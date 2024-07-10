Воїни 225 ОШБ та 223 батальйону морської піхоти вийшли з 70-денного оточення: кругову оборону тримали цілодобово. ФОТО

Зведена група воїнів 225 ОШБ та 223 батальйону морської піхоти, які перебували на позиції 70 діб без ротації, вийшли з 70 денного оточення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 225 ОШБ.

"Понад два місяці тривала операція з пробиття логістичного шляху до хлопців, що опинились в оточенні. Поки ми намагались звільнити шлях, бійці тримали кругову оборону, цілодобово відбиваючи атаки окупантів. Єдиний шлях постачання - дрони, якими ми доставляли боєкомплект, їжу і воду", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що попри поранення та постійний тиск з боку ворога, бійці втримали позицію і при першій можливості були виведені на ротацію.

Також дивіться: Бійці 79 ОДШБр відбили ворожий штурм, знищивши російські танк і БМП під Новомихайлівкою. ВIДЕО

"Позиція наша, шлях розблоковано. Подивіться на справжніх Героїв, вони серед нас, роблять важку роботу кожен день. Пишаємось служити з такими тиграми, титанами, рексами! Хлопці зараз в лікарні, відновлюються", - резюмують у батальйоні.