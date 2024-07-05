Зламав ногу та розбив голову: Прикордонники виявили чоловіка, який зістрибнув із потяга, щоб потрапити до Польщі. ФОТО

Поблизу кордону із Польщею виявили травмованого чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

Прикордонники виявили чоловіка зі зламаною ногою та розбитою головою біля залізничної колії за 2 км від кордону з Польщею.

"Вже після надання медичної допомоги розповів: зістрибнув з потяга Київ-Чоп, як йому це порадили в одному з анонімних телеграм-каналів. А щоб незаконно перетнути кордон запасся туристичним спорядженням – спальником, карематом, трекінговими кросівками, дощовиком та мотузкою. Натомість "подорож" завершилася в кареті швидкої допомоги, яку йому викликали прикордонники. Також стрибунця-невдаху притягнуто до адмінвідповідальності", - йдеться в повідомленні.

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