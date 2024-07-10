Воїни 225 ОШБ та 223 батальйону морської піхоти вийшли з 70-денного оточення: кругову оборону тримали цілодобово. ФОТО
Зведена група воїнів 225 ОШБ та 223 батальйону морської піхоти, які перебували на позиції 70 діб без ротації, вийшли з 70 денного оточення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 225 ОШБ.
"Понад два місяці тривала операція з пробиття логістичного шляху до хлопців, що опинились в оточенні. Поки ми намагались звільнити шлях, бійці тримали кругову оборону, цілодобово відбиваючи атаки окупантів. Єдиний шлях постачання - дрони, якими ми доставляли боєкомплект, їжу і воду", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що попри поранення та постійний тиск з боку ворога, бійці втримали позицію і при першій можливості були виведені на ротацію.
"Позиція наша, шлях розблоковано. Подивіться на справжніх Героїв, вони серед нас, роблять важку роботу кожен день. Пишаємось служити з такими тиграми, титанами, рексами! Хлопці зараз в лікарні, відновлюються", - резюмують у батальйоні.
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А у зведеннях ГШ та спамі від ЗЄ-головкома про це ні гу-гу.
Доречі, щось про них давно вже не пишуть.
Як ******* для хайпу подавати новини, але тріііііішечки не у всьому вигляді. Потім інші перебрешуть і там взагалі, з 8 хлопців, що тримали оборону, получиться ціла бригада.
Чим би ти допоміг їм ?
Давайте краще про шалички у травні, про каву в Ялті та контрнаступ.
Розголос про оточення бійців, тільки б ускладнив ситуацію, спонукав би орків і їх медіа до посилення оточення, знищення або до полону.
На війні не завжди треба розголошувати свої наміри, приклад:
- наш наступ в літку 2023 був невдалий, тільки із-за широкого розголосу в медіа,
- харківський наступ вдалий, тому що був несподіваний
Він же 21 травня за них не відповідає з криворотим… бо ТВО …
напевно ці герої не зтих 73%
70 днів !
А скільки не витримало цієї оборони?
Хлопці - тигри.
Боже дякую!
Збережи всіх хто оберігає Україну від рашистської навали🙏
Сподіваюсь нам не знадобиться збирати підписи під петицією про нагородження цих військових, і президент негайно їх нагородить!
Хочу вже бачити нагородження живих солдатів !
Ви Герої.
Сльози від гордості за свою країну і самий сміливий український народ.
Нехай Господь береже вас і ваші родини.
Ще раз дякую Вам Воїни Світла.