УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7620 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
7 134 21

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 529 750 осіб (+1130 за добу), 7984 танки, 14007 артсистем, 15319 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 529 750 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 529750 (+1130) осіб,

танків - 7984 (+10) од,

бойових броньованих машин - 15319 (+12) од,

артилерійських систем - 14007 (+48) од,

РСЗВ - 1104 (+0) од,

засоби ППО - 857 (+4) од,

літаків - 359 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11221 (+34),

крилаті ракети - 2297 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 19078 (+47) од,

спеціальна техніка - 2351 (+7)

Також дивіться: Ліквідація російської піхоти на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

втрати військ РФ в Україні

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (18465) ліквідація (4352) знищення (7985) техніка (1888)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Там останні тижні дощі лили А російські танки "грязи баяцца" Грузнуть у нашому чорноземі Та й попалили ми їх перед тим доволі - ремзаводи не встигають витягувать зі зберігання та відновлювать А ще додалися проблеми з пальним: раніше його гнали з місцевих заводів А тепер вони змушені його гнать з Приуралля у цистернах залізницею Тому залізниця не справляється з транспортуванням одночасно і техніки і пального
показати весь коментар
19.06.2024 08:30 Відповісти
+11
Героям слава!!!
показати весь коментар
19.06.2024 07:22 Відповісти
+11
ППО після триденних прогулів знову "пішла в бій".
Арта черговий тисячний ювілей, а такими темпами ще місяць і 23 рік буде позаду - 6 610 стволів, на сьогодні з початку року 5 525 стволів.
Як вчора "анонсувалось", чумардоси 20 тисяч за червень, танки 2 000 з початку року
показати весь коментар
19.06.2024 07:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Героям слава!!!
показати весь коментар
19.06.2024 07:22 Відповісти
ППО після триденних прогулів знову "пішла в бій".
Арта черговий тисячний ювілей, а такими темпами ще місяць і 23 рік буде позаду - 6 610 стволів, на сьогодні з початку року 5 525 стволів.
Як вчора "анонсувалось", чумардоси 20 тисяч за червень, танки 2 000 з початку року
показати весь коментар
19.06.2024 07:38 Відповісти
Вибачаюсь, арта за 23 рік 6 462 ствола (побачив що менше тисячі, тому і мову про ще місяць завів).
6 610 це логістика за 23 рік, дуже багато, 18 одиниць середньодобово. Проте втрати по логістиці на сьогодні з початку року вражають ще більше (не дивно що хробаки вже на мотоблоках їздять) 7 748 одиниць.
показати весь коментар
19.06.2024 07:54 Відповісти
Виснаження по арті і снарядам "в повний зріст". Деякі системи вже почали зникати в низ з військ, бо просто фізично їх немає в наявності на базах зберігання і не виробляються. Я добре пам'ятаю новини осені 2022 року про "вогняні вали" під час Сєвєродонецьк і Лисичанськ, коли кацапи випускали по 60'000 снарядів на день. Цього року їм вдається лупити не більше ніж 10'000 снарядів на день. І питання не тільки в виробництві і запасах - вони навіть під час наступів, тобто "концентрації зусиль", не в змозі вже робити навіть короткострокові "вогняні вали".

Причина - суттєві для них втрати арти по всій номенклатурі, а також критичний знос стволів. Причому втрати та знос - приблизно рівномірні по всім підрозділам, з-за чого в них є фізична проблема - вони не можуть просто так переформовувати підрозділи (ліквідувати 2 неповноцінних дивізіони, формуючи один дивізіон повного складу), відповідно - вимушені мати сотні підрозділів, формально "батареї, дивізіони, полки", а по складу техніки - реально там стріляючого 20-40% (так же, як і комплектація танками чи БТР/БМП). Відповідно, бойові завдання виконуються не в повному обсязі. Відповідно, сиплються всі інші складові управління військами. Бо неможливо часто виконати задачу, нарізану на повнокомплектний полк силами 3 побитих батальйонів, в яких сумарно особового складу і техніки - в кращому випадку на 1 батальйон.
показати весь коментар
19.06.2024 11:29 Відповісти
тому )(уйло хоче "миру" на умовах фактичної капітуляції України з передачею паРаші 4-х областей + Крим, роззброєння України, зняття усіх санкцій, невступ України у НАТО !!!
показати весь коментар
19.06.2024 13:32 Відповісти
Слава ЗСУ.
показати весь коментар
19.06.2024 07:55 Відповісти
Я так понимаю это включает раненых, но каких именно? Тех что вывозят в госпиталя?
показати весь коментар
19.06.2024 07:56 Відповісти
Думаю, головним джерелом даних для ГШ є результати аеророзвідки.
Тож поділ інший: лишився після удару нерухомим у полі-потрапив у зведення, дременув лісосмугою- ні.
А скільки з тих, хто лишився нерухомим після вибуху потраплять у шпиталь, а скількох у пакет збируть чи собаки/лиси на шмаття розтягнуть визначити точно неможливо.
Теж по дременувшим. Як визначити: він отримав поранення чи ні? Просто зараз біжить як гепард, за 5 хвилин впав та сконав від шоку і крововтрати.
Все відносно.
І абсолютно точно інфи немає й не буде.
показати весь коментар
19.06.2024 09:46 Відповісти
Думаю, окрім аеророзвідки використовуються радіоперехоплення, агентурні дані. Все іде в обробку. Одне мені точно відомо - подані ротним/комбатом в бригаду цифри на віру ніде не беруться. Тільки хоч якесь підтвердження повинне бути.
показати весь коментар
19.06.2024 11:33 Відповісти
народ, хто в темі, а що це, мабуть, за останній тиждень, так мало броні наші вибивають?
показати весь коментар
19.06.2024 08:15 Відповісти
Писали про дощі. Танки таки бояться багнюки.
показати весь коментар
19.06.2024 08:28 Відповісти
Там останні тижні дощі лили А російські танки "грязи баяцца" Грузнуть у нашому чорноземі Та й попалили ми їх перед тим доволі - ремзаводи не встигають витягувать зі зберігання та відновлювать А ще додалися проблеми з пальним: раніше його гнали з місцевих заводів А тепер вони змушені його гнать з Приуралля у цистернах залізницею Тому залізниця не справляється з транспортуванням одночасно і техніки і пального
показати весь коментар
19.06.2024 08:30 Відповісти
Где подевались кацапские танки. Что-то совсем их стало мало. Догорают на полях Украины вместе с экипажами. Бесславный конец некогда второй армии мира
показати весь коментар
19.06.2024 08:29 Відповісти
шото давно ничего не падало и не тонуло... а пво порадовало...
показати весь коментар
19.06.2024 08:38 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2024 08:50 Відповісти
тож по словах зе, наші втрати 1 до 17ти орків!!!
бо казав зо наші втрати 31к
а реальні втрати тих хто обороняється, 1 до 3-5ти
а з цивільними 1до3х
тож має бути не 30-40 а 150к
то хто писдить???
хто каже про великі втрати орків
чи хто про малі з нашої сторони
показати весь коментар
19.06.2024 08:53 Відповісти
Реальні втрати тих, хто обороняється, не враховували дистанційної війни - дронів на небі, на землі та на морі. Зараз дійсно 1 до 8-10.
показати весь коментар
19.06.2024 09:19 Відповісти
А так, як валять м'ясом кацапи, то можу повірити, що й до 17 доходить.
показати весь коментар
19.06.2024 09:20 Відповісти
 
 