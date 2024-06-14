До 15 років засуджено зрадницю, яка готувала ворожий удар по штабах ЗСУ на Сумщині, - СБУ. ФОТО

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення - 15 років - отримала ще одна агентка ФСБ, яка шпигувала за Силами оборони на Сумщині.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.



За даними контррозвідки СБУ, фігурантка намагалася виявити й передати агресору позиції штабів українських військ на прикордонні області. Також агентка розвідувала локації складів ЗСУ, зокрема з озброєнням та боєприпасами. Щоб отримати розвіддані, жінка обходила місцевість нібито у приватних справах, але насправді приховано фіксувала пункти базування українських оборонців. За координатами агентки Росія планувала здійснити серію ворожих ударів по об’єктах ЗСУ.

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У липні 2023 року Служба безпеки зірвала плани окупантів і затримала агентку на гарячому. Тоді вона безуспішно збиралися передати розвідувальний "звіт" до ФСБ. Під час затримання у зловмисниці вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російською спецслужбою.



Таким чином, на підставі зібраних доказів суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), та призначив їй 15 років тюрми.

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