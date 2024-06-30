Студентка Юлія Лисак, батько якої загинув на фронті, отримала стипендію ім. Тараса Бобанича. ФОТО

Студентка Українського Католицького Університету Юлія Лисак отримала стипендію Фонду Порошенка імені Героя України Тараса "Хаммера" Бобанича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

Як зазначається, річна стипендія була започаткована за ініціативи батьків Тараса Бобанича та керівництва УКУ. Фонд Порошенка підтримав цю ідею.

Життєвий шлях Героя України Тараса Бобанича

Тарас Бобанич був командиром батальйону ДУК "Правий Сектор". Загинув 8 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання на Ізюмському напрямку. Він прикривав відхід побратимів, які потрапили під танковий обстріл. Героєві було 33 роки. У цивільному житті Тарас цікавився гуманітарними науками та юриспруденцією.

"Коли ми познайомились з батьками Тараса, ми відчули рідних людей. Ми думаємо однаково. І тому ми радо підтримали цю ідею, заснували цю стипендію", - розповів Петро Порошенко.

Марина Порошенко додає: після початку повномасштабного вторгнення Фонд Порошенка всі ресурси спрямував на допомогу ЗСУ. Однак зараз підтримки потребує і студентська молодь, і ветерани війни, які повертаються у цивільне життя. Тому Фонд започаткував кілька грантових програм для підтримки суспільних ініціатив.

"Дуже багато військовослужбовців повертаються травмовані, потребують реабілітації. Дуже багато молоді, яка потребує підтримки, тому що вони залишилися без батьків, без домівки. Це і релоковані студенти, релоковані вузи. І в таких умовах ми розуміємо, що треба спрямовувати грантову підтримку для суспільних проєктів всередині країни", - говорить Марина Порошенко.

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Що відомо про Юлію Лисак?

Юля Лисак - студентка 2-го курсу Українського Католицького Університету. Її батько загинув на фронті, мама залишилась з двома доньками. Юля не лише блискуче вчиться, а й активно волонтерить. Мама Тараса Бобанича пані Тетяна каже: обирала стипендіатку більше серцем, аніж за анкетними даними.

"Коли мені вислали всіх кандидатів, ми вдивлялися в кожне обличчя і читали інформацію, біографії кожного студента. То нелегкий вибір, тому що я не педагог. В мене було відчуття материнське. У мене було відчуття, що мій син робив для України. І коли я прочитала, що батько Юлечки теж загинув за Україну, ми відштовхувалися від цього критерію", - розповідає жінка.

Важливим для родини стало і те, що Юля, так само як і Тарас, опановує правничі науки.







"Наш син вивчав право. Він дуже хотів багато зробити для України, для суспільства, для людей, він старався завжди кожному допомогти. Але на жаль, коли почалася війна, він сказав - я змушений йти, хто, як не я?", - згадує мати Героя України.

"Дуже символічно, що це рішення приймається саме під час початку переговорів України про членство в Європейському Союзі. Одна із спеціалізацій Юлі - це конституційне право. І вона збирається, якщо все буде добре, відправитись у Роттердам на підготовку саме з євроінтеграційного законодавства і реформ. Це повністю нам з батьками Тараса підходить. Бо для нас головна мета - це рух України в ЄС", - наголошує Петро Порошенко.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у бою проти московських окупантів, під час виконання бойового завдання підрозділом на Ізюмському напрямку, загинув командир 2-го окремого батальйону ДУК "Правий сектор", член проводу НВР "Правий сектор" Тарас Бобанич. Також зазначалося, що Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому у бою проти російських окупантів очільнику "Правого сектора" Львівщини Тарасу Бобаничу