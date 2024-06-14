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До 15 років засуджено зрадницю, яка готувала ворожий удар по штабах ЗСУ на Сумщині, - СБУ. ФОТО

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення - 15 років - отримала ще одна агентка ФСБ, яка шпигувала за Силами оборони на Сумщині.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

За даними контррозвідки СБУ, фігурантка намагалася виявити й передати агресору позиції штабів українських військ на прикордонні області. Також агентка розвідувала локації складів ЗСУ, зокрема з озброєнням та боєприпасами. Щоб отримати розвіддані, жінка обходила місцевість нібито у приватних справах, але насправді приховано фіксувала пункти базування українських оборонців. За координатами агентки Росія планувала здійснити серію ворожих ударів по об’єктах ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Збирав розвіддані про СБУ та ССО для ФСБ: Служба безпеки затримала чиновника Хмельницької міськради. ФОТОрепортаж

Зрадницю засуджено на 15 років

У липні 2023 року Служба безпеки зірвала плани окупантів і затримала агентку на гарячому. Тоді вона безуспішно збиралися передати розвідувальний "звіт" до ФСБ. Під час затримання у зловмисниці вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російською спецслужбою.

Таким чином, на підставі зібраних доказів суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), та призначив їй 15 років тюрми.

Також дивіться: До 15 років засуджено "крота" російської розвідки, який мобілізувався до ЗСУ, щоб шпигувати на передовій, - СБУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (12851) Сумська область (3718) державна зрада (1690)


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Топ коментарі
+16
Якщо вже засуджено, то для чого ховати її обличчя?!
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14.06.2024 16:24
+6
АУ! Вы вчитайтесь наконец, в написанное. Она готовила удары по военных центрах принятия решения и контактировала с врагами, по сути работала на врагов. И за это всего 15 лет?!
Пожизненно в зоне строгого режима как изменницу родине. И к стати, она же комуняка. Было публикация, что она раньше состояла в коммунистической партии Украины, потом, если я не ошибаюсь эту партию перекрасили в какую-то левую оппозицию.
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14.06.2024 16:37
+2
І як спіймали, мабуть вона цілодобово сиділа на лавці й шпигувала і біля неї утворилася купа лущеного насіння.
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14.06.2024 16:33
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Якщо вже засуджено, то для чого ховати її обличчя?!
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14.06.2024 16:24 Відповісти
І як спіймали, мабуть вона цілодобово сиділа на лавці й шпигувала і біля неї утворилася купа лущеного насіння.
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14.06.2024 16:33 Відповісти
безуглу??
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14.06.2024 16:35 Відповісти
зермака
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14.06.2024 17:59 Відповісти
АУ! Вы вчитайтесь наконец, в написанное. Она готовила удары по военных центрах принятия решения и контактировала с врагами, по сути работала на врагов. И за это всего 15 лет?!
Пожизненно в зоне строгого режима как изменницу родине. И к стати, она же комуняка. Было публикация, что она раньше состояла в коммунистической партии Украины, потом, если я не ошибаюсь эту партию перекрасили в какую-то левую оппозицию.
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14.06.2024 16:37 Відповісти
наприклад їй зараз 35, вийде в 50..., ще не старість, але в тюрмі жінка не розквітає..., вийде така собі бабуся, дурна та озлоблена..., вона це заслужила...
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14.06.2024 16:51 Відповісти
Таня Филимонова - парящая по волнам.
Такой легкий серфинг по заголовкам.
Это тест от редактора.
А читает кто нибудь вообще эти новости?
АУ! Вы вчитайтесь наконец, в написанное.
Она только в заголовке готовила.
В тексте она шпионила, а готовила российская военщина.
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14.06.2024 17:21 Відповісти
боти не читачі, вони дописуввачі
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14.06.2024 19:29 Відповісти
"Тоді вона безуспішно збиралися передати розвідувальний "звіт" до ФСБ." Джерело:

Інтернет зник?
Чи забула рахунок поповнити?
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14.06.2024 16:52 Відповісти
добридень пан Коцький.
Дура баба. Шо с неё взять.
Компьютер предоставляет удаленный доступ. Агент формирует отчет. Шифрут, или нет вопрос второй. И бросает в корзину на рабочем столе. Сами зайдут, сами заберут. Сами раздел диска отформатируют (удалят следы) или удаленно снимут информацию с клавиатуры. Вам останется только создать документ, напечатать, не сохраняя удалить.
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14.06.2024 17:29 Відповісти
шо за дитячі терміни під час війни??? кожен такий зрадник винен в тисячах жертв та мільярдах руйнувань - кара має бути відповідна. Це ж воно не дтп вчинило ненароком
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14.06.2024 16:56 Відповісти
Расстрелять. И подпись: И.Сталин.
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14.06.2024 18:10 Відповісти
 
 