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Україна та Китай продовжуватимуть діалог з питань миру та розвитку, - Кулеба зустрівся зі спецпредставником уряду Китаю з європейських справ. ФОТО

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся зі спеціальним представником уряду Китаю з європейських справ У Хунбо на полях Дубровницького форуму в Хорватії.

Про це Кулеба повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Я поінформував спецпредставника про перший Саміт миру, який відбувся у Швейцарії. Ми обмінялися думками щодо подальших зусиль із відновлення справедливого та міцного миру в Україні, заснованого на повазі до Статуту ООН та міжнародного права. Україна та Китай продовжуватимуть діалог з питань миру та розвитку", - зазначив Кулеба.

Кулеба та У Хунбо

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай фактично став на бік РФ у війні проти України, він не є нейтральним, - посол США Бернс

Також на зустрічі Кулеба наголосив на важливості стратегічно розглядати відносини між країнами - як у двосторонньому контексті, а також крізь призму майбутнього членства України в Європейському Союзі.

Як повідомлялося, Китай не брав участі в Саміті миру й не коментував його результати та підсумкове комюніке.

Автор: 

Китай (4681) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+9
Ткінь Кульобу палкою. Воно притомне?...
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29.06.2024 16:02
+9
Дебіли і вороги ...їм прямо вже Штати кажуть, що Китай - це хитродупий ворог. Теперь зельонський взявся Білорусь адвокатувати .. Погань.
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29.06.2024 16:14
+7
Говорить с Китаем о мире ето все равно что больному раком говорить с психологом. Психолог посоветует только смириться и упокоиться с миром.
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29.06.2024 16:07
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а чом не в дипломатичному камуфляжі Арахамії не в КЕПЦІ?Та й взагалі як тебе Козир з-під своїх величних ..єць з кишені витяг й відпустив?
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29.06.2024 16:02 Відповісти
Україні зараз потрібно бути подалі! Від Китаю.
чому?

1. Кітай підтримуе ху&ла.

2. «Мирний план Кітаю» по Україні це план Кремля.

3. Китай не повинен вирішувати « Евроінтеграціею України». А Кулеба це обговорював.

4. Кітай не повинен стати « старшим братом» України. Бо він її проглоте взагалі.

5. Чим дальше від Кітаю - тім лібше для України .
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29.06.2024 16:23 Відповісти
6. Ніяких нових «майданчиків миру для украіни» від Китаю! Це буде пастка.

7. Ніяких «єкономічний програм», аренди землі тощо- це буде начало кінці незалежного розвитку України.
Е західні технологів- вони потрібні внідрятися.
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29.06.2024 16:30 Відповісти
1. Китай також "веде" дружбу і з багатьма іншими країнами.
2. Де у китайському плані є "демилітарізація і дєнаціфікация" ?
3. У світі багато чого не повинно бути, але є, як з цим бути?
4. Тобто, не треба ні з ким підтримувати дружніх з"язків, бо можуть проглотити? Ну тоді може зо всіма ворогувати по логіці?
5. Ну ну, чим дальше від Китаю, тим дорожще посилки з Аліекспресу)))
6. Можна у всьому бачити пастку, а можна бачити нові можливості. Маячня, тут навіть коли в Банк ідеш,можна попасти в пастку, а можна отримати вигоду, розвиток бізнесу.
7. А кому належать зараз, земля,ресурси? Ви знаєте всіх власників на зараз?
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29.06.2024 17:00 Відповісти
Китай залежна від США та Європи країна -й перегравати треба будь-якими методами його у грі на Кремль ...Тільки не рабам кремлівського Єрмака- довіри не буде
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29.06.2024 17:11 Відповісти
Тут ви праві, дійсно у Китаю є певний інтерес , тому діалог потрібно вести. Звичайно шкода,що нема толкових переговорщиків.
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29.06.2024 17:15 Відповісти
Кітай справді залежний від заходу. Тому потужний захід і повинен робити свою работу.

А не маленька Україна, яка ще й у тяжкої війні, потрібна робити спроби щось разьяснювати авторитарному комуністичному Кітаю.
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29.06.2024 19:26 Відповісти
За те, висновок один, діалог з Китаєм потрібний.
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29.06.2024 19:59 Відповісти
Так, зі справжнім урядом Китаю в екзилі- тим що на Тайвані зараз.
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29.06.2024 22:04 Відповісти
А чого тільки ці питання?! Їх повинно бути більше з огляду до того що підняті «усі проблеми»:
дружба, безпека, мир, земля, банки…

Навалити усе в одну кучу це не важко.

