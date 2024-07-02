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Новини Фото Війна
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Журналіст та колишній в’язень "Ізоляції" Асєєв дістав поранення на фронті. ФОТО

Український журналіст, колишній в'язень "Ізоляції" в так званій "ДНР" і чинний військовослужбовець  ЗСУ Станіслав Асєєв повідомив, що зазнав поранення на фронті.

Про це він написав на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Knock knock knocking on heaven’s door… Зі мною знову трапилося диво", - зазначив він.

За його словами, один з уламків увійшов йому в шию, проминув артерію та застряг у м'яких тканинах.

"А уламок, що поцілив у груди, не пробив легень. Ще один витягли з мого вуха. Тож зі мною все гаразд", - додав колишній політв'язень Кремля.

Станіслав Асєєв дістав поранення на фронті
Станіслав Асєєв дістав поранення на фронті

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Нагадаємо, 1 травня 2024 року Асєєв повідомляв, що дістав контузію у боях під Очеретиним Донецької області й потрапив до шпиталю.

Що відомо про Станіслава Асєєва?

Станіслав Асєєв – український письменник, журналіст, член українського ПЕН. Під псевдонімом Станіслав Васін працював журналістом в окупованому Донецьку, писав для "Радіо Свобода", "Українського тижня".

Асєєв був викрадений бойовиками "ДНР" 11 травня 2017 року, його звинуватили у "шпигунстві" і незаконно утримували до 29 грудня 2019 року. Тоді його звільнили в рамках обміну.

Він є лавреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року за книгу "В ізоляції", а наступного, 2022-го, – за книгу "Світлий шлях": історія одного концтабору".

У 2022 році створив фонд "Ініціатива справедливості" (JIF), який збирає інформацію про російських воєнних злочинців. У березні 2024 року мобілізувався до лав Збройних сил України.

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Автор: 

поранення (2814) Асєєв Станіслав (59)


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Топ коментарі
+14
Одужуй друже
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02.07.2024 15:42 Відповісти
+13
Асєєв ,видужуй хлопче , ти смілива Людина !❤
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02.07.2024 15:35 Відповісти
+9
knocking on heaven's door...

Живий. От хто-хто, а Асєєв міг би й не мобілізовуватися. Хлопець, що реально вистраждав. А ви?

Усі ці коментатори? Потихеньку знайомлюся з старожилами Цензору. Вже знаю, кому добряче за 60 чи у кого дитина інвалід. А інші? От чому ви дома?

риторичне було питання. Та тому, що ви просто чмошники.
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02.07.2024 15:30 Відповісти
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knocking on heaven's door...

Живий. От хто-хто, а Асєєв міг би й не мобілізовуватися. Хлопець, що реально вистраждав. А ви?

Усі ці коментатори? Потихеньку знайомлюся з старожилами Цензору. Вже знаю, кому добряче за 60 чи у кого дитина інвалід. А інші? От чому ви дома?

риторичне було питання. Та тому, що ви просто чмошники.
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02.07.2024 15:30 Відповісти
Стас, якщо прочитаєш це. Тебе підлатають зараз та дадуть відпустку на місяць по здоров'ю. Не повторюй моїх помилок. Проходь наступну ВЛК по місцю проживання і залишайся як можна довше дома. Чуєш? Надсилаєш рішення ВЛК в штаб - тобі продовжують відпустку.

От я дебіл )) Поранення в коліно. Дорогущі імпланти, все зробили. 30 днів відпустки. В тому ортезі приїжджаю на фронт, а там капєц. От з цим ортезом ще й повоював. Снаряги кілограм 30. Хана коліну. Ногу вже майже не відчуваю.
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02.07.2024 15:39 Відповісти
таке діло ... може у декого все ще попереду
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03.07.2024 16:44 Відповісти
так. А де були раніше? Коли мої побратими гинули, коли ніким було робити ротації? Де ви усі були?
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03.07.2024 16:54 Відповісти
Поранення в шию і такі легкі наслідки це велика удача насправді.
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02.07.2024 15:34 Відповісти
Асєєв ,видужуй хлопче , ти смілива Людина !❤
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02.07.2024 15:35 Відповісти
Одужуй друже
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02.07.2024 15:42 Відповісти
Нашому Воїну бажаю поскоріше одужати і вирішувати свою
долю самостійно , без порад🙁
Тримайся, братику 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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02.07.2024 16:26 Відповісти
таких людей треба берегти! Це совість нації!
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02.07.2024 19:33 Відповісти
як би була адекватна влада, яка думає про країну, йому б знайшли місце, де він міг багато користі принести Державі, в т.ч. на міжнародному фронті, але ж у цієї влади інші критерії відбору...
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02.07.2024 19:36 Відповісти
Ви зррзумійте його,півтори року в застінках,він там таке пройшов,що навіть уявити неможливо.І захотів повернути борг
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02.07.2024 22:01 Відповісти
звісно, це його вибір. Але якби влада його цінувала і направила послом чи представником України на міжнародну роботу, то впевнений було б краще з усіх боків
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03.07.2024 10:38 Відповісти
Ось такі Українці повинні засідати у кімнатах в Урядовому кварталі, ЦОВВ, державнимиСекретарям, а не оте, збіговище УХИЛЯНТІВ вгодованих, за спинами ЖІНОК!!
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03.07.2024 13:45 Відповісти
Схоже тренується, качається. Молодець.
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03.07.2024 16:45 Відповісти
 
 