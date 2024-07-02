На Закарпатті чоловік намагався вивезти за кордон двох "пасажирів" і 20 тис. пачок сигарет в обшивці мікроавтобуса, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонники Мукачівського загону викрили 41-річного жителя села Дюла на спробі незаконного підробітку одразу на двох видах протиправної діяльності.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, закарпатець обладнав свій мікроавтобус марки "Мерседес Спринтер" нішею, а під обшивку вантажного відсіку спакував майже 20 тисяч пачок сигарет (39 ящиків). Далі він підшукав двох чоловіків, які мали намір незаконно потрапити за кордон, пообіцяв одному з них за 10, а іншому - за 20 тисяч доларів безперешкодний перетин кордону та помістив їх в обладнану нішу. Чоловік розраховував на підсилення успіху темною порою доби, близько першої години ночі він вирушив на реалізацію свого "бізнес-проєкту".

Вже о пів на другу ночі авто закарпатця зупинили на одному з контрольних постів. Під час перевірки військовослужбовці виявили у сховку двох чоловіків – 30-річного черкащанина та 23-річного киянина, які зізнались у своїх намірах незаконно покинути територію України.

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Під час подальшої перевірки транспортного засобу із залученням оперативників загону прикордонники виявили також і сховок з тютюновими виробами без марок акцизного збору.

Таким чином, своїми діями закарпатець вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), щодо цього факту прикордонники повідомили співробітників поліції.

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