УКР
Наслідки атаки БПЛА на Платонівську нафтобазу у Тамбовській області. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

ЗМІ опублікували супутниковий знімок пожежі, яка виникла на Платонівській нафтобазі у Тамбовській області РФ після атаки дронів у ніч на 20 червня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російську службу "Радио Свобода".

"Пожежа на Платонівській нафтобазі в Тамбовській області на супутниковому знімку Planet.com, зробленому вранці 20 червня", - зазначило видання.

Атака на нафтобазу у Тамбовській області РФ 20 червня

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Третю добу палає нафтобаза "Азовпродукт" у Краснодарському краї РФ. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше росЗМІ та губернатор російського регіону Максим Єгоров повідомляли, що кілька дронів атакували Платонівську нафтобазу, після чого загорівся резервуар з паливом.

Міноборони країни-агресорки стверджувало, що російські засоби ППО нібито перехопили кілька безпілотників над декількома регіонами.

Також безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод за 20 км на південний захід від Краснодара.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дрони СБУ вночі атакували нафтобази у Тамбовській області та у республіці Адигея, - джерело

Автор: 

НПЗ (630) росія (67226) дрони (5291)
мало, хочу бачити "Мар'їнку" навкруги
20.06.2024 15:17 Відповісти
а власники одні і ті ж
Що енергооб"єктів в Україні
Що нафтобаз на росії.
Зібралось оте кодло в Дубаях і
домовились.
Так як вони вже загорають за кордоном і довіку
То хоч страхові виплати отримають
Вони й наводять на ті точки
Щоб з гарантією
20.06.2024 15:26 Відповісти
опять кацап покурил где еще не попало?
20.06.2024 15:36 Відповісти
то горить кощеєва пуйла голка. скоро дай Бог і він піде слідом.
20.06.2024 15:41 Відповісти
НПЗ вороже яскраво палає, рідна Україна ворога долає.
20.06.2024 16:34 Відповісти
Ну хоч одну бочку з пари десятків дрончиком влучили. А були б свої ракети Грім-2, виробництво котрих гвидон зупинив у 19, - то палала вся база і не тільки ця, щей порти для літаків, та багато чого.
23.06.2024 01:10 Відповісти
ох не нравится это ни зеленскому, ни ермаку, ни буданову. Ой не нравится
20.06.2024 17:21 Відповісти
1 бочка тільки.

в росії 1000 нафтобаз, в середньому по 6 бочок на кожній.
20.06.2024 17:49 Відповісти
 
 