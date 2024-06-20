Наслідки атаки БПЛА на Платонівську нафтобазу у Тамбовській області. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

ЗМІ опублікували супутниковий знімок пожежі, яка виникла на Платонівській нафтобазі у Тамбовській області РФ після атаки дронів у ніч на 20 червня.

Про це інформує Цензор.НЕТ

"Пожежа на Платонівській нафтобазі в Тамбовській області на супутниковому знімку Planet.com, зробленому вранці 20 червня", - зазначило видання.

Нагадаємо, раніше росЗМІ та губернатор російського регіону Максим Єгоров повідомляли, що кілька дронів атакували Платонівську нафтобазу, після чого загорівся резервуар з паливом.

Міноборони країни-агресорки стверджувало, що російські засоби ППО нібито перехопили кілька безпілотників над декількома регіонами.

Також безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод за 20 км на південний захід від Краснодара.

