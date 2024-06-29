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Колишній "морський піхотинець" планував незаконно перетнути кордон, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Прикордонники викрили колишнього військового, який намагався під виглядом відпустки виїхати з України. Зокрема, він підробив запис у військовому квитку.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, прикордонники чернівецького загону на одному з контрольних постів неподалік кордону з Румунією зупинили мікроавтобус, у якому як пасажир перебував чоловік у військовій формі. Він представився військовослужбовцем одного з підрозділів морської піхоти і сказав, що перебуває у відпустці. Як доказ він пред’явив військовий квиток.

Незаконний перетин кордону

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті затримали переправницю із п’ятьма "клієнтами": Чоловіки заплатили за обіцяний безперешкодний перетин по $7-12 тис., - Держприкордонслужба. ФОТО

"Під час вивчення документа у прикордонників виникли сумніви щодо правдивості зазначеної інформації. Адже у військовому квитку прикордонники побачили відмітки про те, що чоловік дійсно раніше проходив службу в морській піхоті, проте був звільнений у 2019 році. А запис про нібито поновлення на службі зроблений явно самостійно. До того ж він не був підтверджений печаткою", - розповіли в Держприкордонслужбі.

Незаконний перетин кордону
Незаконний перетин кордону

Повідомляється, що у процесі подальших заходів правоохоронці в особистих речах чоловіка виявили предмети, які могли бути використані під час незаконного перетину кордону. Згодом чоловік зізнався, що мав намір потрапити до Румунії, оминаючи пункти пропуску. Порушника затримано, стосовно нього склали протокол про адміністративне правопорушення.

Дивіться: €300 тис. за перетин кордону: на Одещині 24 чоловіки планували незаконно потрапити до Молдови, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Незаконний перетин кордону

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6119) кордон (4815)


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Топ коментарі
+15
Де вони були такі прискіпливі коли елітні батальйони виїжджали?
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29.06.2024 18:44
+9
Повідомляється, що у процесі подальших заходів правоохоронці в особистих речах чоловіка виявили предмети, які могли бути використані під час незаконного перетину кордону.
=======

Угу, - "громадянине, у вас у трусах між ніг виявлено предмет, який може бути використаний для незаконного впровадження з метою зґвалтування. Слідуйте у відділення, там начальник розбереться"
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29.06.2024 18:45
+8
Прєступлєніє вєка!. Розкажіть, як випустили батальйон Монако.
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29.06.2024 18:51
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То димові шашки? Нормально підготувався)
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29.06.2024 18:39 Відповісти
Де вони були такі прискіпливі коли елітні батальйони виїжджали?
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29.06.2024 18:44 Відповісти
Приблизно так - Товаришу начальник, ваш багаж я переніс, не бажаєте холодного шампанського, поки ми все оформляємо?

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29.06.2024 18:53 Відповісти
Повідомляється, що у процесі подальших заходів правоохоронці в особистих речах чоловіка виявили предмети, які могли бути використані під час незаконного перетину кордону.
=======

Угу, - "громадянине, у вас у трусах між ніг виявлено предмет, який може бути використаний для незаконного впровадження з метою зґвалтування. Слідуйте у відділення, там начальник розбереться"
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29.06.2024 18:45 Відповісти
Прєступлєніє вєка!. Розкажіть, як випустили батальйон Монако.
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29.06.2024 18:51 Відповісти
СвЄрху бил звАнок і випустілі...
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29.06.2024 20:47 Відповісти
"Колишніх"морських піхотинців не буває
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29.06.2024 18:53 Відповісти
Був би колишінім "зеленим " чиновником - пРЄЗНІКовим чи ЛЮСЕЮ 2-3 тижні - то виїхав би без проблем . А так - "ухилянт "
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29.06.2024 18:56 Відповісти
Енергетик, павербанк, болторізи, мотузка, шашки... Ще й історія була що треба, але не цього разу..
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29.06.2024 19:01 Відповісти
Іронія в тому що люсі, резнікови, боканов і т п живуть повноцінним життям
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29.06.2024 19:04 Відповісти
Инструменты обычно пересылают Новой Почтой
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29.06.2024 19:07 Відповісти
Освіта "вища" , але ж ********* не зміг
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29.06.2024 19:34 Відповісти
Це не той морпех, шо проигнорировал одеть голубой берет вместо черного?
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29.06.2024 20:13 Відповісти
Дійсно!
Як то так: військовий - і хоче лишитися живим?
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29.06.2024 20:44 Відповісти
Я б на месте погранцов сам бы телеграм-канал открыл, и разводил бы лохов на поплавать в Тисе.
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29.06.2024 21:12 Відповісти
Как ты думаешь задержали ту отару в 47 чел недавно
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29.06.2024 21:34 Відповісти
не хвилюйся старий пердун лохи повернуться в відпустку з фронта привезуть тобі гранат і лимон (фрукти такі багаті на залізо )
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29.06.2024 22:12 Відповісти
мені здається чи пан нИколай повний дигинерат який вірить в казки шмарафону
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30.06.2024 18:38 Відповісти
Ухилянт?
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01.07.2024 09:31 Відповісти
Українська правда на Ютубі
Ось реальна картина , а не один вже військовий ветеран.
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29.06.2024 23:25 Відповісти
 
 