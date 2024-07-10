Студентка УДУ імені М.П. Драгоманова 21-річна Юлія Фесюк загинула внаслідок обстрілу Києва 8 липня. ФОТО

Під час масованої атаки російських загарбників по Києву 8 липня загинула студентка Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Юлія Фесюк. 10 липня їй мало виповнитися 22 роки.

Про це повідомили в УДУ імені М.П. Драгоманова, передає Цензор.НЕТ.

"8 липня у Києві під час масованого обстрілу загинула студентка нашого університету, яка навчалась в Навчально-науковому інституті публічного управління та адміністрування, Фесюк Юлія. Вона була дуже доброю, чуйною людиною, завжди готовою прийти на допомогу!



Висловлюємо щирі співчуття родині та друзям... Світла пам'ять нашій дівчинці", - йдеться у повідомленні.

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Також про загибель Юлії повідомив міський голова Здолбунівської громади Рівненської області Владислав Сухляк.

"Слова не можуть висловити весь біль і сум. Нехай її світла душа знайде спокій, а ми знайдемо сили пережити цей важкий час... Співчуваємо громадою. Наші думки і молитви з вами... До країни-агресора лише тотальна ненависть! Зникніть з лиця Землі!" - зазначив він.

Ракетна атака на Київ 8 липня

Як повідомлялося, зранку 8 липня окупанти запустили ракети по території України, основний удар - по Києву та Дніпру.

Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано пошкодження в 7 районах міста – у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському.

Згодом стало відомо, що у Києві є влучання в приміщення Охматдиту, є руйнування. Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.

Також у Києві зафіксовано влучання в житловий будинок у Шевченківському районі:повністю зруйновано один під'їзд, 12 людей загинуло.

Під час ракетної атаки 8 липня зазнав руйнувань медичний центр ADONIS на лівому березі Києва. Загинуло п’ять медиків і двоє пацієнтів. Також було пошкоджено приміщення філії амбулаторно-медичної допомоги ISIDA Лівобережна, яка розташована в цій будівлі.

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