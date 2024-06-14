На Сумщині 53-я ОМБр отримала дрони, засоби РЕБ та партію техніки. ФОТО
Петро Порошенко під час поїздки на Сумщину неподалік українсько-російського кордону передав підрозділам 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ велику партію техніки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Зокрема, військові отримали 150 FPV-дронів "Мольфар" 8", 200 бойових частин до FPV-дронів, квадрокоптери DJI Mavic PRO FMC та DJI Mavic 3Т, 2 комплекси купольного РЕБ "Шатро" STR50-1М, 20 детекторів російських дронів "Ванільний цукорок", а також екскаватор, 2 вантажівки DAF YA і 3 пікапи.
"Передали дуже багато важливих речей. Враховуючи те, що в бригаді організовується батальйон безпілотних систем. Сьогодні передали FPV-дрони, Мавіки, в тому числі нічні, і купольні системи РЕБ, дуже важливі для захисту як піхоти, так і екіпажів FPV-дронів, і техніки, і безпосередньо тих, хто обслуговує та працює на цій техніці", – розповів депутат Київради від "ЄС", командир роти ударних безпілотників Олександр Погребиський.
Порошенко пояснив: на Сумщині не можна допустити повторення Харківського сценарію, коли росіяни почали наступ на непідготовлені позиції. "Тому інженерні бригади Сумської області вже отримали від нас цілий комплекс пилорам, бензопил, екскаваторів, тракторів, навантажувачів і всього для того, щоб будувати", – зазначив лідер "ЄС".
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Щоб він мав змогу підготуватися?
Розумію що політичні діячи та «влада» хочуть піару. Але це можно робити не давая конкретики- що, де, коли…
Як десь щось вкрали чи розвалили - Зелень.
При цьому в свідомості мас зе "герой боневтік"
А Порох - барига "збагатився в 80 разів".
*****, як це працює?