У ніч на 12 червня війська РФ атакували Київ ракетами та дронами. Всі повітряні цілі ворога знищено.

Автор: 

Київська область (4041) пожежа (4337) ДСНС (5117)


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Топ коментарі
+15
"Уламки впалы". А так, всё сбито.
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13.06.2024 16:30
+7
так так уламки, так так все збили.
як колись казав один старий маразматик "догонім і перегонім Амеріку" тільки у нашому випадку парашу, по брехні.
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13.06.2024 16:29
+5
Нема мізків щоби опанувати українську мову?
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13.06.2024 16:47
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Что там произошло,кто-нибудь знает?
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13.06.2024 16:25 Відповісти
"Уламки впалы". А так, всё сбито.
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13.06.2024 16:30 Відповісти
Таке враження, що нафтобаза горить.
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13.06.2024 16:26 Відповісти
Или газовое хранилище
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13.06.2024 17:51 Відповісти
Кацапи пишуть Бориспіль нафтосховище.
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13.06.2024 19:06 Відповісти
тэцэкунчики, кроме гражданских и медиков вы ещё этих хотели замобилизировать? Может этот пожар - имущество тэцэкашника, депутана , шмыг-кабмина или окружения президента ермака?
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13.06.2024 16:29 Відповісти
Нема мізків щоби опанувати українську мову?
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13.06.2024 16:47 Відповісти
Він трохи з власним дахом не в гараздах на грунті ТЦК. Хай калякає-малякає дитинка. Мальчік в антимобілізаційних трусіках.
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13.06.2024 17:03 Відповісти
Па суті пашйол ти в рускую сраку.
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13.06.2024 17:10 Відповісти
ТЦКун? Это у них с мозгами проблемы обычно.
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13.06.2024 17:11 Відповісти
А по сути есть что ответить? Или ты тоже думаешь, что нужно 100% мужчин от 25 до 60 загнать на фронт?
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13.06.2024 17:09 Відповісти
"про мову" почитай в Конституции вместе с зе-мишиком, там для идиотов всё расписано
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13.06.2024 17:10 Відповісти
Ти ботяра чи просто тупий поц? До чого тут ТЦК? Чи хочеш ще гімна на вентилятор кинути?
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14.06.2024 12:35 Відповісти
так так уламки, так так все збили.
як колись казав один старий маразматик "догонім і перегонім Амеріку" тільки у нашому випадку парашу, по брехні.
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13.06.2024 16:29 Відповісти
ви коли-небудь уламки ракети бачили? ось вам наслідки, якщо ці уламки вражають те, що дуже добре горить..., це жах, насправді, а не привід для демонстрації дебільності..., якщо ви, звичайно, не простий кацапський ботяра...
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13.06.2024 17:08 Відповісти
угу, най буде, уламками і всі ТЕЦ кацапи розєбали.
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13.06.2024 17:13 Відповісти
Когда были прилеты по тец никто этого не скрывал. ****** ты козломордый
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13.06.2024 17:17 Відповісти
******* в дзеркалі побачиш гнида.
Ніхто це тільки Детек та Гідроенегро, коли в мережі відоси палаючих блоків гуляли.
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13.06.2024 17:22 Відповісти
Та не ***** ***** кацапский. И да - все за ваши деньги восстановят гнида козломордая
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13.06.2024 17:33 Відповісти
Вже 2 роки восстанавлівают.
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13.06.2024 19:14 Відповісти
Чи це не гуманітарка палає, що російський шпигун заховав від зайвих очей?
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13.06.2024 17:23 Відповісти
Така маштабна пожежа не може виникнути від уламків ракет. Це гарантовано підпал.
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13.06.2024 18:18 Відповісти
Бережи вас Господь, хлопчики
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13.06.2024 17:23 Відповісти
добре хоча б, шо "усі" знають (підозрюють) - і ніхто не каже де це і шо це....
хоча, якщо знають "дермаки-татарови", то знає і *****..
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13.06.2024 17:24 Відповісти
Ніколи не думав, що уламки такі є небезпечні,
і головне чомусь знають, куди падати?!
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13.06.2024 17:43 Відповісти
Саме головне, Київ прикритий, Конча Заспа! А все друге, ми за неділю потушим.
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13.06.2024 17:57 Відповісти
Чому наші в усьому копіюють кацапів. Ну ясно ж що не уламки попали
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13.06.2024 19:06 Відповісти
Так якби коментатори хочаб вміли рахувати, то іскандер як раз не сбили. Про це писали . Так шо зрада відміняється.
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14.06.2024 05:38 Відповісти
Коли там москва горіти буде Зелений клоун чи оманські домовленості забороняють ?
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14.06.2024 11:58 Відповісти
 
 