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Новини Фото Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 549 840 осіб (+1260 за добу), 8153 танки, 14 897 артсистем, 15 629 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 549 840 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 549840 (+1260) осіб,

танків - 8153 (+11) од,

бойових броньованих машин - 15629 (+18) од,

артилерійських систем - 14897 (+66) од,

РСЗВ - 1115 (+0) од,

засоби ППО - 878 (+0) од,

літаків - 360 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11809 (+58),

крилаті ракети - 2351 (+9),

кораблі /катери  - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 20053 (+76) од,

спеціальна техніка  - 2479 (+6)

втрати військ РФ в Україні

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17833) Генштаб ЗС (6781) ліквідація (4081) знищення (7571)


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Топ коментарі
+16
Минув 3786 день москальсько-української війни.
177!! одиниць техніки та 1260! чумардосів за день.
Арта 66!, броня 29, логістика 76!
Логістика перевалила за 20000, сукупна арта за 16000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 548 000!!! це більше, ніж таке місто, як Томськ. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 11 000! рил.
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06.07.2024 09:12 Відповісти
+9
Коли ж ці падли закінчаться?!
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06.07.2024 07:57 Відповісти
+9
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06.07.2024 09:14 Відповісти
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Авто ювілей, чумардоси переносяться на завтра, доречі авто з початку літа дві чисячі, все літо 23-го 1 770 од.
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06.07.2024 07:53 Відповісти
"В Ростовской области фермеры нашли в поле брошенный вертолет. Очевидцы утверждают, что летательный аппарат совершил жесткую посадку после столкновения с дроном. О членах экипажа пока ничего не известно". Може, кацапів з'їли лангол'єри?
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06.07.2024 10:07 Відповісти
А шоб цю гидоту сколопндри сжерли. Всіх. По вс'ому світу.
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06.07.2024 10:24 Відповісти
Коли ж ці падли закінчаться?!
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06.07.2024 07:57 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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06.07.2024 08:34 Відповісти
завтра юбилей по мясу и через пару дней по арте... также скоро юбилей по дронам и маленький юбилей по спецтехнике
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06.07.2024 08:50 Відповісти
надеюсьна круглую цифру по ПВО к осени (1000 шт)... если хотябы эскадрильяф-16 в июле прийдёт в Украину, то это будет НЕ проблема
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06.07.2024 08:54 Відповісти
Не читай
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06.07.2024 10:12 Відповісти
Серце крається?
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06.07.2024 11:15 Відповісти
Эх, трафимушка - пойди ка на мордана - там патерь нету то
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06.07.2024 11:35 Відповісти
зупиняють. якщо порівнювати що саме і в яких кількості і якості росіяни втрачали ще рік тому і сьогодні, то розумієш, що і зупиняють, і зупиняють таки нівроку.
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06.07.2024 09:11 Відповісти
Минув 3786 день москальсько-української війни.
177!! одиниць техніки та 1260! чумардосів за день.
Арта 66!, броня 29, логістика 76!
Логістика перевалила за 20000, сукупна арта за 16000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 548 000!!! це більше, ніж таке місто, як Томськ. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 11 000! рил.
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06.07.2024 09:12 Відповісти
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06.07.2024 09:14 Відповісти
режим ***** і нквс був націлений на народи що були окуповані московією за останні століття, а чому а тому , що нквс вважає їх потенційною і майбутню загрозою для московіі , але зараз вони потихеньку вибиваються і прийдеться брати до рук зброю чистим московитам , феесбешникам і їм подібним...
але проуес не швидкий до розпаду московіі десь 29 років ще якщо все буде іти так як зараз і ніхто не вступить в бій на стороні України
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06.07.2024 09:26 Відповісти
Допомога Україні від партнерів - це ї є ВСТУПИТИСЯ ЗА УКРАЇНУ.
Немає ніякого режиму - там ВСІ путіни
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06.07.2024 11:56 Відповісти
"харошіє рускіє"
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06.07.2024 14:40 Відповісти
 
 