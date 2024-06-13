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У Києві двоє чоловіків викрали лікаря-кардіохірурга та вимагали у нього 2 млн доларів. ФОТО

Правоохоронці оголосили підозру двом чоловікам, які у столиці викрали лікаря-кардіохірурга та вимагали у нього 2 мільйони доларів США.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Слідство встановило, що підозрювані домовились про викрадення лікаря заради викупу. Коли потерпілий проходив повз будинок по вулиці Феофіла Яновського, до нього під’їхав автомобіль, з якого вийшли невідомі йому чоловіки. Один із них представився працівником правоохоронних органів.

Викрадачі змусили лікаря сісти в автівку. Після чого зловмисники надягнули медику на голову чорний мішок та вкололи в ногу невідому речовину. Лікарю сказали, що це "отрута". Після цього зловмисники вимагали у чоловіка 2 млн доларів за надання "протиотрути".

У Києві двоє чоловіків викрали лікаря-кардіохірурга та вимагали у нього 2 млн доларів

Коли вони зрозуміли, що у медика немає таких грошей, підозрювані обшукали його та забрали 15 тисяч гривень із його сумки. Після цього викрадачі висадали кардіохірурга з машини на столичних Совських ставках та зникли.

Чоловіків звинувачують у незаконному позбавленні волі, викраденні людини, грабежі і вимаганні грошей (ч.2 ст.146, ч.4 ст.186, ч.4 ст.189 Кримінального кодексу України). Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі.

Одного із викрадачів правоохоронці уже затримали. Суд обрав йому безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Місцеперебування іншого підозрюваного правоохоронці ще встановлюють, йому теж оберуть запобіжний захід.

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Автор: 

Київ (19524) викрадення (821)


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Топ коментарі
+11
Нічого поганого не хочу казати про лікарів. Але коли тут часто плачуться про сизифів труд на безкоштовних засадах українських лікарів, то задаєшся питанням чи часто пересічний українець не лікар носить в сумці 15 тисяч гривень? Звичайно це не якісь захмарні гроші, але для українця часів війни це доволі значна одномоментна сума.
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13.06.2024 16:46
+9
Придурки надо было похищать главу МСЕКа или ВЛК,
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13.06.2024 17:54
+3
Думаю, 2 млн зелені навіть у Тодурова навряд чи вдома просто так лежать...
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13.06.2024 16:51
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де другий...в одеському тцк працює, стопудово
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13.06.2024 16:41 Відповісти
2 лями - норм так - шоб 10р не ловити
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13.06.2024 16:42 Відповісти
Может это психи из дурдома сбежали??Обшукали і найшли у лікаря 15К грн...а требовали 2млн баксов.Они что,реально думают,что кардиохирурги ходят по улице с 2млн $ кэша??Якісь довб..йби.
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13.06.2024 16:45 Відповісти
Думаю, 2 млн зелені навіть у Тодурова навряд чи вдома просто так лежать...
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13.06.2024 16:51 Відповісти
Нічого поганого не хочу казати про лікарів. Але коли тут часто плачуться про сизифів труд на безкоштовних засадах українських лікарів, то задаєшся питанням чи часто пересічний українець не лікар носить в сумці 15 тисяч гривень? Звичайно це не якісь захмарні гроші, але для українця часів війни це доволі значна одномоментна сума.
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13.06.2024 16:46 Відповісти
саме так
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13.06.2024 16:58 Відповісти
це могла бути зарплата за місяць. Хоча зараз одні картки
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14.06.2024 01:00 Відповісти
В чому і річ.
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14.06.2024 01:17 Відповісти
вони зарплату з картки не знімають, від слова зовсім
то були кишенькові грошв на метро
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16.06.2024 12:54 Відповісти
треба бути повним дебілом, щоб шантажувати лікаря гіпотетичним "антідотом". Тепер цих бойовиків у яких вони це бачили, їм на зоні показувати не будуть.
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13.06.2024 16:51 Відповісти
Голодуючі сироти на хліб з маслом нарахували !
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13.06.2024 16:54 Відповісти
Коли потерпілий проходив повз будинок по вулиці Феофіла Яновського, до нього під'їхав автомобіль, з якого вийшли невідомі йому чоловіки. Джерело:
************
То були пакувальники. Їм сказали пакувати, от вони і пакують.

