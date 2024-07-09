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Новини Фото Війна
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Зеленський про наслідки вчорашньої масованої атаки: 38 загиблих, 190 поранених, аварійно-рятувальні роботи не припинялися всю ніч. ФОТОрепортаж

Триває рятувальна операція після вчорашньої російської ракетної атаки.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, станом на цей час відомо про 38 загиблих, серед них четверо дітей. 190 людей отримали поранення. Усім надається допомога. У лікарнях Києва перебувають 64 людини, 28 госпіталізовано в Кривому Розі, 6 людей - у Дніпрі.

За інформацією глави держави, з "Охматдиту" всі пацієнти переведені в інші медичні заклади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський розповів Трюдо про масовану ракетну атаку по Україні: 37 людей загинули і 170 зазнали поранень

"В частині місць влучання ракет аварійно-рятувальні роботи не припинялися всю ніч. Залучено майже 400 рятувальників. Дякую всім, хто рятує та дбає про наших людей, усім, хто залучений, усім, хто допомагає. Ми продовжуємо нашу роботу для збільшення захисту наших міст і громад від російського терору. Будуть рішення. Світ має для цього необхідну силу. Також дякую всім лідерам, які підтримали нас та готують нові спільні кроки на захист життя від російського терору", - додає Зеленський.

Наслідки ракетної атаки 8 липня 2024 року
Наслідки ракетної атаки 8 липня 2024 року
Наслідки ракетної атаки 8 липня 2024 року
Наслідки ракетної атаки 8 липня 2024 року
Наслідки ракетної атаки 8 липня 2024 року
Наслідки ракетної атаки 8 липня 2024 року
Наслідки ракетної атаки 8 липня 2024 року
Наслідки ракетної атаки 8 липня 2024 року
Наслідки ракетної атаки 8 липня 2024 року
Наслідки ракетної атаки 8 липня 2024 року

Масований обстріл України 8 липня

Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.

Автор: 

Дніпро (3303) Зеленський Володимир (24391) Кривий Ріг (1362) ракети (4078) жертви (1818) Повітряні атаки на Київ (824)


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Топ коментарі
+19
Своєї вини, він небачить за рішення з 2019 року разом з слугами калаМойши у ВРУ ??
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09.07.2024 10:19 Відповісти
+9
Наслідок вибору "мудрого наріда" патякає.
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09.07.2024 10:28 Відповісти
+9
За Порошенка, в усьому, що коїться в країні, ніс відповідальність особисто Порошенко: від проблем з інтернетом до брудної підлоги на вокзалі.

За Зеленського, в усьому, що коїться в країні, несе відповідальність хто завгодно, тільки не він.

Зацініть масштаб нікчемності зеленського.
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09.07.2024 10:42 Відповісти
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Якби світ мав силу то давним давно щось би зробив а так імпотенти силу не мають.
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09.07.2024 10:18 Відповісти
чому ви киваєте на світ?, на нас їм нас**ти, невже не видно?
краще запитайте у зелених п*дарів народу, як так сталось?, де наше ппо, яке вони порізали своїми дорогами?
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09.07.2024 13:05 Відповісти
Своєї вини, він небачить за рішення з 2019 року разом з слугами калаМойши у ВРУ ??
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09.07.2024 10:19 Відповісти
нєнє!
головне, це наступний саміт миру, з участю кацапів.
головне, новий план миру, на основі підписаної стамбульської капітуляції.
а, про охматдит, постараються швидко забути, бо заважає либезити перед сінь пінєм.
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09.07.2024 10:20 Відповісти
"Будуть рішення!"
Цікаво потужні чи найпотужніші.

Президент майбутнього
Готуємось до шашликів
Буде мільйон дронів
Міліард дерев
.......
Насправді,це-не він вирок для України,вирок нашої держави-73% ,які під час війни обрали оце!
Нажаль
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09.07.2024 10:21 Відповісти
Нагадаю!
Обрали,повторюючи за рашистами "аби не Порошенко!".
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09.07.2024 10:51 Відповісти
Спасиба, зеленский...
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09.07.2024 10:25 Відповісти
Наслідок вибору "мудрого наріда" патякає.
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09.07.2024 10:28 Відповісти
За Порошенка, в усьому, що коїться в країні, ніс відповідальність особисто Порошенко: від проблем з інтернетом до брудної підлоги на вокзалі.

За Зеленського, в усьому, що коїться в країні, несе відповідальність хто завгодно, тільки не він.

Зацініть масштаб нікчемності зеленського.
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09.07.2024 10:42 Відповісти
Мерзотник.
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09.07.2024 11:16 Відповісти
Найбільш руйнівні наслідки ракетних атак по Київу сталися за відсутносі зє у Києві.
Знов соУпадєніє? Третій рік поспіль?!
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09.07.2024 10:48 Відповісти
Петріоти ваші бл...... де?
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09.07.2024 10:57 Відповісти
ЦЕ зеленське тільки екскурсує і гастролює по світу та "художньо-квартально" розповідає, як Україну добивають, як Армія відступає і як нам ніхто і нічого не дає. Не каже, падло, що все це через непрофесіоналізм, злодійство і зраду його і його кодляка.
Це "керівництво" треба виловити всім народом, вивезти у посадку і .... зробити зауваження. Поки не ПІЗДно: зеленське кодло веде Україну до погибелі і ще й на цьому піариться.
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09.07.2024 11:13 Відповісти
 
 