Наслідки атаки БПЛА на Платонівську нафтобазу у Тамбовській області. СУПУТНИКОВЕ ФОТО
ЗМІ опублікували супутниковий знімок пожежі, яка виникла на Платонівській нафтобазі у Тамбовській області РФ після атаки дронів у ніч на 20 червня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російську службу "Радио Свобода".
"Пожежа на Платонівській нафтобазі в Тамбовській області на супутниковому знімку Planet.com, зробленому вранці 20 червня", - зазначило видання.
Нагадаємо, раніше росЗМІ та губернатор російського регіону Максим Єгоров повідомляли, що кілька дронів атакували Платонівську нафтобазу, після чого загорівся резервуар з паливом.
Міноборони країни-агресорки стверджувало, що російські засоби ППО нібито перехопили кілька безпілотників над декількома регіонами.
Також безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод за 20 км на південний захід від Краснодара.
Що енергооб"єктів в Україні
Що нафтобаз на росії.
Зібралось оте кодло в Дубаях і
домовились.
Так як вони вже загорають за кордоном і довіку
То хоч страхові виплати отримають
Вони й наводять на ті точки
Щоб з гарантією
кощеєвапуйла голка. скоро дай Бог і він піде слідом.
в росії 1000 нафтобаз, в середньому по 6 бочок на кожній.