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Зламав ногу та розбив голову: Прикордонники виявили чоловіка, який зістрибнув із потяга, щоб потрапити до Польщі. ФОТО

Поблизу кордону із Польщею виявили травмованого чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

Прикордонники виявили чоловіка зі зламаною ногою та розбитою головою біля залізничної колії за 2 км від кордону з Польщею.

"Вже після надання медичної допомоги розповів: зістрибнув з потяга Київ-Чоп, як йому це порадили в одному з анонімних телеграм-каналів. А щоб незаконно перетнути кордон запасся туристичним спорядженням – спальником, карематом, трекінговими кросівками, дощовиком та мотузкою. Натомість "подорож" завершилася в кареті швидкої допомоги, яку йому викликали прикордонники. Також стрибунця-невдаху притягнуто до адмінвідповідальності", - йдеться в повідомленні.

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Чоловік, який намагався втекти з України, зістрибнув із потяга
Чоловік, який намагався втекти з України, зістрибнув із потяга

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6142) кордон (4821)


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Топ коментарі
+8
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05.07.2024 12:54 Відповісти
+5
За 2 километра до Польши... Эх, ****, совсем немного не дотянул он до посадочных огней (с)
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05.07.2024 12:44 Відповісти
+4
..походу, це чьудо зламало голову ще до посадки у потяг, ще на квартал ТБ і ********* гівномарафоні..
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05.07.2024 12:54 Відповісти
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Але з зламаною ногою має пів року відстрочки. Мета наполовину досягнута
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05.07.2024 12:42 Відповісти
То за такою логікою міг би вдома спробувати її зламати?
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05.07.2024 12:46 Відповісти
Просто вдома не було шансу на другу половину мети
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05.07.2024 12:54 Відповісти
якщо ти невдаха, то в усьому
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05.07.2024 12:44 Відповісти
За 2 километра до Польши... Эх, ****, совсем немного не дотянул он до посадочных огней (с)
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05.07.2024 12:44 Відповісти
А стоп кран для чего? иногда нужно думать, а не рубить сгоряча
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05.07.2024 13:44 Відповісти
Ти обізянка ботяра напевно, гадиш одне й те ж саме в подібних темах. Хлопці вирахують одержиш звізди героя.
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05.07.2024 13:54 Відповісти
..походу, це чьудо зламало голову ще до посадки у потяг, ще на квартал ТБ і ********* гівномарафоні..
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05.07.2024 12:54 Відповісти
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05.07.2024 12:54 Відповісти
в заперті.
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05.07.2024 12:59 Відповісти
Ідіот!!
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05.07.2024 13:42 Відповісти
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05.07.2024 13:42 Відповісти
Нужно было прыгать с матрасом , идиот...
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05.07.2024 13:44 Відповісти
Хм... Странный поступок, чуть не убился.
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05.07.2024 14:00 Відповісти
А колись я своєю країною пишалася, думала, Майдан народив націю... наівне рожеве поні.
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05.07.2024 14:04 Відповісти
Кращеб шию поламав
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06.07.2024 07:08 Відповісти
 
 