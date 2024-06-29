Росіяни прицільно вдарили по центру Вільнянська посеред вихідного дня: 2 дітей загинули, 4 - травмовані, - Клименко. ФОТОрепортаж
Російські військові вдарили по центру міста Вільнянськ Запорізької області. Прицільно, цинічно та жорстоко - по цивільних людях посеред вихідного дня.
Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
Він розповів, що станом на 20:15 загинуло 7 людей, з них 2 дітей, ще 18 осіб, серед яких 4 дітей - травмовано.
"Внаслідок влучань сталося загоряння торгових приміщень, домоволодінь та транспортних засобів. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Завдяки оперативному реагуванню ДСНС всі пожежі ліквідовані. Надзвичайники проводять пошуково-рятувальну операцію. Також працюють поліцейські, парамедики поліції, сапери та інші профільні служби", - додав Клименко.
Топ коментарі
+10 витёк #432615
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+7 Дед Щукарь #574339
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+7 Sergej #591263
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У антигітлерівський коаліції було розуміння - фашистську державу треба знешкодити.
У антипутінської коаліції такого розуміння на жаль поки нема.
А ворог лупить з усього,що має!
Пригадайте, як зносили "під нуль" міста у Сирії. рашики там "тренувалися" так, перед Україною. І що, хоч один американський винищувач злетів і збив рашабомбер? Ні. Тому що на випалені сирійські міста всім було все-одно. Так само, як і зараз щодо випалених міст українських.
Десятки Су-34 - можливо, це приблизно половина російського активного парку надзвукових двомоторних винищувачів-бомбардувальників - регулярно паркуються просто неба на асфальті нещодавно відремонтованої бази «Балтімор».
Вони знаходяться в зоні дії найкращої української зброї глибокого удару - ATACMS. Але Байден заборонив бити по цілях в рф американською зброєю.
«Україна потенційно може вивести з ладу весь оперативний флот, який там дислокується, якщо їй буде дозволено завдати такого удару», - зазначає Frontelligence Insight.
Хто там домовитися пропонує з людожерами?