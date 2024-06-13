У Києві двоє чоловіків викрали лікаря-кардіохірурга та вимагали у нього 2 млн доларів. ФОТО

Правоохоронці оголосили підозру двом чоловікам, які у столиці викрали лікаря-кардіохірурга та вимагали у нього 2 мільйони доларів США.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Слідство встановило, що підозрювані домовились про викрадення лікаря заради викупу. Коли потерпілий проходив повз будинок по вулиці Феофіла Яновського, до нього під’їхав автомобіль, з якого вийшли невідомі йому чоловіки. Один із них представився працівником правоохоронних органів.

Викрадачі змусили лікаря сісти в автівку. Після чого зловмисники надягнули медику на голову чорний мішок та вкололи в ногу невідому речовину. Лікарю сказали, що це "отрута". Після цього зловмисники вимагали у чоловіка 2 млн доларів за надання "протиотрути".

Коли вони зрозуміли, що у медика немає таких грошей, підозрювані обшукали його та забрали 15 тисяч гривень із його сумки. Після цього викрадачі висадали кардіохірурга з машини на столичних Совських ставках та зникли.

Чоловіків звинувачують у незаконному позбавленні волі, викраденні людини, грабежі і вимаганні грошей (ч.2 ст.146, ч.4 ст.186, ч.4 ст.189 Кримінального кодексу України). Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі.

Одного із викрадачів правоохоронці уже затримали. Суд обрав йому безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Місцеперебування іншого підозрюваного правоохоронці ще встановлюють, йому теж оберуть запобіжний захід.

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