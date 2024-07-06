Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 549 840 осіб (+1260 за добу), 8153 танки, 14 897 артсистем, 15 629 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 549 840 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 549840 (+1260) осіб,
танків - 8153 (+11) од,
бойових броньованих машин - 15629 (+18) од,
артилерійських систем - 14897 (+66) од,
РСЗВ - 1115 (+0) од,
засоби ППО - 878 (+0) од,
літаків - 360 (+0) од,
гелікоптерів - 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11809 (+58),
крилаті ракети - 2351 (+9),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 20053 (+76) од,
спеціальна техніка - 2479 (+6)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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177!! одиниць техніки та 1260! чумардосів за день.
Арта 66!, броня 29, логістика 76!
Логістика перевалила за 20000, сукупна арта за 16000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 548 000!!! це більше, ніж таке місто, як Томськ. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 11 000! рил.
але проуес не швидкий до розпаду московіі десь 29 років ще якщо все буде іти так як зараз і ніхто не вступить в бій на стороні України
Немає ніякого режиму - там ВСІ путіни