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На Закарпатті чоловік намагався вивезти за кордон двох "пасажирів" і 20 тис. пачок сигарет в обшивці мікроавтобуса, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонники Мукачівського загону викрили 41-річного жителя села Дюла на спробі незаконного підробітку одразу на двох видах протиправної діяльності.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, закарпатець обладнав свій мікроавтобус марки "Мерседес Спринтер" нішею, а під обшивку вантажного відсіку спакував майже 20 тисяч пачок сигарет (39 ящиків). Далі він підшукав двох чоловіків, які мали намір незаконно потрапити за кордон, пообіцяв одному з них за 10, а іншому - за 20 тисяч доларів безперешкодний перетин кордону та помістив їх в обладнану нішу. Чоловік розраховував на підсилення успіху темною порою доби, близько першої години ночі він вирушив на реалізацію свого "бізнес-проєкту".

Двох чоловіків і 20 тис. пачок сигарет сховали в обшивці мікроавтобуса

Двох чоловіків і 20 тис. пачок сигарет сховали в обшивці мікроавтобуса

Вже о пів на другу ночі авто закарпатця зупинили на одному з контрольних постів. Під час перевірки військовослужбовці виявили у сховку двох чоловіків – 30-річного черкащанина та 23-річного киянина, які зізнались у своїх намірах незаконно покинути територію України.

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Двох чоловіків і 20 тис. пачок сигарет сховали в обшивці мікроавтобуса

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Під час подальшої перевірки транспортного засобу із залученням оперативників загону прикордонники виявили також і сховок з тютюновими виробами без марок акцизного збору.

Двох чоловіків і 20 тис. пачок сигарет сховали в обшивці мікроавтобуса

Таким чином, своїми діями закарпатець вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), щодо цього факту прикордонники повідомили співробітників поліції.

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Двох чоловіків і 20 тис. пачок сигарет сховали в обшивці мікроавтобуса
Двох чоловіків і 20 тис. пачок сигарет сховали в обшивці мікроавтобуса

Також дивіться: Прикордонники знайшли схему контрабанди цигарок до ЄС у вагонах з рудою. ФОТОрепортаж

Двох чоловіків і 20 тис. пачок сигарет сховали в обшивці мікроавтобуса

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6128) контрабанда (1825) цигарки (980) ухилянти (988)


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- 10.000 пачек сигарет - пиши, два. Пассажир нелегальный. Два пассажира нелегальных. Пиджак импортный...
- Два?
- Нет. Один. Второй мы уже при задержании с него сняли
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02.07.2024 12:50 Відповісти
))) Тільки ще пари тюків наркоти не вистачає,для фулл-хауса )))
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02.07.2024 12:51 Відповісти
Талантище гри на контрабасі .
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02.07.2024 12:52 Відповісти
Цигарки програють ухилянтам...
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02.07.2024 12:56 Відповісти
А донорські органи були?
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02.07.2024 12:58 Відповісти
Так вони ж, в усіх, мабуть і вагітність зафіксована, з такими черевами??
У них же пільги з меддовідкою?? Малюська їх розуміє, сидячи на столі…
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02.07.2024 13:37 Відповісти
Це була шумоізоляція.Він бус купив в такому стані.А хлопці це спеціалісти з шумоізоляції,від попереднього власника залишились
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02.07.2024 13:38 Відповісти
 
 