Україна та Китай продовжуватимуть діалог з питань миру та розвитку, - Кулеба зустрівся зі спецпредставником уряду Китаю з європейських справ. ФОТО

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся зі спеціальним представником уряду Китаю з європейських справ У Хунбо на полях Дубровницького форуму в Хорватії.

Про це Кулеба повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Я поінформував спецпредставника про перший Саміт миру, який відбувся у Швейцарії. Ми обмінялися думками щодо подальших зусиль із відновлення справедливого та міцного миру в Україні, заснованого на повазі до Статуту ООН та міжнародного права. Україна та Китай продовжуватимуть діалог з питань миру та розвитку", - зазначив Кулеба.

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Також на зустрічі Кулеба наголосив на важливості стратегічно розглядати відносини між країнами - як у двосторонньому контексті, а також крізь призму майбутнього членства України в Європейському Союзі.

Як повідомлялося, Китай не брав участі в Саміті миру й не коментував його результати та підсумкове комюніке.