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13.06.2024 16:58 Відповісти
З відомих мені кардіохірургів Києва такі бабки може мати тільки Тодуров.Але сумнівно,що він з 2 млн баків ходитиме вулицями....
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13.06.2024 17:04 Відповісти
Его Тодурова чуть знать надо. Не стоит так шутить ляпать. Человек он кстати богатый, но чуть иначе, там руки очень дорогие и мозги. Два ляма там мизинец стоит. Это он мне день рождения поменял. Теперь у меня это 29 декабря 2009 г. Пока я молодой, хотя помню цены на хлеб и мороженное до 61 года. Не газуйте хлопцы кудрявые, конь и о четырех ногах спотыкается!
.
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14.06.2024 00:59 Відповісти
Ну що ж.... якщо вам Тодуров допоміг,вітаю вас! Правда,мені відомий принаймі 1 випадок,коли 61-но річному чоловіку там зробили не найскладнішу операцію,взяли тисяч 5 баксів....і він відправився на кладовище...Я трохи знаю на чиї гроші було створено Інститут Серця Тодурова,чия сім"я присмокталася до Інституту через купу різних ФОП і хто є фактичним власником ,при тім,що МОЗ фінансує інститут. Тому лекцій вдячних пацієнтів мені тут не потрібно....Здоров"я вам!
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14.06.2024 19:37 Відповісти
операцию проводили 12 человек. 5 часов. Клиника по проекту немецкая, Это стандартное здание под кардиохирургию. Её ещё называют ,,баварская, вся стоимость с оборудованием 300 мил евро. Примерно с конца 2007 стала работать. Тогдашний мэр Киева имел к этому прямое отношение. Сам Тодуров и первый набор были уже людьми опытными прошедшие практику в разных странах по много лет. Смерть во время операции любой всегда неизбежна. В любой специализации. Работали тогда только с американским протезами, клапаны, кардиостимуляторы итд. Всё это покупал за свои деньги. Есть счёт-фактура, чек с банка при оплате. И клапан и стимулятор и все остальные расходы стоили мне тогда 65 тыс гр или по курсу тогда 8 тыс. дол. После операции на 8 день выписали. Прошлым летом стимулятор почти отработал, менял у себя дома в Харькове. Кто в лицо смерти своей не смотрел не разу, ищите муть, найдёте. но рыбы там крупной нет. Но тапки, спортивные штаны, полотенце и мыльницу с зарядным устройством и рулон туалетной бумаги всегда держите у двери. Однажды пригодиться---проверено.
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14.06.2024 20:09 Відповісти
Сьогодні!!! Затримано зав.відділення трансплантації Інституту серця Загрійчука та ще 10 лікарів Інституту та 2 обллікарень! За звинуваченням у незаконному вилученні анатомічних органів у пацієнтів,що перебували у недієздатному стані,коротше,чорна трансплантологія. Цікаво,що Тодуров кинув слухавку коли журналісти попросили прокоментувати....
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14.06.2024 20:36 Відповісти
Часа три назад эту новость прочёл. Здесь не всё просто. Тодуров давно отстаивал наконец прекратить дурь эпохи Семашко. В нормальных странах система отдачи органов от умершего для вшивания больному, что ожидает орган, предавно работает. Тут долго печатать. Да и не знаток я юридических нюансов. Там скорее за спиной совсем иные люди и силы и бабло. Да у нас так везде и во всём. Анахронизм и идиотизм совковый жить продолжает. Врядли раскопают истинное положение вещей. Я за свою жизнь телефону трубку сто раз кидал. А хотелось молоток слесарный. Не разу в жизни не слыхал по жизни, что бы какой либо хирург звонил в журналисту или репортёру или редактору в газету или на тв канал спросить что там мол написали. Бумага всё стерпит, а вот как в глаза смотреть родственникам после операции и что ответить---ни одна журнашлюха не возьмётся.
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14.06.2024 20:51 Відповісти
Спутали лікаря з прокурором. У лікаря-кардіохірурга максимум 2 млн гривен.
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13.06.2024 17:08 Відповісти
це шось зі стрічок братів коєнів?
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13.06.2024 17:25 Відповісти
Придурки надо было похищать главу МСЕКа или ВЛК,
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13.06.2024 17:54 Відповісти
А може це були тцкашники? Хоча ні, тцкашників за викрадення людей не судять.
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13.06.2024 17:55 Відповісти
А слабо групі любителів халявних грошей організувати пограбування ОПи, там кажуть цілі тонни зеленої готівки у бункері бубачька ховає, поки ще не вивіз
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13.06.2024 18:30 Відповісти
іншого підозрюваного правоохоронці ще встановлюють .... у власному райвідділку
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13.06.2024 18:43 Відповісти
Підійшли б до будь-якого "Порше Кайєн", з якого виходить гламурна мадам.
У не ї в сумочці точно більш як 15000, але не 2 мільйони доларів.
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13.06.2024 22:13 Відповісти
Те що кардіохірурги - доларові мільйонери відомо кожному горобцю. А саме "пограбування" вчинено дибільно і дибілами.
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16.06.2024 10:07 Відповісти
Вгодовані кнури, а ховаються за лікарями-кардіологами, як і оті з ОПУ!!
Усі у флісках оливкових, прямо, як на ФРОНТІ!!
Йолопи зкацаплені!
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16.06.2024 17:56 Відповісти
 
 