Швейцарця Нейдхарта, який воював за Україну, заарештували у Берні. Йому загрожує 3 роки в’язниці за службу в іноземній армії. ФОТО

У Берні затримали 36-річного громадянина Швейцарії Джона Нейдхарта, який кілька років захищав Україну у складі Інтернаціонального легіону. Йому загрожує до 3 років ув'язнення.

Про це пише швейцарське видання Blick, журналісти якого були присутні при затриманні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

За даними медіа, 36-річний Джона Нейдхарт сам здався поліції в Берні після двох років служби кулеметником в українській армії.

"Я з нетерпінням чекаю свого арешту. Я залишаюсь при своєму рішенні боротися за Україну, а отже, за демократію", - сказав він, коли прибув до Берна після чотириденної подорожі автобусом з України.

Військова служба на користь іноземних держав є незаконною у Швейцарії. За це Нейдхарту загрожує до трьох років в'язниці.

Те, що він дозволив себе заарештувати саме зараз, не є випадковістю, пише Blick. Цими вихідними у швейцарському Бюргенштоку проходить Саміт миру щодо України, де представники країн з усього світу обговорюватимуть дипломатичні шляхи закінчення війни.

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Ця конференція - жарт. Якщо ви дійсно хочете допомогти Україні, ви повинні дати їй змогу перемогти росіян у військовий спосіб. Ви повинні спочатку зламати росіян, а потім вести з ними переговори, а не навпаки", - каже Нейдхарт.





Уродженець Цюриха, який працював вчителем середньої школи, з 9 березня 2022 року воював в Україні у складі Інтернаціонального легіону - брав участь у контрнаступі на Харківщині, у битві за Куп’янськ та довгий час боровся під Бахмутом.

Військова юстиція Швейцарії порушила справу проти Нейдхарта в лютому. Він використав кілька годин на волі між своїм прибуттям у Берн і арештом, щоб здивувати своїх батьків удома.

"Вони були у захваті. Ми обговорювали це декілька годин. Вони розуміють моє рішення здатися владі та подивитися, що буде далі", - пояснив військовий незадовго до свого затримання.

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Чоловік каже, що не боїться в'язниці, і жартома додає: "Після більш ніж двох років на фронті я можу спати де завгодно".

"Я хочу розбудити Швейцарію і дати зрозуміти людям, наскільки важливою є боротьба України. Я гордий швейцарець і переконаний демократ. Тим більше мені цікаво, що сказав би Вінкельрід, якби побачив, наскільки вагається Швейцарія щодо українського питання. Він би в труні перевернувся!" - наголосив Нейдхарт.