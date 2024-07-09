Зеленський про наслідки вчорашньої масованої атаки: 38 загиблих, 190 поранених, аварійно-рятувальні роботи не припинялися всю ніч. ФОТОрепортаж

Триває рятувальна операція після вчорашньої російської ракетної атаки.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, станом на цей час відомо про 38 загиблих, серед них четверо дітей. 190 людей отримали поранення. Усім надається допомога. У лікарнях Києва перебувають 64 людини, 28 госпіталізовано в Кривому Розі, 6 людей - у Дніпрі.

За інформацією глави держави, з "Охматдиту" всі пацієнти переведені в інші медичні заклади.

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"В частині місць влучання ракет аварійно-рятувальні роботи не припинялися всю ніч. Залучено майже 400 рятувальників. Дякую всім, хто рятує та дбає про наших людей, усім, хто залучений, усім, хто допомагає. Ми продовжуємо нашу роботу для збільшення захисту наших міст і громад від російського терору. Будуть рішення. Світ має для цього необхідну силу. Також дякую всім лідерам, які підтримали нас та готують нові спільні кроки на захист життя від російського терору", - додає Зеленський.





















Масований обстріл України 8 липня

Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.