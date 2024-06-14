До 15 років засуджено зрадницю, яка готувала ворожий удар по штабах ЗСУ на Сумщині, - СБУ. ФОТО
Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення - 15 років - отримала ще одна агентка ФСБ, яка шпигувала за Силами оборони на Сумщині.
Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
За даними контррозвідки СБУ, фігурантка намагалася виявити й передати агресору позиції штабів українських військ на прикордонні області. Також агентка розвідувала локації складів ЗСУ, зокрема з озброєнням та боєприпасами. Щоб отримати розвіддані, жінка обходила місцевість нібито у приватних справах, але насправді приховано фіксувала пункти базування українських оборонців. За координатами агентки Росія планувала здійснити серію ворожих ударів по об’єктах ЗСУ.
У липні 2023 року Служба безпеки зірвала плани окупантів і затримала агентку на гарячому. Тоді вона безуспішно збиралися передати розвідувальний "звіт" до ФСБ. Під час затримання у зловмисниці вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російською спецслужбою.
Таким чином, на підставі зібраних доказів суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), та призначив їй 15 років тюрми.
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Пожизненно в зоне строгого режима как изменницу родине. И к стати, она же комуняка. Было публикация, что она раньше состояла в коммунистической партии Украины, потом, если я не ошибаюсь эту партию перекрасили в какую-то левую оппозицию.
Такой легкий серфинг по заголовкам.
Это тест от редактора.
А читает кто нибудь вообще эти новости?
АУ! Вы вчитайтесь наконец, в написанное.
Она только в заголовке готовила.
В тексте она шпионила, а готовила российская военщина.
Інтернет зник?
Чи забула рахунок поповнити?
Дура баба. Шо с неё взять.
Компьютер предоставляет удаленный доступ. Агент формирует отчет. Шифрут, или нет вопрос второй. И бросает в корзину на рабочем столе. Сами зайдут, сами заберут. Сами раздел диска отформатируют (удалят следы) или удаленно снимут информацию с клавиатуры. Вам останется только создать документ, напечатать, не сохраняя удалить.