А ось по темі виключно Кітаю - не всім вдаеться.

Тримай фокус, смарт.
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29.06.2024 19:22 Відповісти
Ну то так,попробував висловити свою думку по всім вашим пунктам, я не кажу що це істинна, це просто моя думка
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29.06.2024 19:56 Відповісти
Тобто те що Китаєм управляють злочинці які перетворили його на тоталітарну клоаку і займаються геноцидом нац меншин і скоюють купу інших злочинів це нормально чому з цими диктаторськими виродками злочинцями Україна має співпрацювати ??
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30.06.2024 11:50 Відповісти
Давай тоді відверто, викинь свій комп, роутер, телефон, воно ж все злочинцями зроблено. Чому ти заплатив злочинцям за їхні гаджети? Навіщо фінансуєш злочинців? Аааа, дай вгадаю,небуде чим зайти на Цензор, щоб тут писати який ти правильний, а всі кругом виродки
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30.06.2024 14:43 Відповісти
В мене вся техніка не китайська від телефону до комп'ютера, ти так нічого не сказав про те що Китай це тоталітарна помийка яка вбиває нац меншини геноцидом і допомагає вбивати українців і є союзником РФ чи це не важливо. Чи ти настільки безпринципна тварина, що готова закривати очі на тоталітаризм і геноциди ??
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30.06.2024 15:01 Відповісти
Ну по перше, якщо переходиш на особисті образи, то чим ти кращий? Ну такий самий значить, а чого тоді верещиш? Про техніку,казки розкажеш комусь іншому, навіт якщо айфон і макбук, то подивись уважніше країну виробника і не тренди тут. Тоталітаризм,геноцид.... та таким як ти дай волю в руки, то ви і тут зробите те саме і ще гірше. Ти це хтів почути?
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30.06.2024 15:12 Відповісти
Ще раз у мене всі речі вся техніка імпортна не китайська і виготовлена не в Китаї не в Китаї. У мене машина і половина техніки вдома японські. Якби ти цікавився чимось то знав би що тільки Японія і південна Корея є технологічними гігантами в Азії а не Китай. І саме Японія і Південна Корея рухають технології вперед в Азії а не Китай. Тепер на рахунок тоталітаризму в Китаї злочинна і незаконна влада починаючи з 1950 року чому ми повинні мати справу з злочинцями і вбивцями які вбивали десятками мільйонів людей чому ??? Чому ми повинні мати справу з тоталітарними злочинцями які вбивають нвц меншини ???
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01.07.2024 11:59 Відповісти
Добре, ану покажи мені японський ноутбук, телефон, комп Не покажеш,бо не існує. Якщо половина техніки в тебе в дома японські, то це хіба що старі телевізори, відеомагнітофони, а ноутбук року випуску так 2000 не пізніше. Автівка в мене теж японська, але тут теж, якщо до розхідників, то або оригінал, або все остальне теж китайське, замасковане під різні типу європейські бренди. А чи знаєш, що навіть трансформатори для електропідстанцій,замовляють і тягнуть з Китаю?
Та на війні, без китайських запчастин, не полетить жоден безпілотник. Ти думаєш мені це подобається? Зовсім ні, але факт залишається фактом. Весь світ має справу з Китаєм, а нам відмовитися....ми що,самі розумні у всьому світі?
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01.07.2024 14:06 Відповісти
так нам відмовитись від Китаю і оголосити його ворогом бо він допомагає вбивати українців і є тоталітарно злочинною державою невже цієї простої істини не можна зрозуміти. І ще одне авто японське оригінальне. Ноутбук оригінальний з США не китайський і зібраний у США . Кондиціонер у мене з Японії оригінальний. Телевізор з Південної Кореї теж оригінал. Пилосос японський оригінал, мікрохвильова піч теж оригінал Японія. У мене в Японії живе найкращий друг дитинства і допомагає мені купувати не китайське лайно
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01.07.2024 21:44 Відповісти
Україні так, зє-комарільї ні!
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29.06.2024 18:38 Відповісти
Перепрошую. А чому Україні потрібно бути подалі від Китаю?

