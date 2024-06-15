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Швейцарця Нейдхарта, який воював за Україну, заарештували у Берні. Йому загрожує 3 роки в’язниці за службу в іноземній армії. ФОТО

У Берні затримали 36-річного громадянина Швейцарії Джона Нейдхарта, який кілька років захищав Україну  у складі Інтернаціонального легіону. Йому загрожує до 3 років ув'язнення. 

Про це пише швейцарське видання Blick, журналісти якого були присутні при затриманні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

За даними медіа, 36-річний Джона Нейдхарт сам здався поліції в Берні після двох років служби кулеметником в українській армії.

"Я з нетерпінням чекаю свого арешту. Я залишаюсь при своєму рішенні боротися за Україну, а отже, за демократію", - сказав він, коли прибув до Берна після чотириденної подорожі автобусом з України.

Військова служба на користь іноземних держав є незаконною у Швейцарії. За це Нейдхарту загрожує до трьох років в'язниці.

Те, що він дозволив себе заарештувати саме зараз, не є випадковістю, пише Blick. Цими вихідними у швейцарському Бюргенштоку проходить Саміт миру щодо України, де представники країн з усього світу обговорюватимуть дипломатичні шляхи закінчення війни.

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Ця конференція - жарт. Якщо ви дійсно хочете допомогти Україні, ви повинні дати їй змогу перемогти росіян у військовий спосіб. Ви повинні спочатку зламати росіян, а потім вести з ними переговори, а не навпаки", - каже Нейдхарт.

Джона Нейдхарт
Джона Нейдхарт

Уродженець Цюриха, який працював вчителем середньої школи, з 9 березня 2022 року воював в Україні у складі Інтернаціонального легіону - брав участь у контрнаступі на Харківщині, у битві за Куп’янськ та довгий час боровся під Бахмутом.

Військова юстиція Швейцарії порушила справу проти Нейдхарта в лютому. Він використав кілька годин на волі між своїм прибуттям у Берн і арештом, щоб здивувати своїх батьків удома.

"Вони були у захваті. Ми обговорювали це декілька годин. Вони розуміють моє рішення здатися владі та подивитися, що буде далі", - пояснив військовий незадовго до свого затримання.

Також читайте: Підсумкову заяву Глобального саміту миру, яка була невигідною для України, змінили, - ЗМІ

Чоловік каже, що не боїться в'язниці, і жартома додає: "Після більш ніж двох років на фронті я можу спати де завгодно".

"Я хочу розбудити Швейцарію і дати зрозуміти людям, наскільки важливою є боротьба України. Я гордий швейцарець і переконаний демократ. Тим більше мені цікаво, що сказав би Вінкельрід, якби побачив, наскільки вагається Швейцарія щодо українського питання. Він би в труні перевернувся!" - наголосив Нейдхарт.

Автор: 

арешт (2527) Швейцарія (863)


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Топ коментарі
+48
Честь і хвала Герою🇨🇭🇺🇦.
Це дійсно Людина з великої літери. Це не гклімі какляцькі підри, які тут на сайті під німецькими, іспанськими, польськими, шведськими, канадськими, американськими прапорами тільки і можуть, що обсирати Україну
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15.06.2024 16:55
+33
Військова служба на користь іноземних держав є незаконною у Швейцарії. Джерело:
**********
Якась дичина! Швейцарці всю свою історію уславилися, як військові найманці.
Саме винятково швейцарці і сьогодні служать у ватиканській папській гвардії. Ватикан, нагадую, - має статус іноземної держави.
Це вже історична традиція. І що, - їх тоже будуть судити за це?

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15.06.2024 16:58
+31
Дадуть умовний термін і будуть запрошувати на ТВ-шоу як Героя, яким він і є!
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15.06.2024 16:55
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Отака ***** - малята
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15.06.2024 16:54 Відповісти
Швейцария хитрая падлюка. Да , там в банках держут деньги многие страны. Гитлер ее не завоевал потому шо сам оттуда спонсировался, а не потому шо там у каждого оружие, как нам втирали по истории.
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15.06.2024 18:27 Відповісти
а пачіму гітлєр нє заваївал Швецію??

