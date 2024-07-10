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Новини Фото Війна
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Воїни 225 ОШБ та 223 батальйону морської піхоти вийшли з 70-денного оточення: кругову оборону тримали цілодобово. ФОТО

Зведена група воїнів 225 ОШБ та 223 батальйону морської піхоти, які перебували на позиції 70 діб без ротації, вийшли з 70 денного оточення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 225 ОШБ.

"Понад два місяці тривала операція з пробиття логістичного шляху до хлопців, що опинились в оточенні. Поки ми намагались звільнити шлях, бійці тримали кругову оборону, цілодобово відбиваючи атаки окупантів. Єдиний шлях постачання - дрони, якими ми доставляли боєкомплект, їжу і воду", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що попри поранення та постійний тиск з боку ворога, бійці втримали позицію і при першій можливості були виведені на ротацію. 

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воїни вийшли з оточення

"Позиція наша, шлях розблоковано. Подивіться на справжніх Героїв, вони серед нас, роблять важку роботу кожен день. Пишаємось служити з такими тиграми, титанами, рексами! Хлопці зараз в лікарні, відновлюються", - резюмують у батальйоні.

Автор: 

оточення (23) військовослужбовці (4812)


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Топ коментарі
+43
Героям слава!!!!!
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10.07.2024 10:36 Відповісти
+43
Отак з'ясовується, що цілий батальйон був у оточенні.

А у зведеннях ГШ та спамі від ЗЄ-головкома про це ні гу-гу.
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10.07.2024 10:38 Відповісти
+37
це неймовірно..., ці хлопці справжні герої..., але, які командири вищої ланки допустили такий стан справ?
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10.07.2024 10:36 Відповісти
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Героям слава!!!!!
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10.07.2024 10:36 Відповісти
це неймовірно..., ці хлопці справжні герої..., але, які командири вищої ланки допустили такий стан справ?
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10.07.2024 10:36 Відповісти
Про це вам ніхто не розповість
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10.07.2024 14:49 Відповісти
Самі воїни повинні розповідати щоб виводити кацапських колаборантів в ЗСУ на чисту воду
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11.07.2024 08:35 Відповісти
У цих козаків сталеві яйця! Слава ЗСУ!!!
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10.07.2024 10:38 Відповісти
Отак з'ясовується, що цілий батальйон був у оточенні.

А у зведеннях ГШ та спамі від ЗЄ-головкома про це ні гу-гу.
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10.07.2024 10:38 Відповісти
Нам лиш постійно "гу-гу" про оточених орків у Вовчанську.
Доречі, щось про них давно вже не пишуть.
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10.07.2024 10:47 Відповісти
"На цій світлині - зведена група бійців 225 ОШБ та 223 батальйону морської піхоти..."
Як ******* для хайпу подавати новини, але тріііііішечки не у всьому вигляді. Потім інші перебрешуть і там взагалі, з 8 хлопців, що тримали оборону, получиться ціла бригада.
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10.07.2024 10:49 Відповісти
не цілий
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10.07.2024 11:02 Відповісти
Герхарде, он уже свіжий бот нарахував уже 2 батальйони Тому, перевіряйте інфу спочатку і не піддавайтесь на провокації.
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10.07.2024 11:13 Відповісти
Нерозумію, хіба було б краще якби на весь світ розструбили б, що в отченні наш батальйон?
Чим би ти допоміг їм ?
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10.07.2024 19:34 Відповісти
Та й взагалі, кому та правда треба...