А я вважаю навпаки. Україні потрібно співпрацювати з Китаєм, як це робить Євросоюз.
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29.06.2024 21:11 Відповісти
Китай країна яка допомагає РФ вбивати українське населення, тобто Китай наш ворог, в Китаї при владі незаконна і тоталітарна влада, Китай проводить геноциди нац меншин
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30.06.2024 11:53 Відповісти
А в ракетах рашки,знайшли запчастини, європейських виробників, американських, то виходить вони теж допомагають рашці вбивати українців?
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30.06.2024 14:46 Відповісти
Ткінь Кульобу палкою. Воно притомне?...
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29.06.2024 16:02 Відповісти
Говорить с Китаем о мире ето все равно что больному раком говорить с психологом. Психолог посоветует только смириться и упокоиться с миром.
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29.06.2024 16:07 Відповісти
Але ж !!! Це ПОДВІЙНА історична подія- КУЛЕБЯКА НЕ В КРОСІВКАХ !!!КУЛЕБЯКА ГРАЄ РОЛЬ МІНІСТРА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ У САМОМУ КИТАЇ!
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29.06.2024 16:10 Відповісти
В Хорватии.
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29.06.2024 16:26 Відповісти
вибачаюсь - ...З САМИМ КИТАЄМ!!!
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29.06.2024 16:33 Відповісти
👏👏👏👏👏
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29.06.2024 16:11 Відповісти
Дебіли і вороги ...їм прямо вже Штати кажуть, що Китай - це хитродупий ворог. Теперь зельонський взявся Білорусь адвокатувати .. Погань.
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29.06.2024 16:14 Відповісти
Твої Штати теж не менш хитрожопі, зніми нарешті рожеві окуляри, побачиш багато чого цікавого.
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29.06.2024 16:23 Відповісти
Не тИкай мені, чмоня зелена. Без Штатів, які б вони не були погані для таких, як ти, хитродупі зелені вже б бігали розмахували кацапським аквафрешем
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29.06.2024 17:19 Відповісти
Вони завжди мовчали про білорусь і не акцентували що вона- сателіт агресора. Бо до вторгнення вечь бітум для крадівництва доріг поставлявся мафією лукашенка
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29.06.2024 22:06 Відповісти
Продовжувати діалог з лицемірним брехуном це дурити самого себе...
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29.06.2024 16:19 Відповісти
Нажаль,реалії такі, що Китай єдинний,хто може зупинити цю війну. Я думаю говорити з Китаєм варто, хоч яким би хитрожопим він не був. А всі диванні зрадо#оби, задницю в жменю і в окоп.
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29.06.2024 16:22 Відповісти
Китай може зупинити війну між євреями та арабами?
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29.06.2024 16:28 Відповісти
Китай багато чого може, неможна недооцінювати ворога.
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29.06.2024 16:31 Відповісти
А є приклад зупинення Китаєм якоїсь війни?
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29.06.2024 18:21 Відповісти
В Китаю є інтереси і в Європі і в Америці і на росії, а тому спробувати варто завжди,якщо є хоть найменший шанс.
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29.06.2024 19:11 Відповісти
Дурень думкою богатіе! Це народне прислів'я якраз сюди.
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30.06.2024 15:20 Відповісти
Кожен дурень, хоче зробити дурня з когось іншого, щоб не бачили всі що він дурень - теж народна творчість
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30.06.2024 15:28 Відповісти
Ага, щас. Серед захопленої у Хамасу зброї знайшли повно китайської зброї і техніки.
КНР воює з Ізраілем руками своїх іранських і хамасівських проксі
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29.06.2024 22:08 Відповісти
Разговор с Китаем закончится потерей государсвтенности,Украины не будет!******** Кулебе,как и всем зебаранам пора бы определится с внешней политикой!!
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29.06.2024 16:29 Відповісти
А як українці закінчаться у цій війні, то буде Україна? Пропонуйте свій варіант. Може Кулеба до вас дослухається.
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29.06.2024 16:33 Відповісти
Нужно бумать головой перед выбором клоуна-******** и продолжать его слушать дальше,куклу Ермака!К ****** матери клоуна и никто не закончится!!
Какой у Китая интерес помоч Украине???Хоть что нибудь назови.
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29.06.2024 16:36 Відповісти
Ну смотри, если ты о выборах,то обращайся и к тем, кто голосовал за кило гречки. Спроси, нажрались ли они гречки. А интерес у Китая есть, как один из вариантов: Китайскому рынку, Европа и Америка больше важна чем раха. Китай хочет работать со всеми странами, и в его интересах помочь цывилизованному миру.
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29.06.2024 16:46 Відповісти
Китай никогда не швыронет раху и это нужно понимать.Китай уже свою позицию сказал,что Украине прийдется поделится территорией,те слова,что и у *****
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29.06.2024 16:48 Відповісти