перед Швейцарцями трусилися всі Габсбурги та навіть Наполеон...
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15.06.2024 23:00 Відповісти
Дадуть умовний термін і будуть запрошувати на ТВ-шоу як Героя, яким він і є!
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15.06.2024 16:55 Відповісти
Не думаю. Тут дуже важливо не тільки факт реального покарання, а наявність слів "винен" чи "невинен".
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15.06.2024 23:38 Відповісти
Ну якщо виходити з формулювання, наведенего у статті, вина очевидна. Можливі виходи це законодавчі зміни або помилування.
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16.06.2024 10:08 Відповісти
Честь і хвала Герою🇨🇭🇺🇦.
Це дійсно Людина з великої літери. Це не гклімі какляцькі підри, які тут на сайті під німецькими, іспанськими, польськими, шведськими, канадськими, американськими прапорами тільки і можуть, що обсирати Україну
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15.06.2024 16:55 Відповісти
під укр. прапорами це робить не менше людей
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15.06.2024 23:27 Відповісти
Гандони у Раді, розроблюйте закон про громадянство для воюючих за нас іноземців.
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15.06.2024 16:57 Відповісти
навряд чи би він взяв наше громадянство
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15.06.2024 16:59 Відповісти
бл*ська паскудна країна. З ними було все зрозуміло ще в 2у світову.
І стало ще зрозуміліше після справи К. Майля, який оприлюднив щоденник колаборації нац. германії і швейцарських банків, і як коронки переплавлялися на золото. Після чого швейцарія його лишила громадянства і йому довелося імігрувати.
Ще посміхнуло, як ці кончені лицеміри кричать про свою нейтральність, але в той же час з переляку заявили, що якщо що раптом, то їх повинні захищати. Подонки
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15.06.2024 16:58 Відповісти
Військова служба на користь іноземних держав є незаконною у Швейцарії. Джерело:
**********
Якась дичина! Швейцарці всю свою історію уславилися, як військові найманці.
Саме винятково швейцарці і сьогодні служать у ватиканській папській гвардії. Ватикан, нагадую, - має статус іноземної держави.
Це вже історична традиція. І що, - їх тоже будуть судити за це?

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15.06.2024 16:58 Відповісти
єта другое
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15.06.2024 17:00 Відповісти
авжеж, виконувати роль лакея при папікє це не окопі у воді із снігом сидіти під артобстілом під Бахмутом
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15.06.2024 17:25 Відповісти
Перед тим як жбурляться звинуваченнями - варто почитать КК Швейцарії та її стосунки з Папським престолом
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15.06.2024 17:33 Відповісти
Якщо що, то з цим у кантонів теж передбачуваний вінегрет: 37,3% - римо-католики, 24,9% - протестанти, 23,9% - не належать до жодної з конфесій, і свої 5% - у муслімів.
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15.06.2024 18:27 Відповісти
А до чого тут "вінегрет"? Визначає все це загальнодержавне законодавство - а не конфесії!
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15.06.2024 18:30 Відповісти
До того що конфедерація і є вінегрет. Там мало не кожен кантон іменує себе республікою.
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15.06.2024 19:05 Відповісти
І що далі? В США теж кожен штат має свої закони Але це не скасовує загальнодержавного та не заважає вважать їх єдиною країною!
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15.06.2024 19:39 Відповісти
Мужній крок справжнього Українця
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15.06.2024 17:02 Відповісти
дякуемо Воїне!!!!, все буде добре у тебе ...
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15.06.2024 17:02 Відповісти
Тюрма у них мабуть як гарний хостел, але неволя є неволя..
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15.06.2024 17:03 Відповісти
Саакашвілі повернувся до Грузії в надії злетіти і отримати підтримку......Нейдхарт повернувся до Швейцарії, отримає таку ж "підтримку". Щось їм у житті не вистачає, або чергового зльоту або...
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15.06.2024 17:03 Відповісти
Мужній крок справжнього Українця
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15.06.2024 17:03 Відповісти
патріот
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15.06.2024 17:04 Відповісти
Чоловік каже, що не боїться в'язниці
=====

Факт, швейцарська в'язниця - це йому як тризірковий санаторій буде після війни
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15.06.2024 17:05 Відповісти
золоті слова звичайного швейцарця, який розуміє, що за демократію інколи треба боротися, а не збирати непотрібні саміти і конференції. Багато політиків Заходу вражають своїм лицемірством, бабло рулить у світі, а не демократичні цінності і міжнародне право. Цивілізація приречена з таким підходом. Обісралися перед кацапським гітлером.
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15.06.2024 17:14 Відповісти
навіть китайці спершу не очікували такої слабкості Заходу
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15.06.2024 17:16 Відповісти
Сміливий хлопець ,Гарний Воїн ❤😘
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15.06.2024 17:15 Відповісти
Ганьба! Свободу Нейдхарту!!!
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15.06.2024 17:19 Відповісти
Повага захиснику України та вільного Світу воину Джону.
Швейцарії не тільки грошей в очах а ї розуму.
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15.06.2024 17:26 Відповісти
Вчасно повернувся. Подивимось на швейцарську демократію. Італійську вже бачили.
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15.06.2024 17:26 Відповісти
Дякуємо, Воїне!

