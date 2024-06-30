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Студентка Юлія Лисак, батько якої загинув на фронті, отримала стипендію ім. Тараса Бобанича. ФОТО

Студентка Українського Католицького Університету Юлія Лисак отримала стипендію Фонду Порошенка імені Героя України Тараса "Хаммера" Бобанича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

Як зазначається, річна стипендія була започаткована за ініціативи батьків Тараса Бобанича та керівництва УКУ. Фонд Порошенка підтримав цю ідею.

Життєвий шлях Героя України Тараса Бобанича

Тарас Бобанич був командиром батальйону ДУК "Правий Сектор". Загинув 8 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання на Ізюмському напрямку. Він прикривав відхід побратимів, які потрапили під танковий обстріл. Героєві було 33 роки. У цивільному житті Тарас цікавився гуманітарними науками та юриспруденцією.

"Коли ми познайомились з батьками Тараса, ми відчули рідних людей. Ми думаємо однаково. І тому ми радо підтримали цю ідею, заснували цю стипендію", - розповів Петро Порошенко.

Марина Порошенко додає: після початку повномасштабного вторгнення Фонд Порошенка всі ресурси спрямував на допомогу ЗСУ. Однак зараз підтримки потребує і студентська молодь, і ветерани війни, які повертаються у цивільне життя. Тому Фонд започаткував кілька грантових програм для підтримки суспільних ініціатив.

"Дуже багато військовослужбовців повертаються травмовані, потребують реабілітації. Дуже багато молоді, яка потребує підтримки, тому що вони залишилися без батьків, без домівки. Це і релоковані студенти, релоковані вузи. І в таких умовах ми розуміємо, що треба спрямовувати грантову підтримку для суспільних проєктів всередині країни", - говорить Марина Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стипендію "Невтрачене покоління" ім. Леоніда Грищенка цьогоріч можуть отримати 40 українських ветеранів

Що відомо про Юлію Лисак?

Юля Лисак - студентка 2-го курсу Українського Католицького Університету. Її батько загинув на фронті, мама залишилась з двома доньками. Юля не лише блискуче вчиться, а й активно волонтерить. Мама Тараса Бобанича пані Тетяна каже: обирала стипендіатку більше серцем, аніж за анкетними даними.

"Коли мені вислали всіх кандидатів, ми вдивлялися в кожне обличчя і читали інформацію, біографії кожного студента. То нелегкий вибір, тому що я не педагог. В мене було відчуття материнське. У мене було відчуття, що мій син робив для України. І коли я прочитала, що батько Юлечки теж загинув за Україну, ми відштовхувалися від цього критерію", - розповідає жінка.

Важливим для родини стало і те, що Юля, так само як і Тарас, опановує правничі науки.

Юлія Лисак отримала стипендію Таранса Бобанича
Юлія Лисак отримала стипендію Таранса Бобанича
Юлія Лисак отримала стипендію Таранса Бобанича

"Наш син вивчав право. Він дуже хотів багато зробити для України, для суспільства, для людей, він старався завжди кожному допомогти. Але на жаль, коли почалася війна, він сказав - я змушений йти, хто, як не я?", - згадує мати Героя України.

"Дуже символічно, що це рішення приймається саме під час початку переговорів України про членство в Європейському Союзі. Одна із спеціалізацій Юлі - це конституційне право. І вона збирається, якщо все буде добре, відправитись у Роттердам на підготовку саме з євроінтеграційного законодавства і реформ. Це повністю нам з батьками Тараса підходить. Бо для нас головна мета - це рух України в ЄС", - наголошує Петро Порошенко.

Також читайте: Пам’яті Леоніда Грищенка: в КШДУ засновано стипендію для військових і ветеранів

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у бою проти московських окупантів, під час виконання бойового завдання підрозділом на Ізюмському напрямку, загинув командир 2-го окремого батальйону ДУК "Правий сектор", член проводу НВР "Правий сектор" Тарас Бобанич. Також зазначалося, що Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому у бою проти російських окупантів очільнику "Правого сектора" Львівщини Тарасу Бобаничу

Автор: 

Порошенко Петро (15190) стипендії (181) Європейська Солідарність (1089)


