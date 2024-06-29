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Росіяни прицільно вдарили по центру Вільнянська посеред вихідного дня: 2 дітей загинули, 4 - травмовані, - Клименко. ФОТОрепортаж

Російські військові вдарили по центру міста Вільнянськ Запорізької області. Прицільно, цинічно та жорстоко - по цивільних людях посеред вихідного дня.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що станом на 20:15 загинуло 7 людей, з них 2 дітей, ще 18 осіб, серед яких 4 дітей - травмовано.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Вільнянську у Запорізькому районі: 7 загиблих, з них двоє дітей, 10 поранених, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури (оновлено)

"Внаслідок влучань сталося загоряння торгових приміщень, домоволодінь та транспортних засобів. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Завдяки оперативному реагуванню ДСНС всі пожежі ліквідовані. Надзвичайники проводять пошуково-рятувальну операцію. Також працюють поліцейські, парамедики поліції, сапери та інші профільні служби", - додав Клименко.

Наслідки удару РФ по Вільнянську
Наслідки удару РФ по Вільнянську
Наслідки удару РФ по Вільнянську

Ігор Клименко про удар РФ по Вільнянську

Автор: 

обстріл (29021) Запорізька область (3706) Клименко Ігор (490)


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Топ коментарі
+10
Ну,і з ким там домовлятися?
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29.06.2024 20:45
+7
А що то за коаліція,коли по території окупанта бити можна,але трошки, бо буде ескалація!
А ворог лупить з усього,що має!
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29.06.2024 20:51
+7
Кацапстан повинен бути знищений
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29.06.2024 20:57
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Ну,і з ким там домовлятися?
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29.06.2024 20:45 Відповісти
оманскому предателю зеленскому пох, его дети в безопасноти
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29.06.2024 23:09 Відповісти
Ви не так ставите питання: Як, взагалі про щось домовлятися, з тим, хто не тримає домовленостей та договорів?
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30.06.2024 07:32 Відповісти
Терористи.
У антигітлерівський коаліції було розуміння - фашистську державу треба знешкодити.
У антипутінської коаліції такого розуміння на жаль поки нема.
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29.06.2024 20:46 Відповісти
А що то за коаліція,коли по території окупанта бити можна,але трошки, бо буде ескалація!
А ворог лупить з усього,що має!
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29.06.2024 20:51 Відповісти
Америці пох. Там обговорюють дебати президентів.
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29.06.2024 20:53 Відповісти
А чому США пох?
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29.06.2024 21:05 Відповісти
Думаю, через загальні тенденції у світі, і через наявність купи своїх власних проблем.

Пригадайте, як зносили "під нуль" міста у Сирії. рашики там "тренувалися" так, перед Україною. І що, хоч один американський винищувач злетів і збив рашабомбер? Ні. Тому що на випалені сирійські міста всім було все-одно. Так само, як і зараз щодо випалених міст українських.
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29.06.2024 21:31 Відповісти
а тебе на выборах не пох было когда кремлевского шута выбирали на пост прещидента Украины?
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29.06.2024 23:11 Відповісти
А тебе не пох, когда в штатах кремлевский шут рвется в презы?
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29.06.2024 23:37 Відповісти
конечно мне не пох потому-что кремляди напали на мою страну - а на штаты даже если там президентом будет сам путлер - никогда не нападут
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30.06.2024 01:14 Відповісти
Підори кацапсячі
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29.06.2024 20:50 Відповісти
Кацапстан повинен бути знищений
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29.06.2024 20:57 Відповісти
Десятки ворожих літаків, які обстрілюють Україну, стоять просто неба на аеродромах менш ніж за 200 км від українського кордону. ЗСУ через заборону США не можуть їх знищити на землі, - https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/06/28/russias-most-dangerous-jets-are-parked-in-the-open-a-hundred-miles-from-ukraine-but-kyiv-needs-washingtons-permission-to-strike-them/ Forbes

Десятки Су-34 - можливо, це приблизно половина російського активного парку надзвукових двомоторних винищувачів-бомбардувальників - регулярно паркуються просто неба на асфальті нещодавно відремонтованої бази «Балтімор».

Вони знаходяться в зоні дії найкращої української зброї глибокого удару - ATACMS. Але Байден заборонив бити по цілях в рф американською зброєю.

«Україна потенційно може вивести з ладу весь оперативний флот, який там дислокується, якщо їй буде дозволено завдати такого удару», - зазначає Frontelligence Insight.
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29.06.2024 20:57 Відповісти
бо свою треба мати
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29.06.2024 22:53 Відповісти
так их дронами можна захерачить у нас же их миллион - но сцыкло Зеленкин не дает команду
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29.06.2024 23:12 Відповісти
Ну дронами их трудно поразить, они быстро взлетают при опасности. А вот ракетами можно было бы успеть...
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29.06.2024 23:28 Відповісти
Сигнал "Повітряна тривога" був чи ППО пропустили?
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29.06.2024 20:59 Відповісти
Я с харьковсой обл.Сигнал "воздушгая тревога" орет постоянно!Потому орентироваться коода именно будет реальная опастность невозможно
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29.06.2024 21:06 Відповісти
отож....
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29.06.2024 21:17 Відповісти
Отож, в Луцьку бахкає раз в пів року, а гуде часами тричі на день.
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29.06.2024 22:43 Відповісти
а ты хочешь что бы было наоборот- бот?
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29.06.2024 23:13 Відповісти
Когда это в Луцке тревога три раза в день?
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30.06.2024 09:30 Відповісти
Буквально на днях.
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30.06.2024 18:55 Відповісти
24 червня, якщо треба точно.
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30.06.2024 18:58 Відповісти
Пока не будет гореть и взрываться мааацквабад, толку не будет.
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29.06.2024 21:06 Відповісти
Як завжди.Україна на ланцюжку у Америки.Буде трамп-буде на ланцюжку у Трампа.Та зіграйте кацапам реквієм з ракет-все одно скоро буде час,що втрачати буде нічого...
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29.06.2024 21:12 Відповісти
ты тупой бот надо было на выборах свой ланцюжок выбирать - а не этого ублюдка зеленского
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29.06.2024 23:14 Відповісти
хотів відіслати тобі смайлік- х...й в твій рот,бо розмовляти з тобою нічого.Але на жаль,нема такого смайліка
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12.07.2024 01:52 Відповісти
Нахіба ти Україні взагалі -це перше ,гостре запитання?
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29.06.2024 21:22 Відповісти
Що там стояло на залізниці, якщо так розхльостало все навколо?
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29.06.2024 22:03 Відповісти
Діти святкували випускний(((
Хто там домовитися пропонує з людожерами?
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29.06.2024 22:41 Відповісти
так что зеля недорезанный -уже готовишь вторую "мирную конференцию" с твоими хозяевами кремлядями ботоксными? будь ты проклят трепло квартальное
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29.06.2024 23:16 Відповісти
Зеды, може в оон -е пора шотв вякнуть или еврейцам пох гибель украинцев?
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29.06.2024 23:41 Відповісти
Та ООН це імпотенти, їй ніяка віагра не допоможе ...
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29.06.2024 23:50 Відповісти
Только прилетело и ЗЕл сразу вылез пиарится на пару со своим прихвостнем федоровым...кровавый пиарщик **** такая
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30.06.2024 09:32 Відповісти
 
 