Міни, снаряди, патрони: понад 100 нових зразків боєприпасів вітчизняного виробництва допущено до експлуатації в ЗСУ, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Від початку широкомасштабного вторгнення ЗС РФ Міністерством оборони України кодифіковано, допущено до експлуатації у Силах оборони понад сто зразків боєприпасів різних типів, майже половину з них – від початку 2024 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зазначається, що серед зразків, які були кодифіковані, допущені до експлуатації Міністерством оборони України переважна більшість – продукція вітчизняного ОПК. Зокрема, це боєприпаси до стрілецької зброї, засоби ближнього бою, мінометні міни, артилерійські снаряди різних калібрів та призначення.





Крім того, оборонним відомством кодифіковано, допущено до експлуатації близько 60 зразків боєприпасів для БПАК різних типів, а також підривачі до них.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 10 роботизованих комплексів вітчизняного виробництва допущено до експлуатації у війську від початку року, - Міноборони. ФОТОрепортаж

"Усі вони – розроблені на вітчизняних підприємствах. В переліку боєприпаси комбінованої дії, осколково-фугасні, кумулятивно-осколкової дії та багатоцільові", - зазначає пресслужба МО.

Там нагадали, що кодифікація і подальший допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НАТО, дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету для підрозділів Сил оборони України.





Читайте також: За минулий тиждень до експлуатації в ЗСУ допустили ще 14 зразків озброєння, - Міноборони