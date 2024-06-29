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Зеленський після удару РФ по Вільнянську: Є способи це подолати - бити справді далекобійно і знищувати пускові установки. ФОТОрепортаж

Для подолання російського терору потрібно знищувати терористів там де вони є, зокрема, бити насправді далекобійно і ліквідовувати пускові установки.

Про це заявив президент Володимир Зеленський після ракетного удару РФ по Вільнянську у Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ.

"Семеро людей, серед них дві дитини, убиті російським ракетним ударом по Запорізькій області. Мої співчуття всім, хто втратив рідних. Станом на зараз відомо про одинадцятьох поранених – троє з них діти. Усі служби на місці та допомагатимуть максимально. На жаль, кількість постраждалих іще може зрости...

Наші міста й громади щоденно потерпають від таких російських ударів. Але є способи це подолати: знищувати терористів там, де вони є, знищувати пускові установки російських ракет, бити справді далекобійно та збільшувати кількість сучасних систем ППО в Україні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни прицільно вдарили по центру Вільнянська посеред вихідного дня: 2 дітей загинули, 4 - травмовані, - Клименко. ФОТОрепортаж

Я дякую всім партнерам, які допомагають. І рішення, яких ми потребуємо, треба прискорити. Будь-яке затягування з рішеннями в цій війні означає втрату людських життів", - заявив президент.

Наслідки російського обстрілу Вільнянська Запорізької області
Наслідки російського обстрілу Вільнянська Запорізької області
Наслідки російського обстрілу Вільнянська Запорізької області
Наслідки російського обстрілу Вільнянська Запорізької області
Наслідки російського обстрілу Вільнянська Запорізької області

Нагадаємо, війська РФ 29 червня ввечері атакували місто Вільнянськ Запорізького району. Наразі відомо про 7 загиблих, з них 2 дітей, і 18 травмованих, з них 4 дітей, внаслідок російського удару.

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) Запорізька область (3706)


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Топ коментарі
+19
Нахіба ти Україні взагалі -це перше ,гостре запитання?
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29.06.2024 21:17
+16
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29.06.2024 21:16
+12
Ну то давай, заряджай свій ''далекобійний відосик'' і лупи по кацапам.
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29.06.2024 21:27
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29.06.2024 21:16 Відповісти
Нахіба ти Україні взагалі -це перше ,гостре запитання?
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29.06.2024 21:17 Відповісти
Яке воно розумне - аж страшно....
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29.06.2024 21:18 Відповісти
Архістратіг всіх часів та народів,Навполеон Боняпарт Оманський!!))
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29.06.2024 22:31 Відповісти
Гігант мислі... курвий син!
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30.06.2024 14:40 Відповісти
Так это немцы Крым оккупировали и напали на Украину в 2014-2022 гг. ???
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29.06.2024 21:40 Відповісти
Ніхто не забороняє бити власними ракетами, які твій конченийЗЕкумир закатав в асфальт!
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29.06.2024 21:37 Відповісти
зелений не є моїм кумиром.
Покажи документ, що нам не дозволяють атакувати рф власною зброєю.
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29.06.2024 21:38 Відповісти
ДОЗВОЛЯЮТЬ
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29.06.2024 21:41 Відповісти
А це місто як обстрілювали, так і осбстрілюють. І поки цей був президентом, і коли перестав бути.
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29.06.2024 21:21 Відповісти
Пицтіти - не мішки носити
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29.06.2024 21:22 Відповісти
Ну то давай, заряджай свій ''далекобійний відосик'' і лупи по кацапам.
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29.06.2024 21:27 Відповісти
Може пора бити по москві?
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29.06.2024 21:35 Відповісти
А чий васал рф?
А сюзерен дозволить атакувати рф?
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29.06.2024 21:40 Відповісти
Постійне перегрівання всіх можливих і неможливих тем. Постійне біснування голого піару. Постійна розгонка очікувань. Постійне зловживання патріотичними наративами з їх постійним прикрашанням. ЩОДНЯ взгвинчування вище неба всіх сподівань без найменшого розуміння, як їх досягнути.. Коли ж ВИ нас покинете ????????
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29.06.2024 21:53 Відповісти
Вова, езжай к Байдену, пока он еще президент, и напомни ему, что по его просьбе мы передали ядерное оружие рашке. Пусть вернет хоть десять процентов, от того что у нас было.
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29.06.2024 21:58 Відповісти
Новий видатний полководець знайшовся - володимир Оманський!
А здавалося, що лише адьютант єрмака Ларьочного!
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29.06.2024 22:01 Відповісти
Москалі вдарять міжконтинентальними ракетами з тротиловим зарядом з шахт Воркути. Яким Атакамсом туди дістанеш? Лише Південмашівськими ракетами. Може час евакуювати виробництво в підземні бункери? Хто ж тобі дасть міжконтинентальні ракети?
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29.06.2024 22:05 Відповісти
Cумніваюсь що там є ще щось евакуйовувати, після стількох ракетних ударів.... по друге обладнання вже старе.... Простіш купити з аукціонів у штатах де продають обладнання заводів банкротів воно новіше і більш точніше чим совкове...

