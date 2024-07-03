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Повідомлено про підозру командиру військової частини з Кіровоградщини, який переплатив 12 млн грн на закупівлях, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР у співпраці з СБУ повідомили про підозру командиру однієї з військових частин на Кіровоградщині, який через недбалість допустив переплату майже 12 млн гривень при закупівлі паливних резервуарів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, на оголошених військовою частиною закупівлях подали заявки три учасники. Переможцем було обрано пропозицію від приватного підприємства з найменшою ціною.

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Штучне завищення вартості продукції

Проте, за даними ДБР, після укладення договорів комерсанти у документації штучно завищили вартість продукції. Посадовець військової частини не перевірив зміну суми у договорі. Таким чином загальний розмір збитків державі сягнув майже 12 млн грн.

Що загрожує командиру військової частини?

Наразі посадовцю повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

командир військової частини

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває, вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони анонсувало реформу забезпечення армії після скандалу із закупівлею дорогих китайських фляг (оновлено)

Автор: 

закупівлі (3433) ДБР (3552) Кіровоградська область (581)


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Топ коментарі
+8
Сюр якийсь. Якщо він допустив переплату - значить факт переведення грошових коштів підтверджено. Тоді питання - всі проплати здійснює НБУ, контролює Мінфін. Причому, закупівля неповинна вилазити за рамки статті бюджету. Й для здійснення проплати НБУ й МФ перевіряють самі тендерні пропозиції та протокол засідання..що за маячня?? Відповідальних з вищезазначених установ коли карати почнуть??
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03.07.2024 12:21 Відповісти
+7
не зрозумів!
у нас, під час війни, командир частини, має право, самостійно вести господарську діяльність?
тобто, на особистому рахунку частини, знаходяться, неконтрольовані державою кошти, для вільного використання?
що це, за всрата маячня?
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03.07.2024 12:28 Відповісти
+6
Командир частини, в шортиках, на фоні своєї тачки, сам справи веде, сам краде... Даю гарантію, що щонайменше магазин із кіоском має де ну дуууже супутні товари продає. Періодично відрощує гарну бороду і після барбершопа приходить на студію і розповідає захопленим дівчаткам як батьківщину захищати потрібно
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03.07.2024 12:36 Відповісти
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Сюр якийсь. Якщо він допустив переплату - значить факт переведення грошових коштів підтверджено. Тоді питання - всі проплати здійснює НБУ, контролює Мінфін. Причому, закупівля неповинна вилазити за рамки статті бюджету. Й для здійснення проплати НБУ й МФ перевіряють самі тендерні пропозиції та протокол засідання..що за маячня?? Відповідальних з вищезазначених установ коли карати почнуть??
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03.07.2024 12:21 Відповісти
Чому зе-ДБР зациклилось на ЗСУ, коли у зе-владі шобла корупцінерів ?! ОПу не чіпають бо то святе ?
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03.07.2024 13:03 Відповісти
дрібний "успішний" жлоб - то понятно, може й візьмуть за сраку...
а шо з елітними, більш "успішними" жлобами-мародерами, з яйцями-куртками-шоломами-бпла...?
усіх вже прилаштували дипломатами чи біженцями, чи просто "ушЕдшімі в лєс"?
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03.07.2024 12:24 Відповісти
не зрозумів!
у нас, під час війни, командир частини, має право, самостійно вести господарську діяльність?
тобто, на особистому рахунку частини, знаходяться, неконтрольовані державою кошти, для вільного використання?
що це, за всрата маячня?
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03.07.2024 12:28 Відповісти
Вони й в мирний час такого права не мали..
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03.07.2024 12:36 Відповісти
Чувак ішов до успіху....
А пані вже навіть зібралася, на каву до Відня 😂
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03.07.2024 12:28 Відповісти
А хто сказав, що не буде йти далі. Ну помилився, з ким не буває

- Офіціанте, а що це в мене тут у рахунку написано "прокатило - 30$"
- Ну значить не прокотило - викреслюємо
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03.07.2024 12:37 Відповісти
Командир частини, в шортиках, на фоні своєї тачки, сам справи веде, сам краде... Даю гарантію, що щонайменше магазин із кіоском має де ну дуууже супутні товари продає. Періодично відрощує гарну бороду і після барбершопа приходить на студію і розповідає захопленим дівчаткам як батьківщину захищати потрібно
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03.07.2024 12:36 Відповісти
Сам він такі справи ніколи не веде, тільки у спарці з начфіном частини, але відповідати за махінації доведеться, таки, йому
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03.07.2024 15:21 Відповісти
Переплутав кармани -- зараз св"яте діло - коли ж не красти як під час віини
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03.07.2024 12:51 Відповісти
за такими даже тцк не гоняется. Ведет себя нагло, как привык по жизни.
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03.07.2024 12:59 Відповісти
Авжеж, "помилився" він...
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03.07.2024 12:59 Відповісти
Це просто жесть(
Страшно уявити маштаби подібних оборуток(((
Треба негайно створювати відповідну військову правоохоронну систему, від військової поліції і слідчих до військових прокуратур і судів та адвокатів, але під дахом міністерства юстиції. Бо так захлесне армію оце бажання її пограбувати, що здригнемся.
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03.07.2024 13:25 Відповісти
Країна в якій під час війни не крають корупціонерів як державних зрадників (на горло з конфіскацією) приречена на поразку. Ми маємо дякувати ***** за те що в його ********** корупція в рази більша за нашу - це єдиний фактор який зараз залишає нам надію на перемогу...
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03.07.2024 13:33 Відповісти
Маємо владу "далі їхати нікуди" і командирів в ЗСУ відповідного владі розливу. Хтось бачить перемогу з таким вантажем на плечах?
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03.07.2024 14:56 Відповісти
Колись була військова прокуратура з правом проводити фінансові ревізії
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03.07.2024 15:25 Відповісти
 
 