Нужно понимать, что никаких чудо-решений никто не придложит, золотой рыбки не существует, а в сказки верят не все. Территории под оккупацией, их сначала вернуть надо, а уже потом говорить дам-недам. А может кто-то другой предлагает сказочное решение, сразу вернуть все территории без боя, просто подписам чудо-мирный план?
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29.06.2024 17:05 Відповісти
Знесочку на ваші висновки можна?
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29.06.2024 21:13 Відповісти
Говорить нужно с Европой и Америкой вместо ездить туда тупому не бритому ********.
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29.06.2024 16:50 Відповісти
И что, они только ему скажут, по территории рахи не бить, ихнии НПЗ не уничтожать, воюйте, но так что бы рашка не развалилась... Ракет дальнобойных не дадим много, вруг раху уничтожите?
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29.06.2024 17:11 Відповісти
Они говорят,чтобы тупой небритый убрал Ермака и порешал дела с корупцией.А по поводу не бить это лично ЗЕ и жОПа раздувают!Союзники не совсем понимают позицию Украины.С одной стороны Украина просит помощи,с другой тупо херит союзников!!!
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29.06.2024 17:19 Відповісти
Это просто видимость работы,как и от дебила с его гарантиями безопасности
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29.06.2024 16:38 Відповісти
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/kuleba-poprosil-nardepov-ne-podderzhivat-obrashchenie-k-ssha-po-statusu-soyuznika-vne-nato-08092021-436284- ось антиукраїнська діяльність
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29.06.2024 17:06 Відповісти
Нехер вообще говорить с комуняками,если мы не хотим быть в их лагере!!
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29.06.2024 16:30 Відповісти
В каком лагере мы хотим быть по вашему? Или вечная война устраивает?
Своего вооружения нет, сегодня дали, а завтра нафиг послали, от энергетики осталось 10% , мотивированных военных у нас не безлимит, к сожалению.
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29.06.2024 16:40 Відповісти
Это вы не хотите! А Зеленский ?
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29.06.2024 16:50 Відповісти
Можна й треба- але не імітаторам не клованам не рабам Козира Кремлівського
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29.06.2024 16:51 Відповісти
Єдиний хто може зупинити війну це пуйло.
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29.06.2024 18:40 Відповісти
А про що з ним можна розмовляти? Та багато хто може зупинити війну, але не хоче.
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29.06.2024 19:06 Відповісти
Більше ніхто, не звизди. А розмовляти і не треба, треба знищувати їхні заводи міста і живу силу
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29.06.2024 20:15 Відповісти
Зрозуміло чому ти втік.
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29.06.2024 21:08 Відповісти
Вектор власти в сторону Китая-Рахи не меняется с 2019г,но есть ******** и верят в чудо.Выполнить оман не дает народ,которого раком поставили и **** вовсю!!!
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29.06.2024 16:25 Відповісти
В Дубровнику зараз добре. Пляж, море, візантійська фортеця...
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29.06.2024 16:27 Відповісти
Кулеба, Хунбо мав тебе в носі.
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29.06.2024 16:30 Відповісти
Пусть американцы трепещут !
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29.06.2024 16:48 Відповісти
Китай має пропхати "оманську зрадливу зелену куйню"
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29.06.2024 16:51 Відповісти
На наступних виборах ПОП висуває ідею, в ЄС не вийшло, йдемо до Китаю та записуємо до Конституції. Упевнений, ті хто зараз проти Китаю, швидко перефарбуються і підтримають ПОП.)
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29.06.2024 16:57 Відповісти
Калеба встретил продавца мивины ,пообщаясь они поняли друг друга , китайский продавец сказал , все окей мир , это хорошая новость для нас, так держать.
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29.06.2024 18:38 Відповісти
маячню soft написав.
Лікуйся, шизоїд.
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29.06.2024 21:20 Відповісти
Слыш Тролль, я здесь на личности не охочусь , здесь люди читают,и высказывают свою точку зрения , радости и не довольствие, а ты мне свою недовольную куету отписал какой ты правильный...
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29.06.2024 21:27 Відповісти
тобто, ти погоджуєшся з тим, що ти написав маячню?
Я ж тобі й кажу - лікуйся, шизоїд!
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29.06.2024 21:30 Відповісти
В Пекин надо ехать, на поклон "императору", дарить подарки и перетягивать на свою сторону. Си недоволен шашнями между питуном и пухликом, самое время начинать дипломатическую игру...
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30.06.2024 02:45 Відповісти
Кулеба дегенерат і покидьок як і всі, хто не бажають визнати Китай ворогом і заставити його відповідати за злочини які він скоює, і за вбитих українців, які загинули в тому числі через підтримку Китаєм кацапів
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30.06.2024 11:48 Відповісти
 
 