Уже півтори доби понад 200 рятувальників гасять пожежу після удару РФ по Київщині. ФОТОрепортаж
У ніч проти 12 травня Росія запустила по території України ракети і дрони. Унаслідок атаки здійнялася пожежа на промисловому підприємстві у Київській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій.
Як зазначають у ДСНС, на Київщині триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії Росії.
На місці працює 249 рятувальників, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги.
Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки через падіння уламків горить промисловий об’єкт та склад на Київщині, поранено людину.
У ніч на 12 червня війська РФ атакували Київ ракетами та дронами. Всі повітряні цілі ворога знищено.
Топ коментарі
+15 Walmis Walmis
показати весь коментар13.06.2024 16:30
+7 Bogdan #591399
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+5 Артемій Золотарь
показати весь коментар13.06.2024 16:47
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як колись казав один старий маразматик "догонім і перегонім Амеріку" тільки у нашому випадку парашу, по брехні.
Ніхто це тільки Детек та Гідроенегро, коли в мережі відоси палаючих блоків гуляли.
хоча, якщо знають "дермаки-татарови", то знає і *****..
і головне чомусь знають, куди падати?!