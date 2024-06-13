Уже півтори доби понад 200 рятувальників гасять пожежу після удару РФ по Київщині. ФОТОрепортаж

У ніч проти 12 травня Росія запустила по території України ракети і дрони. Унаслідок атаки здійнялася пожежа на промисловому підприємстві у Київській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій.

Як зазначають у ДСНС, на Київщині триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії Росії.

На місці працює 249 рятувальників, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги.

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Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки через падіння уламків горить промисловий об’єкт та склад на Київщині, поранено людину.

У ніч на 12 червня війська РФ атакували Київ ракетами та дронами. Всі повітряні цілі ворога знищено.