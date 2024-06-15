Швейцарця Нейдхарта, який воював за Україну, заарештували у Берні. Йому загрожує 3 роки в’язниці за службу в іноземній армії. ФОТО
У Берні затримали 36-річного громадянина Швейцарії Джона Нейдхарта, який кілька років захищав Україну у складі Інтернаціонального легіону. Йому загрожує до 3 років ув'язнення.
Про це пише швейцарське видання Blick, журналісти якого були присутні при затриманні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
За даними медіа, 36-річний Джона Нейдхарт сам здався поліції в Берні після двох років служби кулеметником в українській армії.
"Я з нетерпінням чекаю свого арешту. Я залишаюсь при своєму рішенні боротися за Україну, а отже, за демократію", - сказав він, коли прибув до Берна після чотириденної подорожі автобусом з України.
Військова служба на користь іноземних держав є незаконною у Швейцарії. За це Нейдхарту загрожує до трьох років в'язниці.
Те, що він дозволив себе заарештувати саме зараз, не є випадковістю, пише Blick. Цими вихідними у швейцарському Бюргенштоку проходить Саміт миру щодо України, де представники країн з усього світу обговорюватимуть дипломатичні шляхи закінчення війни.
Ця конференція - жарт. Якщо ви дійсно хочете допомогти Україні, ви повинні дати їй змогу перемогти росіян у військовий спосіб. Ви повинні спочатку зламати росіян, а потім вести з ними переговори, а не навпаки", - каже Нейдхарт.
Уродженець Цюриха, який працював вчителем середньої школи, з 9 березня 2022 року воював в Україні у складі Інтернаціонального легіону - брав участь у контрнаступі на Харківщині, у битві за Куп’янськ та довгий час боровся під Бахмутом.
Військова юстиція Швейцарії порушила справу проти Нейдхарта в лютому. Він використав кілька годин на волі між своїм прибуттям у Берн і арештом, щоб здивувати своїх батьків удома.
"Вони були у захваті. Ми обговорювали це декілька годин. Вони розуміють моє рішення здатися владі та подивитися, що буде далі", - пояснив військовий незадовго до свого затримання.
Чоловік каже, що не боїться в'язниці, і жартома додає: "Після більш ніж двох років на фронті я можу спати де завгодно".
"Я хочу розбудити Швейцарію і дати зрозуміти людям, наскільки важливою є боротьба України. Я гордий швейцарець і переконаний демократ. Тим більше мені цікаво, що сказав би Вінкельрід, якби побачив, наскільки вагається Швейцарія щодо українського питання. Він би в труні перевернувся!" - наголосив Нейдхарт.
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перед Швейцарцями трусилися всі Габсбурги та навіть Наполеон...
Це дійсно Людина з великої літери. Це не гклімі какляцькі підри, які тут на сайті під німецькими, іспанськими, польськими, шведськими, канадськими, американськими прапорами тільки і можуть, що обсирати Україну
І стало ще зрозуміліше після справи К. Майля, який оприлюднив щоденник колаборації нац. германії і швейцарських банків, і як коронки переплавлялися на золото. Після чого швейцарія його лишила громадянства і йому довелося імігрувати.
Ще посміхнуло, як ці кончені лицеміри кричать про свою нейтральність, але в той же час з переляку заявили, що якщо що раптом, то їх повинні захищати. Подонки
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Якась дичина! Швейцарці всю свою історію уславилися, як військові найманці.
Саме винятково швейцарці і сьогодні служать у ватиканській папській гвардії. Ватикан, нагадую, - має статус іноземної держави.
Це вже історична традиція. І що, - їх тоже будуть судити за це?
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Факт, швейцарська в'язниця - це йому як тризірковий санаторій буде після війни
Швейцарії не тільки грошей в очах а ї розуму.
Ти один із одиниць швейцарців, які ще пам'ятають, що за Свободу треба битись.
Битись де завгодно!
Хоч в Україні, хоч у чорта в зубах
З одної сторони у нього швейцарське громадянство а з іншої сторони мало би бути українське громадянство, згідно якого він мав повне право служити в одному з підрозділів рідної української армії.
Хіба не так?
Погоджуюся на 100%
Добрий подарунок НАМ зробив Зеленський.з блокуванням в Україні.
І там посадять і там посадять. Так що патріотизм, допомога і донати стають питаннями риторичними...
Велика йому подяка.