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Топ коментарі
+13
Ось Вам відповідь найвеличнішого лідора-сонцесяйної янетряпки.
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30.06.2024 13:11
+12
Непогана спеціалізація! Широкий вибір професій Можна буде навіть у адвокатуру йти У нас так мало дійсних спеціалістів з конституційного права Дуже багато проблем в Україні саме тому що тим "конституційним правом" багато "керавніков" вищої управлінської ланки пробують "крутить - як циган - Сонцем"!
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30.06.2024 13:09
+11
Держава у надійних руках , як Пороха бачиш 🙂🌳
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30.06.2024 13:04
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Держава у надійних руках , як Пороха бачиш 🙂🌳
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30.06.2024 13:04 Відповісти
Ось Вам відповідь найвеличнішого лідора-сонцесяйної янетряпки.
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30.06.2024 13:11 Відповісти
Та да ,а ніхто і не просить у 🤡 нічого...малахольний ,шо з нього ...?
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30.06.2024 13:25 Відповісти
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30.06.2024 13:53 Відповісти
Як бачу що люди пишуть прізвище і ім"я російською, та й ще із за кордону, то в мене трішки сумніви про Державу.
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30.06.2024 14:50 Відповісти
зебіле, а це ти котрою напісяв:


Вони самі не з"являться, приєзжай,будемо виготовляти.

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30.06.2024 15:28 Відповісти
Ненароком помилився, ну й що? Я ж не знав що ти прийдеш і будеш тут всю грамматику перевіряти на АшиБкі
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30.06.2024 15:30 Відповісти
а показати тобі бовдуру, як апостроф на клаві для зебілів знаходити? Чи запросити інших почитати, скільки годин пішло, щоб такого неука, тикнувши носом, правилам граматики навчити?
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30.06.2024 15:34 Відповісти
Слухай, іди куда йшов, вже дістав
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30.06.2024 15:38 Відповісти
Не кажи мені що робити і я не скажу тобі куда йти
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30.06.2024 15:39 Відповісти
На сайті з 2007р,онук реестрував ...нічого міняти не буду ...сумнініви це ваша персональна справа
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30.06.2024 15:52 Відповісти
Звичайно,кожна думка є особистою, ні я ні ви не можемо висловлювати чужі думки, без образ. Гарного вам дня.
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30.06.2024 16:10 Відповісти
Непогана спеціалізація! Широкий вибір професій Можна буде навіть у адвокатуру йти У нас так мало дійсних спеціалістів з конституційного права Дуже багато проблем в Україні саме тому що тим "конституційним правом" багато "керавніков" вищої управлінської ланки пробують "крутить - як циган - Сонцем"!
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30.06.2024 13:09 Відповісти
Почалася передвиборча гонка ... Не допоможе).
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30.06.2024 13:16 Відповісти
Забыл таблетки принять?Тобе точно уже ничего не поможет.
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30.06.2024 13:33 Відповісти
йому, Петро Олексійович, життя спаскудив бо в штани дзюрить та не пере.
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30.06.2024 15:30 Відповісти
Навіть могила тебе не пиправить,а я надіявся що бомби,ракети нададуть розуму
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30.06.2024 15:36 Відповісти
А хрінпіду створить собі кілька офшорних фондів
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30.06.2024 13:19 Відповісти
выбирала стипендиатку больше сердцем, чем по анкетным данным. Источник:
Т.е умные и трудолюбивые - могут идти лесом...
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30.06.2024 13:44 Відповісти
А хто Вам сказав, що та дитина не така?
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30.06.2024 14:01 Відповісти
Так написано в новости. Не я так написал.
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30.06.2024 17:56 Відповісти
Але ж з посту видна Ваша прихильність. А новини треба не тільки читати, а й розуміти.
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30.06.2024 18:00 Відповісти
Моя приверженность состоит в том, что стипендии должны давать умным и талантливым по прозрачной системе оценивания, либо не называть это стипендией. Это можно называть подаянием.
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30.06.2024 19:07 Відповісти
Я от одного не розуміла. Це додаткова стипендія? Бо ж начебто дітям загиблих вояків держава повинна оплатити і освіту й стипендію сплачувати..чи з легкої руки Буонопартія Нев'@бєнного - тепер 18 років й все? Пінком у доросле життя?
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30.06.2024 14:05 Відповісти
обирала стипендіатку більше серцем, аніж за анкетними даними.? Це як?У нас вже попережня освіта нічого неварта, умний чи тупий теж по хєр, серце рішає
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30.06.2024 14:39 Відповісти
По-перше - Ви про цю дитину нічого не знаєте.
По-друге - її війна позбавила батька, який загинув - захищаючи й Вас теж.

І на останок - це гроші Пороха. Й він з дружиною мають право на свій розсуд їми розпоряджатись. Ото, якщо у Вас буде власний фонд - тоді самі обирати будите. Краще б подякували, що вони не тирять гроші й не змились, а допомогають як можуть.
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30.06.2024 15:11 Відповісти
 
 