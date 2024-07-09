Міноборони тестує нову полегшену модель бронежилета. ФОТО

Міністерство оборони України проводить лабораторні дослідження нової полегшеної моделі бронежилета. Цей бронежилет відрізняється легкістю конструкції, мобільністю та зручністю для виконання маневрених дій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Модель вже пройшла випробування у школі розвідки Десантно-штурмових військ ЗСУ та отримала позитивні відгуки. Наразі триває останній етап – лабораторні випробування.

Новий бронежилет виготовлено з посилених керамокомпозитних матеріалів, що забезпечує захист 6-го класу. Розмірна сітка варіюється від S до XL у двох комплектаціях, з вагою від 7,5 кг до 12 кг, порівняно з 10,5 кг до 17,5 кг у модульних моделях.

Бронежилет має функцію швидкого скидання та може комплектуватися додатковими елементами: захистом шиї та плечей, плечовими накладками, захистом паху, тактичним розвантажувальним ременем, захистом куприка, стегон та елементами для забезпечення плавучості. Для жінок передбачені спеціальні анатомічні накладки. Виріб також містить окремі кишені для м’якого і жорсткого балістичного захисту та знімні демпферні вкладки.

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Після завершення лабораторних випробувань бронежилет буде передано на забезпечення ЗСУ, повідомляють у МО.

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