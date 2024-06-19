Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 529 750 осіб (+1130 за добу), 7984 танки, 14007 артсистем, 15319 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 529 750 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 529750 (+1130) осіб,
танків - 7984 (+10) од,
бойових броньованих машин - 15319 (+12) од,
артилерійських систем - 14007 (+48) од,
РСЗВ - 1104 (+0) од,
засоби ППО - 857 (+4) од,
літаків - 359 (+0) од,
гелікоптерів - 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11221 (+34),
крилаті ракети - 2297 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 19078 (+47) од,
спеціальна техніка - 2351 (+7)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Арта черговий тисячний ювілей, а такими темпами ще місяць і 23 рік буде позаду - 6 610 стволів, на сьогодні з початку року 5 525 стволів.
Як вчора "анонсувалось", чумардоси 20 тисяч за червень, танки 2 000 з початку року
6 610 це логістика за 23 рік, дуже багато, 18 одиниць середньодобово. Проте втрати по логістиці на сьогодні з початку року вражають ще більше (не дивно що хробаки вже на мотоблоках їздять) 7 748 одиниць.
Причина - суттєві для них втрати арти по всій номенклатурі, а також критичний знос стволів. Причому втрати та знос - приблизно рівномірні по всім підрозділам, з-за чого в них є фізична проблема - вони не можуть просто так переформовувати підрозділи (ліквідувати 2 неповноцінних дивізіони, формуючи один дивізіон повного складу), відповідно - вимушені мати сотні підрозділів, формально "батареї, дивізіони, полки", а по складу техніки - реально там стріляючого 20-40% (так же, як і комплектація танками чи БТР/БМП). Відповідно, бойові завдання виконуються не в повному обсязі. Відповідно, сиплються всі інші складові управління військами. Бо неможливо часто виконати задачу, нарізану на повнокомплектний полк силами 3 побитих батальйонів, в яких сумарно особового складу і техніки - в кращому випадку на 1 батальйон.
Тож поділ інший: лишився після удару нерухомим у полі-потрапив у зведення, дременув лісосмугою- ні.
А скільки з тих, хто лишився нерухомим після вибуху потраплять у шпиталь, а скількох у пакет збируть чи собаки/лиси на шмаття розтягнуть визначити точно неможливо.
Теж по дременувшим. Як визначити: він отримав поранення чи ні? Просто зараз біжить як гепард, за 5 хвилин впав та сконав від шоку і крововтрати.
Все відносно.
І абсолютно точно інфи немає й не буде.
бо казав зо наші втрати 31к
а реальні втрати тих хто обороняється, 1 до 3-5ти
а з цивільними 1до3х
тож має бути не 30-40 а 150к
то хто писдить???
хто каже про великі втрати орків
чи хто про малі з нашої сторони