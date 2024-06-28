До 15 років за ґратами засуджено зрадника, який зливав ворогу інформацію про електропідстанції у Тернопільській і Хмельницькій областях, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Жителя с. Старий Тараж Кременецького району Тернопільської області визнано винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чоловіку призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна.

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У суді доведено, що засуджений у серпні 2022 року познайомився в інтернеті зі співробітником ФСБ РФ, який запропонував здобувати й передавати розвідувальну інформацію про об’єкти критичної інфраструктури, місця дислокації працівників правоохоронних органів та ЗСУ. Із серпня 2022 по січень 2023 року житель Тернопільщини через месенджер пересилав співробітнику російської спецслужби інформацію про місця розташування і характеристики електропідстанцій у Тернопільській і Хмельницькій областях, з метою завдання збройними силами РФ ракетних ударів по них.

Крім того, доведено причетність засудженого до поширення в інтернеті матеріалів із запереченням збройної агресії РФ проти України, возвеличення її військових. Використовуючи профіль в одній із соцмереж, чоловік активно висловлював підтримку діям бойовиків "ДНР" та найманців ПВК "Вагнер", а також виправдовував воєнні злочини окупантів.

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