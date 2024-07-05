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На Закарпатті голова профспілкової організації торгував наркотиками, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція Закарпаття затримала міжрегіональну групу постачання та збуту наркотиків.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Закарпатської області, передає Цензор.НЕТ.

Поліція Закарпаття затримала міжрегіональну групу постачання та збуту наркотиків

В ході проведення оперативних заходів, спрямованих на протидію наркозлочинності, співробітники Головного управління Національної поліції в Закарпатській області заблокували канал постачання наркотиків до регіону. Під час розслідування вдалося встановити, що організатором схеми є 40-річний голова однієї з профспілкових організацій, який в перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну виїхав з Дніпропетровської області на постійне місце проживання до Закарпаття.

Наркотики виявленні під час затримання наркоторгівців

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Прибувши до регіону зловмисник продовжив підтримувати зв’язки зі своїми спільниками з Дніпропетровщини. За ініціативи 40-річного фігуранта, разом вони налагодили схему для постачання наркотоварів, які в подальшому організатор збував мешканцям області.

Гроші, виявлені у наркоторгівців

Правоохоронцям вдалося встановити, що для приховування злочину та оперативної доставки, фігуранти користувалися послугами однієї з логістичних компаній. В ході документування злочинної діяльності оперативники зафіксували близько 10 таких трансферів.

Затримання наркоторгівців
Затримання наркоторгівців

Експерти у своїх висновках підтвердили, що речовина, яку постачали наркоторговцю з Дніпропетровської області, є особливо небезпечним наркотичним засобом. Також їх протиправну діяльність підтверджують зафіксовані правоохоронцями телефонні розмови.

Затримання торгівців наркотиками

Організатора та двох спільників, підозрюваних в налагодженні міжрегіонального каналу наркоторгівлі поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі повідомили їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Наркотики

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Злочинну діяльність зловмисників припинено. За скоєне їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Заходи з викриття проводили оперативники кримінальної поліції ГУНП в Закарпатській області та Управління боротьби з наркозлочинністю. Досудове розслідування здійснюють слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів, за процесуального керівництва прокуратури.

Поліція Закарпатської області про затримання наркоторговців
Поліція Закарпатської області про затримання наркоторговців

Автор: 

наркотики (1462) Нацполіція (15276) Закарпатська область (2078)


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Топ коментарі
+10
Голова профспілки наркоторговців?
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05.07.2024 17:00 Відповісти
+3
Якись бомжі в бомжхатах
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05.07.2024 17:06 Відповісти
+3
Навіть наркота зеленого кольору ---співпадвння ?
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05.07.2024 17:52 Відповісти
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Профспілки на своєму місці - все для людеи - любии каприз
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05.07.2024 16:58 Відповісти
Голова профспілки наркоторговців?
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05.07.2024 17:00 Відповісти
Та ні, це ніби голова профспілки працівників МВС Дніпропетровської області, який викривав генералів у наркоторгівлі(постійно писав про них статті). Тому його затримання навіває на роздуми і зобов'язує розглядати дві версії:1. Займався збутом наркотиків; 2.Помста того генерала, якого з Дніпропетровської області перевели в Київ і який є другом чи кумом Кліменка.
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05.07.2024 22:37 Відповісти
Якись бомжі в бомжхатах
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05.07.2024 17:06 Відповісти
Да - не фонтан
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05.07.2024 17:10 Відповісти
фігасє жиза помотала профспілкового діяча. Видно мало платять у профспілках, що довелось варити мєт барижити травою.
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05.07.2024 17:10 Відповісти
На такі посади свої призначають своїх
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05.07.2024 17:13 Відповісти
На фото якась петрушка,де там небезпечна речовина?
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05.07.2024 17:14 Відповісти
Петрушка якраз і є небезпечна речовина.)
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05.07.2024 17:23 Відповісти
це спайс. Почитайте в Інтернеті. Страшна річ.
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05.07.2024 17:38 Відповісти
Не туди поставляв. На Банкову треба було. Тоді б не зачепив ніхто.
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05.07.2024 17:28 Відповісти
а чому воно не на фронті?
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05.07.2024 17:32 Відповісти
Військових б,ють за те що ломають їхній бізнес там усі вирощують мак контробандно переганяютьважкі наркотики бізнес прцвіта а ви воюйте поки ми бабла нарубаєм такі вгодовані що лопатою краще екскаватора ритимуть траншеї і підкопи до москви
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05.07.2024 17:50 Відповісти
Навіть наркота зеленого кольору ---співпадвння ?
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05.07.2024 17:52 Відповісти
Без стёба---а профсоюз какой отрасли? Кто знает? Реально ведь у нас профсоюзов нет и при совке не было. Настоящих, отраслевых, независимых. Тогда партия везде рулила, а потом и у нас особо при олигархате, профсоюзы невозможны по сути своей. Ведь базовые действия профсоюзов только социальные и экономические. такая туфтень это всё.
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05.07.2024 18:48 Відповісти
перейшов дорогу ментам
от і пов'язали
-нічого особистого-просто бізнес
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05.07.2024 19:08 Відповісти
Той ,хто купляє зєл*є і сам собі його штиркає -це "хвора людина"! Ну, як " каронавірус"..А той хто зєл*є продає -це злочинець...! Ну ,вони продають цей "зелений каронавірус"...Дива!Продавець злочинець, а покупець "хворий"...
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05.07.2024 19:28 Відповісти
А раніше профспілки барижили пивом... "Піво отпускаєтся только члєнам профсоюза" (с) )))

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05.07.2024 19:29 Відповісти
....без кришування нічого не відбувається...
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05.07.2024 22:39 Відповісти
 
 