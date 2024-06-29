Росіяни прицільно вдарили по центру Вільнянська посеред вихідного дня: 2 дітей загинули, 4 - травмовані, - Клименко. ФОТОрепортаж

Російські військові вдарили по центру міста Вільнянськ Запорізької області. Прицільно, цинічно та жорстоко - по цивільних людях посеред вихідного дня.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що станом на 20:15 загинуло 7 людей, з них 2 дітей, ще 18 осіб, серед яких 4 дітей - травмовано.

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"Внаслідок влучань сталося загоряння торгових приміщень, домоволодінь та транспортних засобів. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Завдяки оперативному реагуванню ДСНС всі пожежі ліквідовані. Надзвичайники проводять пошуково-рятувальну операцію. Також працюють поліцейські, парамедики поліції, сапери та інші профільні служби", - додав Клименко.





