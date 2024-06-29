Україна та Китай продовжуватимуть діалог з питань миру та розвитку, - Кулеба зустрівся зі спецпредставником уряду Китаю з європейських справ. ФОТО
Глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся зі спеціальним представником уряду Китаю з європейських справ У Хунбо на полях Дубровницького форуму в Хорватії.
Про це Кулеба повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Я поінформував спецпредставника про перший Саміт миру, який відбувся у Швейцарії. Ми обмінялися думками щодо подальших зусиль із відновлення справедливого та міцного миру в Україні, заснованого на повазі до Статуту ООН та міжнародного права. Україна та Китай продовжуватимуть діалог з питань миру та розвитку", - зазначив Кулеба.
Також на зустрічі Кулеба наголосив на важливості стратегічно розглядати відносини між країнами - як у двосторонньому контексті, а також крізь призму майбутнього членства України в Європейському Союзі.
Як повідомлялося, Китай не брав участі в Саміті миру й не коментував його результати та підсумкове комюніке.
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чому?
1. Кітай підтримуе ху&ла.
2. «Мирний план Кітаю» по Україні це план Кремля.
3. Китай не повинен вирішувати « Евроінтеграціею України». А Кулеба це обговорював.
4. Кітай не повинен стати « старшим братом» України. Бо він її проглоте взагалі.
5. Чим дальше від Кітаю - тім лібше для України .
7. Ніяких «єкономічний програм», аренди землі тощо- це буде начало кінці незалежного розвитку України.
Е західні технологів- вони потрібні внідрятися.
2. Де у китайському плані є "демилітарізація і дєнаціфікация" ?
3. У світі багато чого не повинно бути, але є, як з цим бути?
4. Тобто, не треба ні з ким підтримувати дружніх з"язків, бо можуть проглотити? Ну тоді може зо всіма ворогувати по логіці?
5. Ну ну, чим дальше від Китаю, тим дорожще посилки з Аліекспресу)))
6. Можна у всьому бачити пастку, а можна бачити нові можливості. Маячня, тут навіть коли в Банк ідеш,можна попасти в пастку, а можна отримати вигоду, розвиток бізнесу.
7. А кому належать зараз, земля,ресурси? Ви знаєте всіх власників на зараз?
А не маленька Україна, яка ще й у тяжкої війні, потрібна робити спроби щось разьяснювати авторитарному комуністичному Кітаю.
дружба, безпека, мир, земля, банки…
Навалити усе в одну кучу це не важко.
А ось по темі виключно Кітаю - не всім вдаеться.
Тримай фокус, смарт.
Та на війні, без китайських запчастин, не полетить жоден безпілотник. Ти думаєш мені це подобається? Зовсім ні, але факт залишається фактом. Весь світ має справу з Китаєм, а нам відмовитися....ми що,самі розумні у всьому світі?
А я вважаю навпаки. Україні потрібно співпрацювати з Китаєм, як це робить Євросоюз.
КНР воює з Ізраілем руками своїх іранських і хамасівських проксі
Какой у Китая интерес помоч Украине???Хоть что нибудь назови.
Своего вооружения нет, сегодня дали, а завтра нафиг послали, от энергетики осталось 10% , мотивированных военных у нас не безлимит, к сожалению.
Лікуйся, шизоїд.
Я ж тобі й кажу - лікуйся, шизоїд!