Ти один із одиниць швейцарців, які ще пам'ятають, що за Свободу треба битись.
Битись де завгодно!
Хоч в Україні, хоч у чорта в зубах
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15.06.2024 17:28 Відповісти
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15.06.2024 17:29 Відповісти
Думаю, що через декілька років він буде мати великий авторитет та популрність серед учнів своєї школи.
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15.06.2024 17:50 Відповісти
Респект! Низький уклін і щира вдячність 🙏
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15.06.2024 18:04 Відповісти
А хіба не для таких випадків у нас прийняли подвійне громадянство, особливо для тих хто служив в іноземному легіоні в Україні?
З одної сторони у нього швейцарське громадянство а з іншої сторони мало би бути українське громадянство, згідно якого він мав повне право служити в одному з підрозділів рідної української армії.
Хіба не так?
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15.06.2024 18:17 Відповісти
Все дуже правильно, але є одне але: в Україні все ще діє принцип єдиного громадянства. Для набуття українського громадянства попередньо довелось би відмовлятися від швейцарського (подати декларацію про відсутність іншого громадянства чи зобов'язання припинити його).
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15.06.2024 18:40 Відповісти
"Ця конференція - жарт.", - в морду балаганним зе-****** оцю формулу.
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15.06.2024 18:17 Відповісти
ну а що очікувати від квнщиків? тільки фарс.
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15.06.2024 18:20 Відповісти
"Ця конференція - жарт. Якщо ви дійсно хочете допомогти Україні, ви повинні дати їй змогу перемогти росіян у військовий спосіб. Ви повинні спочатку зламати росіян, а потім вести з ними переговори, а не навпаки", - каже Нейдхарт
Погоджуюся на 100%
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15.06.2024 18:18 Відповісти
Дякую за службу і за вашу громадянську позицію!
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15.06.2024 18:32 Відповісти
Чоловіку треба допомогти добрим адвокатом...І хай Швейцарія узнає,як па Раша нищить міста, села,мирне населення.Можно зробити у головний процесс над агресором...наше посольство має допомогти герою.
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15.06.2024 18:53 Відповісти
хто? генпрокуроор вінідіктова? не смішіть
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15.06.2024 20:34 Відповісти
Велике спасибі тобі воїн.Нашим чиновникам би так поступити,але не судилося,наші чиновники не для того йшли у владу.
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15.06.2024 19:01 Відповісти
Ярік, про чиновників зрозуміло,ьти борг державі віддав?
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15.06.2024 21:20 Відповісти
Він на стороні Добра воював, пі..ри швейцарські
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15.06.2024 19:01 Відповісти
до речі це чекає ВСІХ українців з подвійним громадянством і не тільки Швейцарії. В Італії дають від 4 до 8 років.
Добрий подарунок НАМ зробив Зеленський.з блокуванням в Україні.
І там посадять і там посадять. Так що патріотизм, допомога і донати стають питаннями риторичними...
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15.06.2024 19:28 Відповісти
Володя, досить виправдовуватися перед собою. Ти ж знаєш: себе не обдуриш.
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15.06.2024 21:19 Відповісти
Поважна особистість
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15.06.2024 19:37 Відповісти
Цей хлопець доказує що не всі швейцарці самозакохані та бундючні бюргери.
Велика йому подяка.
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15.06.2024 20:40 Відповісти
Толя, а ти як, слабо?
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15.06.2024 21:16 Відповісти
Ну после фронта швейцарская тюрьма это санаторий для реабилитации. Молодец, что выполнил ЗАКОН СВОЕЙ СТРАНЫ и сдался. Просто закон со времён Второй мировой не предполагал, что Рашка ******* на всю голову. Посидит до суда, вступятся другие страны ЕС, внесут в закон необходимые изменения в соответствии со злобой дня и совесть у ГЕРОЯ будет чиста в любом ракурсе. 💙💛
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15.06.2024 20:59 Відповісти
Це реально ЧОЛОВІК! Не тутешні бздюхачі, які бояться власної тіні.
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15.06.2024 21:14 Відповісти
Шана Людині-Титану. А тим часом моральні пігмеїї на матрацах Тису та Дністер форсують.
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15.06.2024 22:28 Відповісти
Посольство Украины в Швейцарии просто обязано оплатить все судебные издержки этого человека - лучших адвокатов, штраф если присудят, и все остальное
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16.06.2024 00:47 Відповісти
 
 