На вас зараз налетять що наші ракети на гептилі і що Україна його не виробляє... хоча його можна купити в ЄС або америкаський аналог
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29.06.2024 22:31 Відповісти
Не ударят!
Тогда Запад перестанет бояться и убедится что ядерный блеф роисси был мыльным пузырем.
Да и ракеты могут упасть на Воронеж - старые, технологии теряются, все прогнило
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29.06.2024 22:41 Відповісти
Так называемые "военкоры" радуются что поразили состав с техникой, который там рядом был... Надеюсь что это их очередные "фантазии", а не суровая реальность.
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29.06.2024 22:07 Відповісти
На відео потрапили до складу, що вже там розлетілося ніхто не знає.
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29.06.2024 22:09 Відповісти
якому відео ? з бпла ?
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29.06.2024 22:12 Відповісти
Розвідувальний бпла.
Прилетів Іскандер М.
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29.06.2024 22:14 Відповісти
А для хіба стоять уже в Україні ті ж самі Gepard, Paladin і купа грошей потрачено на навчання операторів тих комплексів?
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29.06.2024 22:34 Відповісти
А дурники постійно питають, де F-16.
Дайте нам F-16, щоб їх так же просрали, поки ворожий бпла все це буде знімати. У Миргороді вже знімав за сотні кілометрів від будь-яких кацапських військ.
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29.06.2024 23:19 Відповісти
де відео дивились ?
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29.06.2024 23:49 Відповісти
Так называемые "военкоры"
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30.06.2024 05:18 Відповісти
на видео - удар було завдано в районі населеного пункту Українка в Запорізькій області.

Що вже сталося у Вільнянську не відомо...
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30.06.2024 05:31 Відповісти
Вже й ракет підкинули і добро дали, а вони все рівно "про_обують". Договорняки, чи влада туполоба?
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29.06.2024 22:29 Відповісти
Дальність українських ракет:

Вільха-М - до 202 км.
Грім-2 - до 290 км (заборонено виробництво, бо ліцензія саудівська).
Сапсан - 400 км (був готовий на 70% до влучання по "Артему" в кінці грудня минулого року).

То де власні ракети? Знову США винне?
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29.06.2024 23:07 Відповісти
Кацапи це навіть не звірі, це болотні смердючі істоти і потвори. А як називати того, хто замість ракет будував дороги? Заводь Херпіду свої асфальтоукладчики і бітумовозки і довбани по пускових кацпів. Чи знову винні США і Захід, що не дають свої ракетети?
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29.06.2024 23:14 Відповісти
Спосіб є, але домовитися про дозвіл бити союзницькою зброєю по касапським військам ЕрЗе не здатен
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29.06.2024 23:26 Відповісти
Чем же бить если партнёры ссыкуны а своё всё запорол.
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29.06.2024 23:42 Відповісти
Геніально, як ти до цього додумався, а корветами будем бити, чи краще збережемо для параду, і всеж таки потрібно визнати зелеамін Оманський великий полководець сьогодення.
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30.06.2024 00:36 Відповісти
йому мовчки дали ще 5 років, а на третьє п'ятипіччя навіть Рузвельт померкне у променях мудрих думок і заяв сонцесяцного зеленського. Головне, щоб гроші давали, щоб було що красти.
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30.06.2024 07:57 Відповісти
А може коаще відійти на безпечну відстань попереоньо побудувааши дорогу для відходу? Ну, як в 2019 році.
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30.06.2024 07:53 Відповісти
Байден дозволив Україні бити американською зброєю на 200 миль(320км) вглиб мордора,а це дальність ракет ATACMS.Байден дозволив а путлер заборонив.Який ще дозвіл потрібен сонцесяйному?
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30.06.2024 10:42 Відповісти
 
 