Повідомлено про підозру командиру військової частини з Кіровоградщини, який переплатив 12 млн грн на закупівлях, - ДБР. ФОТО
Працівники ДБР у співпраці з СБУ повідомили про підозру командиру однієї з військових частин на Кіровоградщині, який через недбалість допустив переплату майже 12 млн гривень при закупівлі паливних резервуарів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як зазначається, на оголошених військовою частиною закупівлях подали заявки три учасники. Переможцем було обрано пропозицію від приватного підприємства з найменшою ціною.
Штучне завищення вартості продукції
Проте, за даними ДБР, після укладення договорів комерсанти у документації штучно завищили вартість продукції. Посадовець військової частини не перевірив зміну суми у договорі. Таким чином загальний розмір збитків державі сягнув майже 12 млн грн.
Що загрожує командиру військової частини?
Наразі посадовцю повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває, вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.
Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.
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а шо з елітними, більш "успішними" жлобами-мародерами, з яйцями-куртками-шоломами-бпла...?
усіх вже прилаштували дипломатами чи біженцями, чи просто "ушЕдшімі в лєс"?
у нас, під час війни, командир частини, має право, самостійно вести господарську діяльність?
тобто, на особистому рахунку частини, знаходяться, неконтрольовані державою кошти, для вільного використання?
що це, за всрата маячня?
А пані вже навіть зібралася, на каву до Відня 😂
- Офіціанте, а що це в мене тут у рахунку написано "прокатило - 30$"
- Ну значить не прокотило - викреслюємо
Страшно уявити маштаби подібних оборуток(((
Треба негайно створювати відповідну військову правоохоронну систему, від військової поліції і слідчих до військових прокуратур і судів та адвокатів, але під дахом міністерства юстиції. Бо так захлесне армію оце бажання її пограбувати, що здригнемся.