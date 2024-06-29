Зеленський після удару РФ по Вільнянську: Є способи це подолати - бити справді далекобійно і знищувати пускові установки. ФОТОрепортаж
Для подолання російського терору потрібно знищувати терористів там де вони є, зокрема, бити насправді далекобійно і ліквідовувати пускові установки.
Про це заявив президент Володимир Зеленський після ракетного удару РФ по Вільнянську у Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ.
"Семеро людей, серед них дві дитини, убиті російським ракетним ударом по Запорізькій області. Мої співчуття всім, хто втратив рідних. Станом на зараз відомо про одинадцятьох поранених – троє з них діти. Усі служби на місці та допомагатимуть максимально. На жаль, кількість постраждалих іще може зрости...
Наші міста й громади щоденно потерпають від таких російських ударів. Але є способи це подолати: знищувати терористів там, де вони є, знищувати пускові установки російських ракет, бити справді далекобійно та збільшувати кількість сучасних систем ППО в Україні.
Я дякую всім партнерам, які допомагають. І рішення, яких ми потребуємо, треба прискорити. Будь-яке затягування з рішеннями в цій війні означає втрату людських життів", - заявив президент.
Нагадаємо, війська РФ 29 червня ввечері атакували місто Вільнянськ Запорізького району. Наразі відомо про 7 загиблих, з них 2 дітей, і 18 травмованих, з них 4 дітей, внаслідок російського удару.
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Покажи документ, що нам не дозволяють атакувати рф власною зброєю.
А сюзерен дозволить атакувати рф?
А здавалося, що лише адьютант єрмака Ларьочного!
На вас зараз налетять що наші ракети на гептилі і що Україна його не виробляє... хоча його можна купити в ЄС або америкаський аналог
Тогда Запад перестанет бояться и убедится что ядерный блеф роисси был мыльным пузырем.
Да и ракеты могут упасть на Воронеж - старые, технологии теряются, все прогнило
Прилетів Іскандер М.
Дайте нам F-16, щоб їх так же просрали, поки ворожий бпла все це буде знімати. У Миргороді вже знімав за сотні кілометрів від будь-яких кацапських військ.
Що вже сталося у Вільнянську не відомо...
Вільха-М - до 202 км.
Грім-2 - до 290 км (заборонено виробництво, бо ліцензія саудівська).
Сапсан - 400 км (був готовий на 70% до влучання по "Артему" в кінці грудня минулого року).
То де власні ракети? Знову США винне?