Давайте краще про шалички у травні, про каву в Ялті та контрнаступ.
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10.07.2024 23:27 Відповісти
Я не про правду
Розголос про оточення бійців, тільки б ускладнив ситуацію, спонукав би орків і їх медіа до посилення оточення, знищення або до полону.
На війні не завжди треба розголошувати свої наміри, приклад:
- наш наступ в літку 2023 був невдалий, тільки із-за широкого розголосу в медіа,
- харківський наступ вдалий, тому що був несподіваний
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11.07.2024 07:25 Відповісти
Логіка - це не про Герхарда.
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13.07.2024 13:51 Відповісти
Схиляю голову перед хлопцями.
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10.07.2024 10:40 Відповісти
👍
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10.07.2024 12:45 Відповісти
хлопці я як офіцер вас люблю і поважаю
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10.07.2024 10:41 Відповісти
Офіцери, як на мене, мають любити Батьківщину, жінок та дітей (своїх) 😉
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10.07.2024 12:54 Відповісти
І не "вєщати" з , як на мене.
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10.07.2024 14:53 Відповісти
Перед тим як звинувачувати, може треба подумати головою, а не одним місцем, людина на лікуванні, чи відновлюється, а тут такий висєр!!!!
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10.07.2024 15:10 Відповісти
Це ветеран чонгарської війни, він сам так розповідав, тепер проживає на постійній основі в Німеччині.
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10.07.2024 15:24 Відповісти
Тим більше.... Ветеран!!!
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10.07.2024 18:48 Відповісти
ні яких звинувачень, та пан невдало висловився про любов, з повагою усе норм
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15.07.2024 11:20 Відповісти
Уберите из заставок те нещастячко - жабуриння кароль(Тина Кароль)... Шобы выбиться в "люди" использовала погоняло лорачки, а ща оголенно-бэзсоромный , ще й папиломный здих взирает на нас... (Тина Кароль = аниТ ьлораК, читай наоборот).
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10.07.2024 10:46 Відповісти
Тільки вдумаймося, 70 діб, поки отой СРАТЬєх, єлозив з криворотим про самміти миру та каталися за кордонами, а у цей же час в оточенні, ЦІЛОДОБОВО, Захисниками України відбувалося в оточені, криваве протистояння з орками! Стефанчук+зеленський+шмигаль, сиділи мовчки, у прохолодних кімнатах і осоловілими очима, дивилися на розморених спекою мух… СРАТЬєх, потужно проводив ставки, у кімнаті НЕЗЛАМНОСТІ, а потім біг у спортзал,… від переживань за оточених Захисників України!
Він же 21 травня за них не відповідає з криворотим… бо ТВО …
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10.07.2024 10:48 Відповісти
Translator

напевно ці герої не зтих 73%
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10.07.2024 10:51 Відповісти
Честь! 🇺🇦🫡
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10.07.2024 11:02 Відповісти
Боже мій які Красені ,❤ порода Левів !!!
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10.07.2024 11:10 Відповісти
Героїзм - це чиїсь пройоб.
70 днів !
А скільки не витримало цієї оборони?
Хлопці - тигри.
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10.07.2024 11:20 Відповісти
Виити з 70 - ти денного оточення це героізм! В нас часто героізм - це чиись проиоб
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10.07.2024 11:21 Відповісти
Я АТОшник. Пацани! Просто схиляю перед вами свою вже сиву голову. Слава країні!
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10.07.2024 12:08 Відповісти
Перепрошую..Пропустив велику літеру "У"
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10.07.2024 12:10 Відповісти
Дякую Богу за ваше спасіння🙏🙏🙏
Боже дякую!
Збережи всіх хто оберігає Україну від рашистської навали🙏
Сподіваюсь нам не знадобиться збирати підписи під петицією про нагородження цих військових, і президент негайно їх нагородить!
Хочу вже бачити нагородження живих солдатів !
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10.07.2024 12:40 Відповісти
❤️
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10.07.2024 12:47 Відповісти
Якщо хтось десь потрапляє в оточення - це однозначно пройоб командування! Значить дали ворогу можливість зайти в тил, не забезпечили піфдкріплення з флангів, вогневу підтримку...
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10.07.2024 12:48 Відповісти
Хлопці ви спаражні Герої я вам дякую за вашу сміливість дай вам бог вернутися до сімей живими іне ушкодженими храни господь
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10.07.2024 12:56 Відповісти
Молодці!!! Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!!
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10.07.2024 15:06 Відповісти
Дякую. Низький уклін.
Ви Герої.
Сльози від гордості за свою країну і самий сміливий український народ.
Нехай Господь береже вас і ваші родини.
Ще раз дякую Вам Воїни Світла.
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10.07.2024 15:37 Відповісти
 
 