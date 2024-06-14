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Міни, снаряди, патрони: понад 100 нових зразків боєприпасів вітчизняного виробництва допущено до експлуатації в ЗСУ, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Від початку широкомасштабного вторгнення ЗС РФ Міністерством оборони України кодифіковано, допущено до експлуатації у Силах оборони понад сто зразків боєприпасів різних типів, майже половину з них – від початку 2024 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зазначається, що серед зразків, які були кодифіковані, допущені до експлуатації Міністерством оборони України переважна більшість – продукція вітчизняного ОПК. Зокрема, це боєприпаси до стрілецької зброї, засоби ближнього бою, мінометні міни, артилерійські снаряди різних калібрів та призначення.

До експлуатації у ЗСУ допущено понад 100 нових зразків боєприпасів
До експлуатації у ЗСУ допущено понад 100 нових зразків боєприпасів

Крім того, оборонним відомством кодифіковано, допущено до експлуатації близько 60 зразків боєприпасів для БПАК різних типів, а також підривачі до них.

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"Усі вони – розроблені на вітчизняних підприємствах. В переліку боєприпаси комбінованої дії, осколково-фугасні, кумулятивно-осколкової дії та багатоцільові", - зазначає пресслужба МО.

Там нагадали, що кодифікація і подальший допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НАТО, дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету для підрозділів Сил оборони України.

До експлуатації у ЗСУ допущено понад 100 нових зразків боєприпасів
До експлуатації у ЗСУ допущено понад 100 нових зразків боєприпасів

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боєприпаси (2280) Міноборони (7406) зброя (7475) українська зброя (179)


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ЗСУ не зразки потрібні, а перевірене в боях озброєння і у великій кількості. Саме його треба робити, а не ''зразками'' гратися! Де наші ракети?!!!
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14.06.2024 11:47 Відповісти
Як там колись говорив Брюс Лі?
"Я не боюся того, хто вивчає 10 000 різних ударів. Я боюся того, хто вивчає один удар 10 000 раз."
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14.06.2024 12:12 Відповісти
 
 