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Міноборони тестує нову полегшену модель бронежилета. ФОТО

Міністерство оборони України проводить лабораторні дослідження нової полегшеної моделі бронежилета. Цей бронежилет відрізняється легкістю конструкції, мобільністю та зручністю для виконання маневрених дій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Модель вже пройшла випробування у школі розвідки Десантно-штурмових військ ЗСУ та отримала позитивні відгуки. Наразі триває останній етап – лабораторні випробування.

Полегшений бронежилет проходить випробування

Новий бронежилет виготовлено з посилених керамокомпозитних матеріалів, що забезпечує захист 6-го класу. Розмірна сітка варіюється від S до XL у двох комплектаціях, з вагою від 7,5 кг до 12 кг, порівняно з 10,5 кг до 17,5 кг у модульних моделях.

Бронежилет має функцію швидкого скидання та може комплектуватися додатковими елементами: захистом шиї та плечей, плечовими накладками, захистом паху, тактичним розвантажувальним ременем, захистом куприка, стегон та елементами для забезпечення плавучості. Для жінок передбачені спеціальні анатомічні накладки. Виріб також містить окремі кишені для м’якого і жорсткого балістичного захисту та знімні демпферні вкладки.

Також читайте: Розтрата майже 251 млн грн Мінекономіки на закупівлі бронежилетів: САП скерувала справу до суду

полегшений бронежилет

Після завершення лабораторних випробувань бронежилет буде передано на забезпечення ЗСУ, повідомляють у МО.

Також читайте: Міноборони розпочало випробування "плавучих бронежилетів" для потреб ВМС ЗСУ. ФОТО

Автор: 

Міноборони (7487) Бронежилет (157)


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Топ коментарі
+4
Це не бронежилет, а плитоноска. В бронежилеті вже в базі мають бути балістичні пакети в лямках( тут я їх не бачу)та балістична «майка» хоча б по 1а класу,яка частково захищає бічну частину від уламків, та підвищує шанси при пробої плити.А далі то вже докоплектовка: додатковий захист шиї, плечей стегон, напашник. РПС з балістичним захистом і т.д.
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09.07.2024 17:07 Відповісти
+3
Заєдно й пришвидшить ротацію на "передку".
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09.07.2024 16:40 Відповісти
+3
Отличная новость, и есть Десять комментов уже. Из них Положительный - один, от воевавшего солдата, остальное - зрадное лайно от диванных маларосов- спецназовцев.. До чего ж гавняный сегмент общества((
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09.07.2024 17:05 Відповісти
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Заєдно й пришвидшить ротацію на "передку".
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09.07.2024 16:40 Відповісти
Головне дуже не модернизуйте, а то в недовзі пінопласт замість пластин будете запихувати.
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09.07.2024 16:40 Відповісти
Ви спочатку читайте, а потім коментуйте!
Де ви бачили в тексті, що захист зроблений із сталі?
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09.07.2024 17:20 Відповісти
А я і не пишу що зі сталі. Я коментую що у 2014 сталь брали 3 шведів , при чому увесь світ не дозволяв шведам продавати Україні цю сталь
ЦІКАВА РІЧ - кацапи командують світом завдяки своїм фсбєшним консервам і світ цього не бачить
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09.07.2024 18:36 Відповісти
Треба їх випробувати виключно на тіх хто дозволе їх експлуатацію у Війську України.
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09.07.2024 16:43 Відповісти
Ууу ... Який Ви сердитий !!
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09.07.2024 19:24 Відповісти
МО засхематозить на бронепластинах?
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09.07.2024 16:44 Відповісти
Авжеж Там же Тимошенко
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09.07.2024 16:48 Відповісти
Але ж Ви якось пересуваєтесь ? У Вас така ж плитконоска ? Яка вага у підсумку ? А з боків щось є ?
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09.07.2024 19:31 Відповісти
мабуть у кацапстких братух навчилися: всередину дощечки, а гешефт на карман!
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09.07.2024 16:50 Відповісти
бачили расєйський захист ? Чи аби потриндіти ??
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09.07.2024 19:29 Відповісти
Відповідь очевидна.
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09.07.2024 21:48 Відповісти
Треба з картону робити. Спереду написати «незламно», а ззаду «потужно". Надіти на зеленського і його банду і відправити підорасівв наступ, відбивати те, що те, що вони проібали.
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09.07.2024 17:01 Відповісти
Отличная новость, и есть Десять комментов уже. Из них Положительный - один, от воевавшего солдата, остальное - зрадное лайно от диванных маларосов- спецназовцев.. До чего ж гавняный сегмент общества((
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09.07.2024 17:05 Відповісти
Вам там з Америк видніше. Дайте, будь-ласка, оцінку, цьому "бронежилету".
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09.07.2024 19:28 Відповісти
Це не бронежилет, а плитоноска. В бронежилеті вже в базі мають бути балістичні пакети в лямках( тут я їх не бачу)та балістична «майка» хоча б по 1а класу,яка частково захищає бічну частину від уламків, та підвищує шанси при пробої плити.А далі то вже докоплектовка: додатковий захист шиї, плечей стегон, напашник. РПС з балістичним захистом і т.д.
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09.07.2024 17:07 Відповісти
це називається, як "******** гроші на броніках" або "броніжелет для батальона Монако".
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09.07.2024 17:18 Відповісти
кроме напашника после первого выхода остальное выбрасываем......никакие защиты ног, шеи.....максимально облегчить вес и быть мобильным
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09.07.2024 18:26 Відповісти
Те що на фото не бронежилет, а плітоноска з сумкою-напашником. Його тільки в тилу можна носити, у якомусь у бомбосховищу, щоб віглядати поважно перед дітлохами і жінками. Хто на фронті його буде носити наражає себе на велику небезпеку.
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09.07.2024 17:16 Відповісти
7,5/2=3,75 кг одна плита? носите сами..... у меня 5 класс 3.1 кг
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09.07.2024 18:24 Відповісти
чиє виробництво, якщо не секрет ??
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09.07.2024 19:26 Відповісти
 
 