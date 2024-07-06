Повідомлено про підозру російському генералу, який віддав наказ про ракетну атаку на Одесу, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Ідентифіковано та повідомлено про підозру командувачу дальньої авіації повітряно-космічних сил збройних сил РФ. Він віддав наказ про ракетну атаку на Одесу у квітні 2022 року, під час якої було влучання в багатоповерхівку, де загинуло, зокрема, 3-місячне немовля.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російський генерал одержав від військово-політичного керівництва держави-агресора бойові розпорядження завдати ракетних ударів по цивільним об’єктам та мирному населенню Одеси. Своєю чергою він віддав злочинний наказ підрозділам дальньої авіації РФ атакувати місто високоточними ракетами.

Так, 23 квітня 2022 року екіпаж важкого бомбардувальника злетів з аеродрому "Енгельс" у Саратовскій області РФ. Він здійснив пуск трьох крилатих ракет типу Х-101 із повітряного простору над Каспійським морем. О 14:30 дві російські ракети влучили у цивільні об’єкти на території Одеси – 16-поверховий будинок ЖК "Тірас" та територію Новоміського кладовища.

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Внаслідок ракетної атаки загинули 8 мирних жителів, серед них 3-х місячна дитина. Зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості 12 людей. Було пошкоджено житловий комплекс, бізнес-центр, автомобілі та місця поховань на кладовищі.

У рамках кримінального провадження встановлюються усі особи причетні до трагічних подій.

Повідомляється, що російському генералу інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

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Нагадаємо, 23 квітня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ завдали ракетних ударів по житловому будинку у Київському районі міста. Вибухи ворожих снарядів зруйнували житлові приміщення між 2 та 5 поверхами та заблокували виходи, залишивши людей у пастці. Також виникла пожежа.



За попередніми даними, унаслідок удару загинуло 8 мирних мешканців, серед них - 3-місячна дитина. Ще 18 людей поранено. Пошкоджено прилеглі будинки та автомобілі.