Зеленський після удару РФ по Вільнянську: Є способи це подолати - бити справді далекобійно і знищувати пускові установки. ФОТОрепортаж

Для подолання російського терору потрібно знищувати терористів там де вони є, зокрема, бити насправді далекобійно і ліквідовувати пускові установки.

Про це заявив президент Володимир Зеленський після ракетного удару РФ по Вільнянську у Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ.

"Семеро людей, серед них дві дитини, убиті російським ракетним ударом по Запорізькій області. Мої співчуття всім, хто втратив рідних. Станом на зараз відомо про одинадцятьох поранених – троє з них діти. Усі служби на місці та допомагатимуть максимально. На жаль, кількість постраждалих іще може зрости...

Наші міста й громади щоденно потерпають від таких російських ударів. Але є способи це подолати: знищувати терористів там, де вони є, знищувати пускові установки російських ракет, бити справді далекобійно та збільшувати кількість сучасних систем ППО в Україні.

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Я дякую всім партнерам, які допомагають. І рішення, яких ми потребуємо, треба прискорити. Будь-яке затягування з рішеннями в цій війні означає втрату людських життів", - заявив президент.











Нагадаємо, війська РФ 29 червня ввечері атакували місто Вільнянськ Запорізького району. Наразі відомо про 7 загиблих, з них 2 дітей, і 18 травмованих, з них 4 дітей, внаслідок російського удару.