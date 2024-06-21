УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6754 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
918 0

Три людини постраждали під час атаки РФ на Дніпропетровщину: У Кривому Розі влучання по продовольчому складу, на Нікопольщині пошкоджено будинки, газогони та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 червня, росіяни атакували ракетою Кривий Ріг, а також Нікопольський район - з важкої артилерії, дронами-камікадзе та скинули боєприпас з БпЛА.

Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Пообіді ворог поцілив ракетою по продовольчому складу у Кривому Розі. Пожежу, що виникла на місці "прильоту" загасили. За уточненою інформацією, постраждали два чоловіки 60 і 22 років. Їхній стан задовільний. Отримали допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.

Удар по Кривому Рогу 21 червня

Також читайте: Вибух пролунав у Кривому Розі: Росіяни атакували інфраструктуру міста (оновлено)

Також повідомляється, що на Нікопольщину російські війська за день здійснили 15 атак. Понад 5 разів гатили з важкої артилерії, вдарили 8 дронами-камікадзе, скинули боєприпас з БпЛА. Гучно було у Нікополі, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах.

Унаслідок обстрілів поранено 71-річну жінку, вона лікуватиметься вдома.

Обстріли Нікопольщини

Крім того, під удар агресора потрапила інфраструктура, зокрема, й житлова.

Так, понівечені 12 приватних осель, стільки ж господарських споруд. Пошкоджені гараж, легкові автівки, два газогони, лінії електропередач.

Також читайте: Ввечері та зранку окупанти 6 разів атакували Нікополь дронами-камікадзе, били артилерією по Марганецькій громаді

Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини

Автор: 

Кривий Ріг (1395) обстріл (30389) Нікополь (1325) Дніпропетровська область (4154)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 