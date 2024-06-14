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Новини Фото Війна
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На Сумщині 53-я ОМБр отримала дрони, засоби РЕБ та партію техніки. ФОТО

Петро Порошенко під час поїздки на Сумщину неподалік українсько-російського кордону передав підрозділам 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ велику партію техніки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко передав 53 бригаді ЗСУ дрони та техніку

Зокрема, військові отримали 150 FPV-дронів "Мольфар" 8", 200 бойових частин до FPV-дронів, квадрокоптери DJI Mavic PRO FMC та DJI Mavic 3Т, 2 комплекси купольного РЕБ "Шатро" STR50-1М, 20 детекторів російських дронів "Ванільний цукорок", а також екскаватор, 2 вантажівки DAF YA і 3 пікапи.

Порошенко передав дрони та РЕБ у 53 бригаду
Порошенко передав дрони та РЕБ у 53 бригаду

"Передали дуже багато важливих речей. Враховуючи те, що в бригаді організовується батальйон безпілотних систем. Сьогодні передали FPV-дрони, Мавіки, в тому числі нічні, і купольні системи РЕБ, дуже важливі для захисту як піхоти, так і екіпажів FPV-дронів, і техніки, і безпосередньо тих, хто обслуговує та працює на цій техніці", – розповів депутат Київради від "ЄС", командир роти ударних безпілотників Олександр Погребиський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окопний РЕБ "ШАТРО 50-1М", 800 FPV-дронів та техніку передадуть захисникам Харківщини та Донеччини. ФОТОрепортаж

Порошенко передав 53 бригаді ЗСУ техніку

Порошенко пояснив: на Сумщині не можна допустити повторення Харківського сценарію, коли росіяни почали наступ на непідготовлені позиції. "Тому інженерні бригади Сумської області вже отримали від нас цілий комплекс пилорам, бензопил, екскаваторів, тракторів, навантажувачів і всього для того, щоб будувати", – зазначив лідер "ЄС".

Читайте: До кінця року законтрактовано екскаватори українського виробництва для фронту. ФОТОрепортаж

Автор: 

Порошенко Петро (15180) Сумська область (3718) 53 окрема механізована бригада (119)


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Топ коментарі
+32
Порошенко і є справжнім президентом Україна,а не якесь занюхане бородате чмо
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14.06.2024 19:47
+29
Як щось передав чи зробив - то Порох

Як десь щось вкрали чи розвалили - Зелень.

При цьому в свідомості мас зе "герой боневтік"

А Порох - барига "збагатився в 80 разів".

*****, як це працює?
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14.06.2024 20:01
+27
Авжеж, знову ''Порох''! Від зеленої бидлоти такого не діждешся.
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14.06.2024 19:52
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Порошенко і є справжнім президентом Україна,а не якесь занюхане бородате чмо
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14.06.2024 19:47 Відповісти
Навіщо інформувати ворога, яке озброєння получае та чи друга частина ЗСУ?!

Щоб він мав змогу підготуватися?

Розумію що політичні діячи та «влада» хочуть піару. Але це можно робити не давая конкретики- що, де, коли…
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14.06.2024 21:53 Відповісти
То лі дєло приїхати на Яворівський полігон доверху забитий новобранцями, та вивалити це в телевізійний ефір.
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14.06.2024 22:02 Відповісти
П'ять років був президентом. Не давав конкретики, що де коли, куди скільки. І який результат? "Вдячний" бидлячий нарід назвав баригою і мародером. Нє, тепер треба кожен раз носом тикати, щоб фіг можна було спростувати надання допомоги.
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14.06.2024 22:03 Відповісти
Авжеж, знову ''Порох''! Від зеленої бидлоти такого не діждешся.
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14.06.2024 19:52 Відповісти
Нє Порошенка треба негайно ізолювати від ЗСУ бо всі труди зермаків підуть "коту під хвіст".
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14.06.2024 19:54 Відповісти
Як щось передав чи зробив - то Порох

Як десь щось вкрали чи розвалили - Зелень.

При цьому в свідомості мас зе "герой боневтік"

А Порох - барига "збагатився в 80 разів".

*****, як це працює?
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14.06.2024 20:01 Відповісти
Дебіли не можуть зрозуміти, що вони дебіли. Бо вони дебіли.
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14.06.2024 20:22 Відповісти
Порошенко Петро , Людина з Великої Літери ❤
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14.06.2024 20:15 Відповісти
Це вже стає звичним, як тільки бачу такий заголовок, то одразу розумію, про кого йде мова.
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14.06.2024 20:21 Відповісти
І хто ж там такий сивочолий на фото? А, знову барига - та шо ж такоє?
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14.06.2024 20:35 Відповісти
ПОРОХ МОЛОДЕЦ ! ОН ПРОШЕЛ ОГНИ И ВОДЫ И МЕДНЫЕ ТРУБЫ И ГЛАВНОЕ НЕ СКУРВИЛСЯ ВСЁ ИСПЫТАЛ НА СЕБЕ . СЕЙЧАС ОН БЫЛ БЫ ******** ПОДХОДЯЩИМ КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ . ТАК ДЕРЖАТЬ ПОРОХ !
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14.06.2024 21:01 Відповісти
Питання на засипку . За своєї каденції скільки вкрав і в кого Порошенко ?
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14.06.2024 21:11 Відповісти
Ні, ні. Ні один олігарх України ніколи, нічого не вкрав. Усе було зароблено непідсильним властниківтрудом…
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14.06.2024 21:57 Відповісти
Його, минулого, змінити на його, *********... Щось би пішло не так...
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14.06.2024 21:25 Відповісти
Він завжди був державником і завжди робив те саме, просто ви цього не бачили
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15.06.2024 01:51 Відповісти
 
 