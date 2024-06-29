Колишній "морський піхотинець" планував незаконно перетнути кордон, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Прикордонники викрили колишнього військового, який намагався під виглядом відпустки виїхати з України. Зокрема, він підробив запис у військовому квитку.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, прикордонники чернівецького загону на одному з контрольних постів неподалік кордону з Румунією зупинили мікроавтобус, у якому як пасажир перебував чоловік у військовій формі. Він представився військовослужбовцем одного з підрозділів морської піхоти і сказав, що перебуває у відпустці. Як доказ він пред’явив військовий квиток.

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"Під час вивчення документа у прикордонників виникли сумніви щодо правдивості зазначеної інформації. Адже у військовому квитку прикордонники побачили відмітки про те, що чоловік дійсно раніше проходив службу в морській піхоті, проте був звільнений у 2019 році. А запис про нібито поновлення на службі зроблений явно самостійно. До того ж він не був підтверджений печаткою", - розповіли в Держприкордонслужбі.





Повідомляється, що у процесі подальших заходів правоохоронці в особистих речах чоловіка виявили предмети, які могли бути використані під час незаконного перетину кордону. Згодом чоловік зізнався, що мав намір потрапити до Румунії, оминаючи пункти пропуску. Порушника затримано, стосовно нього склали протокол про адміністративне правопорушення.

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