Три людини постраждали під час атаки РФ на Дніпропетровщину: У Кривому Розі влучання по продовольчому складу, на Нікопольщині пошкоджено будинки, газогони та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 червня, росіяни атакували ракетою Кривий Ріг, а також Нікопольський район - з важкої артилерії, дронами-камікадзе та скинули боєприпас з БпЛА.

Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Пообіді ворог поцілив ракетою по продовольчому складу у Кривому Розі. Пожежу, що виникла на місці "прильоту" загасили. За уточненою інформацією, постраждали два чоловіки 60 і 22 років. Їхній стан задовільний. Отримали допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на Нікопольщину російські війська за день здійснили 15 атак. Понад 5 разів гатили з важкої артилерії, вдарили 8 дронами-камікадзе, скинули боєприпас з БпЛА. Гучно було у Нікополі, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах.



Унаслідок обстрілів поранено 71-річну жінку, вона лікуватиметься вдома.

Крім того, під удар агресора потрапила інфраструктура, зокрема, й житлова.



Так, понівечені 12 приватних осель, стільки ж господарських споруд. Пошкоджені гараж, легкові автівки, два газогони, лінії електропередач.

