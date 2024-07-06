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Повідомлено про підозру російському генералу, який віддав наказ про ракетну атаку на Одесу, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Ідентифіковано та повідомлено про підозру командувачу дальньої авіації повітряно-космічних сил збройних сил РФ. Він віддав наказ про ракетну атаку на Одесу у квітні 2022 року, під час якої було влучання в багатоповерхівку, де загинуло, зокрема, 3-місячне немовля.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російський генерал одержав від військово-політичного керівництва держави-агресора бойові розпорядження завдати ракетних ударів по цивільним об’єктам та мирному населенню Одеси. Своєю чергою він віддав злочинний наказ підрозділам дальньої авіації РФ атакувати місто високоточними ракетами.

Удар по Одесі 22 квітня 2022 року

Так, 23 квітня 2022 року екіпаж важкого бомбардувальника злетів з аеродрому "Енгельс" у Саратовскій області РФ. Він здійснив пуск трьох крилатих ракет типу Х-101 із повітряного простору над Каспійським морем. О 14:30 дві російські ракети влучили у цивільні об’єкти на території Одеси – 16-поверховий будинок ЖК "Тірас" та територію Новоміського кладовища.

Також дивіться: Від російської ракети в Одесі загинула Валерія Глодан, її мама та тримісячна донечка Кіра. ФОТО

Внаслідок ракетної атаки загинули 8 мирних жителів, серед них 3-х місячна дитина. Зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості 12 людей. Було пошкоджено житловий комплекс, бізнес-центр, автомобілі та місця поховань на кладовищі.

У рамках кримінального провадження встановлюються усі особи причетні до трагічних подій.

Повідомляється, що російському генералу інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

Дивіться також: Момент влучання російської ракети у багатоповерхівку в Одесі. ВIДЕО

Удар по Одесі 22 квітня 2022 року
Удар по Одесі 22 квітня 2022 року

Нагадаємо, 23 квітня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ завдали ракетних ударів по житловому будинку у Київському районі міста. Вибухи ворожих снарядів зруйнували житлові приміщення між 2 та 5 поверхами та заблокували виходи, залишивши людей у пастці. Також виникла пожежа.

За попередніми даними, унаслідок удару загинуло 8 мирних мешканців, серед них - 3-місячна дитина. Ще 18 людей поранено. Пошкоджено прилеглі будинки та автомобілі. 

Автор: 

Одеса (5499) підозра (787) Офіс Генпрокурора (3280) генерал (74)


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Топ коментарі
+1
у цього поца мають бути кохані ним онуки....
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06.07.2024 12:55 Відповісти
+1
На мою думку всі ці та подібні повідомлення численних зеленопиких гур,прокуратур,сбу,свр,дбр тощо....звичайні пуки в калюжу. Якби ЗЕлень і їх люди в цих конторках,дійсно,були за Україну,а не за россію та ізраїль-всі ці єнерали,колаборанти,пропогандони,льотчики,що обстрілюють нас ракетами-вже давно були б ліквідовані,без зайвого галасу. А так,нам продовжують дурачити голову...
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06.07.2024 13:55 Відповісти
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у цього поца мають бути кохані ним онуки....
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06.07.2024 12:55 Відповісти
призвіще у цього поца є ? чи це таємниця ? що за дебілізм ?????
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06.07.2024 13:09 Відповісти
Серге́й Ива́нович Кобыла́ш (род. https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F 1 апреля https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1965 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0 Одесса , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 УССР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA СССР ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA советский и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F российский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86 военачальник . Командующий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 дальней авиацией с 16 сентября 2016 года. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 Генерал-лейтенант (https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 22 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2017 года )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%88,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-gen-1 [1] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Герой Российской Федерации (https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 5 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2008 года )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%88,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-hero-2 [2] . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Заслуженный военный лётчик Российской Федерации (2018). Участник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Первой и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй чеченских войн, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B8_(2008) войны в Грузии в 2008 году .
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06.07.2024 15:56 Відповісти
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06.07.2024 15:58 Відповісти
Український Моссад усе вирішить, скоро, дуже скоро.
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06.07.2024 13:25 Відповісти
йди ти 🖕
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06.07.2024 13:51 Відповісти
Дійсно підозрілий генерал!
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06.07.2024 13:48 Відповісти
На мою думку всі ці та подібні повідомлення численних зеленопиких гур,прокуратур,сбу,свр,дбр тощо....звичайні пуки в калюжу. Якби ЗЕлень і їх люди в цих конторках,дійсно,були за Україну,а не за россію та ізраїль-всі ці єнерали,колаборанти,пропогандони,льотчики,що обстрілюють нас ракетами-вже давно були б ліквідовані,без зайвого галасу. А так,нам продовжують дурачити голову...
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06.07.2024 13:55 Відповісти
какое еще нахер "подозрение"
что за бредовая формулировка "Идентифицирован и извещен"
- имитатори и клоуни 🤣🤣🤣
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06.07.2024 14:39 Відповісти
Аби хоч одного з тих, кому поівдомили підозру і заочно судили, посадили за грати реально, то це було б діло. А так, яка їм різниця. Все жодного з них ніхто не арештує за кордоном, їх же в розшук не подають, коли хєрої після єсвєо поїдуть гріти пузо в Туреччину чи ще кудись. А то он на ютубі у Соколової відос про відвідання табору російських військовополонених, донецький сєпар там, не розумію, ***** він військовополонений, а не засуджений за зраду України? Є ж кого садити, фізично!
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06.07.2024 16:03 Відповісти
Бузина і Ківа вже запарилися ставити йому прогули!
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06.07.2024 17:43 Відповісти
Підозру вручили? Тепер обшук проведіть і вирок оприлюдніть Все буде красиво, на словах Той енерал на л на підозру і все
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06.07.2024 18:14 Відповісти
 
 