За пів року до експлуатації допущено майже 480 нових зразків озброєння та військової техніки, - Міноборони. ФОТОрепортаж

У першому півріччі 2024 року прийнято на озброєння, кодифіковано, допущено до експлуатації в Силах оборони України майже 480 зразків озброєння та військової техніки. Близько 290 з них – продукція вітчизняних зброярів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

"З огляду на безпрецедентну високу динаміку бойових дій, потреби Сил оборони в озброєнні - величезні. Реалії війни диктують нові вимоги. Є великий запит на нові засоби розвідки, захисту, ураження. Розвиток інноваційних інструментів війни, більше сучасних систем РЕБ, безпілотних, роботизованих систем – це те, що додає нам нових спроможностей", - розповів Гаврилюк.

Він зазначив, що вітчизняні виробники оборонної продукції у 2024 році значно наростили обсяги виробництва озброєння за широкою номенклатурою. Також ведеться активна робота над розробкою та виробництвом нових зразків озброєння.

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"Той факт, що багато хто у світі зацікавлений у досвіді застосування озброєння та техніки, яку ми виробляємо, говорить сам за себе. За шість місяців 2024 року кодифіковано та допущено до експлуатації в Силах оборони України майже 480 зразків озброєння та військової техніки. Близько 290 з них – продукція вітчизняних виробників", - додав Гаврилюк.

Крім того наголошується, що динаміка розвитку озброєння в Україні висока. Так, у 2023-му році було прийнято на озброєння та допущено до експлуатації у Силах оборони понад 200 зразків ОВТ вітчизняного виробництва, а за півроку 2024-го - близько 290.

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Як повідомили в Міноборони, у переліку кодифікованих зразків ОВТ у першому півріччі 2024 року найбільша група – БпАК. Зокрема, БпЛА, які призначені для ведення повітряної розвідки, та дрони різного призначення.

Наступна група - це боєприпаси різних типів, найбільше для БПЛА.

Третя група за кількістю кодифікованих зразків озброєння за шість місяців цього року – це засоби зв'язку та РЕБ.

Також у переліку допущених до експлуатації нових (модернізованих) зразків ОВТ: інженерні засоби, наземні роботизовані комплекси, засоби ближнього бою, засоби розмінування, оптико-електронні прилади.

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