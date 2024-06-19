Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 529 750 осіб (+1130 за добу), 7984 танки, 14007 артсистем, 15319 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 529 750 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 529750 (+1130) осіб,

танків - 7984 (+10) од,

бойових броньованих машин - 15319 (+12) од,

артилерійських систем - 14007 (+48) од,

РСЗВ - 1104 (+0) од,

засоби ППО - 857 (+4) од,

літаків - 359 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11221 (+34),

крилаті ракети - 2297 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 19078 (+47) од,

спеціальна техніка - 2351 (+7)

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.