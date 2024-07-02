Журналіст та колишній в’язень "Ізоляції" Асєєв дістав поранення на фронті. ФОТО

Український журналіст, колишній в'язень "Ізоляції" в так званій "ДНР" і чинний військовослужбовець ЗСУ Станіслав Асєєв повідомив, що зазнав поранення на фронті.

Про це він написав на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Knock knock knocking on heaven’s door… Зі мною знову трапилося диво", - зазначив він.

За його словами, один з уламків увійшов йому в шию, проминув артерію та застряг у м'яких тканинах.

"А уламок, що поцілив у груди, не пробив легень. Ще один витягли з мого вуха. Тож зі мною все гаразд", - додав колишній політв'язень Кремля.





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Нагадаємо, 1 травня 2024 року Асєєв повідомляв, що дістав контузію у боях під Очеретиним Донецької області й потрапив до шпиталю.

Що відомо про Станіслава Асєєва?

Станіслав Асєєв – український письменник, журналіст, член українського ПЕН. Під псевдонімом Станіслав Васін працював журналістом в окупованому Донецьку, писав для "Радіо Свобода", "Українського тижня".

Асєєв був викрадений бойовиками "ДНР" 11 травня 2017 року, його звинуватили у "шпигунстві" і незаконно утримували до 29 грудня 2019 року. Тоді його звільнили в рамках обміну.

Він є лавреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року за книгу "В ізоляції", а наступного, 2022-го, – за книгу "Світлий шлях": історія одного концтабору".

У 2022 році створив фонд "Ініціатива справедливості" (JIF), який збирає інформацію про російських воєнних злочинців. У березні 2024 року мобілізувався до лав Збройних сил України.

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