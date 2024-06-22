УКР
Помер рятувальник Микола Нечипоренко, поранений під час повторного ворожого удару по Нікопольщині на початку червня. ФОТО

Обірвалося життя рятувальника Миколи Нечипоренка, який отримав поранення під час ворожого удару по Нікопольщині на початку червня.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що тоді вогнеборці приборкувати пожежу, яка виникла через російську атаку на Нікопольщину. Саме у цей момент агресор вгатив знову.

"28-річний хлопець отримав важкі ураження. З того часу чимдуж боровся. Але...Світла пам'ять Герою", - пише Лисак.

Помер рятувальник Микола Нечипоренк

